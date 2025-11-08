HONOR alcanzó los 10 millones de celulares vendidos en 2025: qué lanzamientos vienen para 2026 con IA

HONOR celebra cinco años en Latinoamérica y la venta de 10 millones de teléfonos entre enero y noviembre de 2025. (HONOR)

La empresa tecnológica HONOR acumula los cinco años de presencia en América Latina y alcanza el logro de haber comercializado 10 millones de teléfonos móviles en la región entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra corresponde a unidades vendidas a canales de distribución (Sell-In).

HONOR destaca que comenzó el año con un millón de dispositivos comercializados en enero y, para junio, ya había superado los cinco millones, multiplicando por cinco su ritmo inicial.

Afirman que este rápido crecimiento en solo cinco meses se ha visto favorecido por el impulso de mercados clave como México, Perú y Colombia.

El Magic7 Lite creció 72% frente a su antecesor y fue el segundo más vendido en su gama. (HONOR)

“En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados en la región, y empoderar a nuestros usuarios con las tecnologías más avanzadas en cámara, batería y ahora, inteligencia artificial”, sostuvo Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina.

Al mismo tiempo, la compañía confirmó el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en toda América Latina y anunció próximas innovaciones, entre ellas el Robot Phone, cuyo debut está previsto para el Mobile World Congress 2026.

Este evento es uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico a nivel mundial, donde se presentan las últimas tendencias y avances en dispositivos móviles, inteligencia artificial y conectividad.

Asimismo, sostienen que la marca continuará integrando soluciones de socios globales, como Qualcomm y BYD, asegurando que estas colaboraciones tengan un impacto directo y positivo en los consumidores latinoamericanos.

El MWC es uno de los eventos tecnológicos más relevantes del mundo, con novedades en móviles, IA y conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se ha posicionado HONOR en América Latina

HONOR ha logrado posicionarse en América Latina a través de una estrategia que responde directamente a las necesidades de los consumidores de la región.

El éxito de la marca se debe, en gran medida, a la oferta de dispositivos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c, que se caracterizan por su batería de larga duración, resistencia y funciones de inteligencia artificial.

En su primer mes, el Magic7 Lite alcanzó un crecimiento del 72% respecto a su versión anterior y se ubicó como el segundo modelo más vendido en su segmento de precio.

La marca ha impulsado la regionalización de su portafolio, desarrollando versiones exclusivas para América Latina, una oferta que incluso supera la disponibilidad en otros mercados.

El HONOR Magic8 Lite llegará en el primer trimestre con mayor resistencia al agua y a caídas. (Infobae)

Sostienen que esta estrategia se mantendrá en 2026, con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, que traerá mejoras en resistencia al agua y a caídas para toda la región en el primer trimestre del año.

A esto se suma una estrategia integral de servicio postventa, soporte al cliente, y una amplia red de distribución que abarca operadores, tiendas minoristas, plataformas digitales y puntos de venta propios en mercados clave.

A nivel mundial, HONOR mantiene una apuesta por la innovación. La empresa destina el 11,5% de sus ingresos a investigación y desarrollo, lo que ha posibilitado progresos en campos como baterías de silicio-carbón, tecnologías para el cuidado visual, durabilidad e inteligencia artificial.

La batería HONOR Silicon-Carbon mejora la densidad energética frente a las de iones de litio. (HONOR)

Con una plantilla superior a 14.000 empleados en todo el planeta —de los cuales el 70% trabaja exclusivamente en I+D—, la marca garantiza que cada dispositivo incorpore los aportes de expertos líderes en la industria.

Dos innovaciones de HONOR son reconocidas por TIME

Dos innovaciones de HONOR han sido incluidas en la lista TIME Best Inventions 2025. La primera es la batería HONOR Silicon-Carbon, que representa un avance al superar los límites de densidad de las baterías tradicionales de iones de litio.

Gracias a esta tecnología, los dispositivos plegables pueden ser más delgados y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor autonomía.

La función de Detección de Deepfakes usa IA para analizar videollamadas y detectar señales de falsificación en tiempo real. (HONOR)

La segunda innovación reconocida es la función de Detección de Deepfakes por inteligencia artificial. Esta herramienta analiza en tiempo real las videollamadas en el dispositivo, identificando señales propias de videos falsos, como distorsiones en la imagen o movimientos faciales inusuales.

Esto permite reducir la latencia y mantener la privacidad del usuario, ya que no es necesario enviar los datos fuera del equipo para su análisis.