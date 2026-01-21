Sigue estos tres pasos para activar el ‘modo unicornio blanco’ de WhatsApp

El 'modo unicornio blanco' permite cambiar el logo de WhatsApp por la imagen de esta criatura mitológica desde la pantalla principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos usuarios buscan personalizar al máximo la apariencia de su teléfono y, entre las tendencias recientes, destaca el deseo de cambiar el ícono de WhatsApp por la imagen de un unicornio blanco.

Esta criatura mitológica, representada comúnmente como un caballo blanco con un cuerno espiral en la frente, ha simbolizado pureza y libertad en la cultura occidental. Ahora, su figura se utiliza como distintivo visual para quienes desean diferenciar su aplicación de mensajería con un toque mágico y personalizado.

Es importante aclarar que el “modo unicornio blanco” no es una función oficial de WhatsApp, sino una personalización visual limitada únicamente al logo de la aplicación en la pantalla del teléfono. El procedimiento no cambia ninguna de las funcionalidades internas del servicio y requiere el uso de aplicaciones de terceros, específicamente un launcher llamado Nova Launcher, que permite modificar el aspecto de los íconos y la interfaz principal del dispositivo.

Para aplicar este cambio es necesario instalar Nova Launcher, una app de terceros que personaliza íconos y la interfaz de Android.

Los launchers, o lanzadores, son aplicaciones que permiten personalizar la apariencia y organización de la pantalla principal de un teléfono Android. Con herramientas como Nova Launcher, los usuarios pueden modificar estilos de letra, fondos de pantalla, organización de widgets y, por supuesto, los íconos de las aplicaciones. Esto brinda la posibilidad de adaptar el aspecto del dispositivo a los gustos personales, independientemente de la marca o modelo.

La estructura básica de un launcher suele incluir pantallas de escritorio para íconos y widgets, una barra inferior o dock para las aplicaciones de uso frecuente y un cajón de aplicaciones donde se agrupan todas las herramientas instaladas. Nova Launcher es una de las opciones más populares por su versatilidad y facilidad de uso, aunque es fundamental tener en cuenta que se trata de una app de terceros y no tiene el respaldo ni la garantía de Meta, la empresa que desarrolla WhatsApp.

Cómo activar el ‘modo unicornio blanco’ paso a paso

El proceso requiere descargar una imagen de unicornio blanco en formato PNG y configurarla como nuevo ícono de WhatsApp desde el launcher.

Quienes deseen incorporar el “modo unicornio blanco” en WhatsApp deben seguir estos pasos:

Conseguir una imagen adecuada de unicornio blanco Descarga de Internet o genera con inteligencia artificial una imagen de unicornio blanco en formato PNG y fondo transparente. Guarda la imagen en la galería del teléfono. Instalar Nova Launcher Accede a la tienda de aplicaciones Play Store, busca “Nova Launcher” y descárgalo. Abre la aplicación y configúrala como el lanzador predeterminado del dispositivo. Cambiar el ícono de WhatsApp Ve a la pantalla de inicio donde se encuentra el ícono de WhatsApp. Mantén presionado el ícono durante algunos segundos hasta que aparezca un menú emergente. Selecciona la opción “Editar” y luego toca el logo que aparece en la ventana de edición. Elige la opción “Fotos” o “Galería”, localiza la imagen del unicornio blanco guardada previamente y ajústala al tamaño deseado. Confirma el cambio presionando “Listo”.

Tras estos pasos, el ícono de WhatsApp en la pantalla principal del teléfono mostrará la figura del unicornio blanco, reemplazando temporalmente al logo original de la aplicación.

El cambio es reversible: desinstalar Nova Launcher restaura el aspecto original del teléfono y los íconos predeterminados, como el de WhatsApp.

Cómo regresar al logo original

Si en algún momento se desea restaurar el ícono tradicional de WhatsApp, el proceso es sencillo. Basta con desinstalar Nova Launcher desde la Play Store o desde la configuración del teléfono. Al eliminar el launcher, todas las personalizaciones visuales implementadas desaparecen y el sistema regresa al aspecto original o al lanzador predeterminado anterior.

Realizar este tipo de cambios puede aportar un toque único y divertido al dispositivo, siempre considerando que se trata de una modificación superficial y no oficial de la aplicación de mensajería.