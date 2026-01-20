Problemas en Xiaomi con los pagos usando NFC: qué celulares se afectaron y cómo resolver el fallo

Usuarios de móviles Xiaomi reportan fallos en el funcionamiento del NFC, afectando pagos sin contacto y accesos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un número de usuarios de móviles Xiaomi ha reportado en las últimas semanas inconvenientes con el funcionamiento del NFC, la tecnología que permite realizar pagos sin contacto y utilizar servicios como el acceso al transporte público.

El fallo, que afecta a modelos populares lanzados recientemente, ha generado molestias entre quienes dependen de estas funciones en su vida diaria. Según confirmó la propia empresa, el origen del problema se encuentra en el software y la solución ya está en marcha.

Cuál es el fallo con el NFC en Xiaomi

El principal síntoma reportado por los usuarios es la imposibilidad de realizar pagos móviles o utilizar tarjetas digitales para acceder al metro, autobuses o incluso edificios con control de acceso. Al acercar el teléfono al datáfono o al torno del transporte, el sistema no responde, como si el chip NFC estuviera desactivado o dañado.

Esta situación ha provocado confusión y frustración, sobre todo entre quienes utilizan el móvil como principal herramienta de pago o validación de acceso.

Los modelos afectados por el fallo de NFC en Xiaomi incluyen POCO M6, Redmi 13 y Redmi 13X, populares en el segmento de gama media. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lejos de tratarse de un fallo aislado o de un error de configuración individual, Xiaomi ha confirmado que el inconveniente afecta a varios modelos concretos. Entre los equipos involucrados se encuentran el POCO M6, el Redmi 13 y el Redmi 13X.

Estos dispositivos, ampliamente distribuidos a nivel global y especialmente populares en el segmento de gama media, experimentan el mismo problema: el NFC deja de responder de manera repentina, imposibilitando el uso de servicios asociados.

Las causas detrás del fallo: un error en el software

De acuerdo con la información proporcionada por la propia marca, el problema no tiene relación con daños físicos en los dispositivos ni con incompatibilidades de hardware. El origen está en el software, específicamente en la configuración de los controladores NFC dentro de HyperOS, el sistema operativo que Xiaomi distribuye en sus terminales más recientes.

El fallo se localizó en una incompatibilidad dentro del “driver stack” del NFC, lo que impedía el reconocimiento de ciertas tarjetas, en particular aquellas basadas en el estándar Mifare. Estas tarjetas son ampliamente utilizadas, no solo en abonos de transporte público, sino también en sistemas de control de acceso a edificios y acreditaciones laborales.

La falla de NFC afecta especialmente al reconocimiento de tarjetas digitales basadas en el estándar Mifare, muy usadas en transporte y control de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como resultado, el móvil simplemente no detectaba la tarjeta, generando situaciones incómodas para los usuarios que dependen del teléfono para validar su identidad o pagar en comercios.

Cómo solucionar este problema

Xiaomi ya está actuando para desarrollar y lanzar un parche correctivo. La solución llegará bajo la forma de una actualización del sistema, que se está distribuyendo progresivamente a los usuarios afectados.

Según la marca, la nueva versión ajusta la configuración de los controladores NFC y restablece el funcionamiento normal del chip, sin requerir que el usuario realice configuraciones adicionales o vuelva a añadir sus tarjetas digitales.

La distribución de la actualización sigue el esquema habitual de Xiaomi: primero llega a un grupo reducido de dispositivos y, tras verificar la estabilidad, se amplía a todos los equipos afectados. Por este motivo, algunos usuarios pueden recibir el parche antes que otros.

La solución al problema de NFC en Xiaomi se distribuye progresivamente a los dispositivos y requiere que el usuario revise las actualizaciones del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes todavía no han visto la notificación automática, la empresa recomienda ingresar a los ajustes del dispositivo y buscar manualmente nuevas versiones desde el apartado “Actualizaciones del sistema”.

Xiaomi subraya que la actualización OS3.0.1.0.WNTIDXM es la que soluciona el problema. Si el usuario posee un POCO M6, Redmi 13 o Redmi 13X y aún no cuenta con la actualización, es aconsejable revisar periódicamente la disponibilidad del parche y proceder a su instalación en cuanto esté disponible.

Impacto en el día a día y alternativas mientras se resuelve

El error ha puesto de manifiesto la dependencia creciente de los usuarios de servicios digitales y móviles en la vida cotidiana. Al fallar el NFC, muchos han quedado imposibilitados de realizar pagos en supermercados, tiendas, cafeterías o de acceder a medios de transporte, lo que ha obligado a buscar alternativas de urgencia.

En este contexto, la recomendación generalizada es mantener siempre una tarjeta física de pago o transporte a mano, al menos mientras se resuelven los problemas técnicos.