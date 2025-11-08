Tecno

HONOR alcanzó los 10 millones de celulares vendidos en 2025: qué lanzamientos vienen para 2026 con IA

La compañía anunció el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en toda América Latina para 2026, con grandes innovaciones como el Robot Phone, un celular que será presentado en el evento Mobile World Congress del próximo año

Guardar
HONOR celebra cinco años en
HONOR celebra cinco años en Latinoamérica y la venta de 10 millones de teléfonos entre enero y noviembre de 2025. (HONOR)

La empresa tecnológica HONOR acumula los cinco años de presencia en América Latina y alcanza el logro de haber comercializado 10 millones de teléfonos móviles en la región entre enero y noviembre de 2025. Esta cifra corresponde a unidades vendidas a canales de distribución (Sell-In).

HONOR destaca que comenzó el año con un millón de dispositivos comercializados en enero y, para junio, ya había superado los cinco millones, multiplicando por cinco su ritmo inicial.

Afirman que este rápido crecimiento en solo cinco meses se ha visto favorecido por el impulso de mercados clave como México, Perú y Colombia.

El Magic7 Lite creció 72%
El Magic7 Lite creció 72% frente a su antecesor y fue el segundo más vendido en su gama. (HONOR)

“En poco tiempo, hemos tenido un éxito sobresaliente al establecer un negocio sólido, alcanzar 10 millones de unidades comercializadas en más de una docena de mercados en la región, y empoderar a nuestros usuarios con las tecnologías más avanzadas en cámara, batería y ahora, inteligencia artificial”, sostuvo Kevin Zhu, CEO de HONOR en América Latina.

Al mismo tiempo, la compañía confirmó el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite en toda América Latina y anunció próximas innovaciones, entre ellas el Robot Phone, cuyo debut está previsto para el Mobile World Congress 2026.

Este evento es uno de los encuentros más importantes del sector tecnológico a nivel mundial, donde se presentan las últimas tendencias y avances en dispositivos móviles, inteligencia artificial y conectividad.

Asimismo, sostienen que la marca continuará integrando soluciones de socios globales, como Qualcomm y BYD, asegurando que estas colaboraciones tengan un impacto directo y positivo en los consumidores latinoamericanos.

El MWC es uno de
El MWC es uno de los eventos tecnológicos más relevantes del mundo, con novedades en móviles, IA y conectividad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se ha posicionado HONOR en América Latina

HONOR ha logrado posicionarse en América Latina a través de una estrategia que responde directamente a las necesidades de los consumidores de la región.

El éxito de la marca se debe, en gran medida, a la oferta de dispositivos como el HONOR Magic7 Lite y el HONOR X7c, que se caracterizan por su batería de larga duración, resistencia y funciones de inteligencia artificial.

En su primer mes, el Magic7 Lite alcanzó un crecimiento del 72% respecto a su versión anterior y se ubicó como el segundo modelo más vendido en su segmento de precio.

La marca ha impulsado la regionalización de su portafolio, desarrollando versiones exclusivas para América Latina, una oferta que incluso supera la disponibilidad en otros mercados.

El HONOR Magic8 Lite llegará
El HONOR Magic8 Lite llegará en el primer trimestre con mayor resistencia al agua y a caídas. (Infobae)

Sostienen que esta estrategia se mantendrá en 2026, con el lanzamiento del HONOR Magic8 Lite, que traerá mejoras en resistencia al agua y a caídas para toda la región en el primer trimestre del año.

A esto se suma una estrategia integral de servicio postventa, soporte al cliente, y una amplia red de distribución que abarca operadores, tiendas minoristas, plataformas digitales y puntos de venta propios en mercados clave.

A nivel mundial, HONOR mantiene una apuesta por la innovación. La empresa destina el 11,5% de sus ingresos a investigación y desarrollo, lo que ha posibilitado progresos en campos como baterías de silicio-carbón, tecnologías para el cuidado visual, durabilidad e inteligencia artificial.

La batería HONOR Silicon-Carbon mejora
La batería HONOR Silicon-Carbon mejora la densidad energética frente a las de iones de litio. (HONOR)

Con una plantilla superior a 14.000 empleados en todo el planeta —de los cuales el 70% trabaja exclusivamente en I+D—, la marca garantiza que cada dispositivo incorpore los aportes de expertos líderes en la industria.

