Los jóvenes serán los primeros afectados en no tener empleo por la IA, la predicción de DeepMind y Anthropic

Los líderes de DeepMind y Anthropic advierten sobre el impacto de la inteligencia artificial en los empleos junior del mercado laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las advertencias de los líderes de DeepMind y Anthropic sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral generan nuevas dudas sobre el futuro en muchas empresas, especialmente en los cargos de nivel inicial, conocidos como junior.

Las declaraciones recientes de Demis Hassabis y Dario Amodei buscan poner una advertencia sobre los efectos en las compañías, que por ahora no es drástico, pero las proyecciones apuntan a un panorama más complicado para los nuevos trabajadores.

Cuál sería el efecto de la IA en los trabajos junior

El escenario actual muestra que la contratación de personal en posiciones junior comienza a resentirse bajo el avance de las tecnologías de inteligencia artificial.

Durante una entrevista conjunta en Davos, Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, expresó que el año en curso marca el inicio de un fenómeno que hasta hace poco se veía como una posibilidad remota: la IA afecta directamente la demanda de profesionales que buscan iniciar sus carreras en el sector, en particular en áreas técnicas y administrativas.

Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, señala una ralentización en la contratación de posiciones de entrada por influencia directa de la IA. (REUTERS/Denis Balibouse)

“Creo que vamos a ver este año los primeros indicios de que puede impactar el nivel junior”, declaró Hassabis. El directivo mencionó que ya percibe un ralentizamiento en la contratación de posiciones de entrada y prácticas profesionales dentro de su propia compañía. Esta tendencia, según su testimonio, podría acelerarse durante los próximos años, hasta 2026.

Dario Amodei, al frente de Anthropic, coincidió en el diagnóstico y fue incluso más tajante. El ejecutivo sostiene que la evolución de la IA no solo ralentiza la apertura de vacantes de entrada, sino que podría llevar a que “en el extremo más junior y luego en el intermedio, realmente necesitemos menos y no más personas”.

La observación de Amodei se basa en el comportamiento interno de Anthropic, donde ya identifican el inicio de esta transformación en áreas como desarrollo de software y programación.

Predicciones y preocupaciones de la IA en el trabajo

La inquietud sobre el futuro laboral no es nueva, pero las voces de quienes lideran el desarrollo de IA añaden un matiz de urgencia. Amodei mantiene una predicción que ya había expresado el año anterior: la inteligencia artificial podría eliminar hasta la mitad de los empleos de oficina de nivel inicial y llevar la tasa de desempleo hasta el 20%.

Las primeras señales de la transformación laboral por IA ya se observan en áreas de desarrollo de software y programación, según empresas líderes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este pronóstico, que hasta ahora parecía lejano, empieza a tomar forma con los primeros datos observados en empresas líderes del sector.

“Ahora creo que tal vez estamos empezando a ver solo los primeros indicios de esto, en software y codificación”, señaló Amodei al ser consultado sobre el avance de la IA en las funciones laborales. El CEO afirmó que observa el fenómeno dentro de Anthropic y anticipa que la tendencia se extenderá a otros perfiles de entrada e incluso a posiciones intermedias.

La preocupación central de Amodei no radica únicamente en el impacto inmediato, sino en la velocidad con la que la transformación podría superar la capacidad de adaptación del mercado.

“Mi temor es que, a medida que esta exponencial siga acumulándose, y no creo que tarde tanto, —en algún punto entre un año y cinco años—, superará nuestra capacidad de adaptación“, advirtió, dejando en claro el carácter urgente del desafío.

Los expertos reconocen que la automatización ofrece beneficios, como la creación de nuevas herramientas y empleos, aunque la transición sería compleja. (imagen Ilustrativa Infobae)

El doble filo de la automatización en las empresas

Si bien la conversación pública suele centrarse en la pérdida de empleos, los directivos también señalaron matices. Hassabis reconoció que la inteligencia artificial tiene el potencial de crear “nuevos y más significativos empleos”, aunque admitió que la transición será compleja y podría no compensar de inmediato las posiciones eliminadas.

Resaltó que la adopción de IA en diversas organizaciones ya está afectando la oferta de prácticas profesionales, pero sostuvo que esto “se compensará con las increíbles herramientas disponibles para todos”.

Amodei, por su parte, subrayó que la tecnología no es un fenómeno exclusivo de destrucción. Entre los beneficios, mencionó el potencial transformador de la IA para aliviar problemas graves de salud, como el cáncer. Sin embargo, el temor a una pérdida masiva de trabajos de entrada y la dificultad para reubicar a quienes inician su carrera profesional persiste como el eje de su mensaje.