Dos innovaciones de HONOR son reconocidas por TIME

Dos innovaciones de HONOR han sido incluidas en la lista TIME Best Inventions 2025. La primera es la batería HONOR Silicon-Carbon, que representa un avance al superar los límites de densidad de las baterías tradicionales de iones de litio.

Gracias a esta tecnología, los dispositivos plegables pueden ser más delgados y, al mismo tiempo, ofrecer una mayor autonomía.

La función de Detección de
La función de Detección de Deepfakes usa IA para analizar videollamadas y detectar señales de falsificación en tiempo real. (HONOR)

La segunda innovación reconocida es la función de Detección de Deepfakes por inteligencia artificial. Esta herramienta analiza en tiempo real las videollamadas en el dispositivo, identificando señales propias de videos falsos, como distorsiones en la imagen o movimientos faciales inusuales.

Esto permite reducir la latencia y mantener la privacidad del usuario, ya que no es necesario enviar los datos fuera del equipo para su análisis.

Temas Relacionados

HONORAmérica LatinaCelularMagic7 LiteInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

GTA 6 se retrasa nuevamente, llega en 2026 y las acciones de Take-Two caen

Según Rockstar Games, el videojuego se lanzará el 19 de noviembre del próximo año. Tendría un precio inicial estimado de USD 80

GTA 6 se retrasa nuevamente,

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos

Guerreras k-pop 2025: por qué no debes buscarlas en MagisTV o XUPER TV

En Argentina, la justicia dispuso el bloqueo definitivo de la aplicación por brindar acceso ilegal a canales en vivo y contenidos de plataformas como Netflix

Guerreras k-pop 2025: por qué

Llegó la salvación a la humanidad: estos son los empleados que nunca serán remplazados por la IA

Jeff Bezos afirma que el único tipo de trabajador insustituible es el inventor. Según explica, la creatividad y la capacidad de innovar son muy valiosas

Llegó la salvación a la

Guía rápida para saber qué televisor QLED comprar dependiendo de mis necesidades

Estos dispositivos emplean una tecnología de diodos emisores de luz con puntos cuánticos, la cual promete colores más precisos, mayor brillo y una mejor calidad de imagen

Guía rápida para saber qué
DEPORTES
Tras el accidente en la

Tras el accidente en la sprint, Franco Colapinto no logró avanzar en la qualy y largará 18° el Gran Premio de Brasil

Julián Álvarez habló de un posible pase al Barcelona y reveló la frase de su padre que lo marcó: “Nada de tatuajes, cigarrillos ni alcohol”

Cuándo jugarán Boca Juniors y River Plate el Superclásico por el Torneo Clausura: cómo verlo en vivo

Franco Colapinto habló tras el despiste que lo dejó afuera de la Sprint del GP de Brasil: “No entiendo por qué perdí el auto”

Lando Norris ganó una accidentada carrera sprint en el Gran Premio de Brasil: Franco Colapinto se despistó, chocó y abandonó

TELESHOW
Las postales de Nico Vázquez

Las postales de Nico Vázquez y Dai Fernández en la Rocky Run de Filadelfia: “Es una locura hermosa estar acá”

Flor Peña celebró sus 51 años en familia en el Caribe: el festejo a puro cuarteto y su emotiva reflexión

Identidad, amor y legado: Elina Costantini ya lleva oficialmente el apellido en su DNI

Sebastián Estevanez se emocionó al recrear con Carina Zampini una escena de Dulce Amor: “Hasta el fin del mundo”

La inesperada coincidencia que une a Luis Novaresio y Mario Pergolini: “La última vida”

INFOBAE AMÉRICA

COP30: la ministra de los

COP30: la ministra de los Pueblos Indígenas de Brasil dijo que sin esa comunidad “no hay futuro para la humanidad“

Crisis en Irán: el régimen anunció cortes de agua en Teherán ante la peor sequía en décadas

Rusia advirtió que estudia opciones para una posible prueba nuclear

El escultor Alma Allen representará a Estados Unidos en la Bienal de Venecia

Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia con una economía al borde del colapso: “El país que recibimos está devastado”