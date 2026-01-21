Intérpretes, periodistas y profesores: los empleos donde la IA ya realiza tareas fundamentales, según Microsoft

En sectores como medios de comunicación y servicios financieros, los algoritmos ya permiten automatizar procesos. (Imagen ilustrativa Infobae)

La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha modificado el panorama laboral y ha puesto en jaque la estabilidad de profesiones que hasta hace poco se consideraban seguras frente a la automatización. Un informe de Microsoft Research, elaborado a partir de 200.000 interacciones reales entre usuarios y sistemas de IA, señala que 40 ocupaciones están expuestas a que una parte de sus tareas pueda ser asumida o asistida por algoritmos.

Trabajos de información: los más afectados por la inteligencia artificial

El estudio apunta al denominado “trabajo de información” como el segmento más vulnerable ante el avance de la IA. Actividades orientadas a la creación, procesamiento o transmisión de datos y conocimiento son las que presentan mayor coincidencia con las capacidades actuales de los modelos generativos.

Profesiones como intérpretes, traductores, historiadores, escritores, periodistas, representantes de ventas y profesores universitarios encabezan la lista de las más expuestas, evidenciando un cambio significativo respecto a la percepción tradicional de estabilidad laboral.

El equipo de Microsoft analizó conversaciones anónimas de usuarios con la plataforma Bing Copilot (hoy Microsoft Copilot) entre enero y septiembre de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados, obtenidos principalmente a partir del análisis de conversaciones anónimas entre usuarios y la plataforma Bing Copilot, muestran que tareas como explicar conceptos, redactar textos, impartir contenidos o responder consultas pueden fragmentarse en subtareas fácilmente digitalizables.

Según Microsoft Research, en estas actividades la IA ya demuestra una eficacia elevada, anticipando un impacto estructural en el empleo vinculado a la información.

Automatización total y asistencia: dos escenarios de impacto en el empleo

El informe distingue entre trabajos donde la IA puede asumir tareas completas y aquellos en los que actúa como herramienta auxiliar. En sectores como medios de comunicación y servicios financieros, los algoritmos ya permiten automatizar procesos, liberando a los empleados para concentrarse en actividades de mayor valor añadido.

Las tareas de crear, procesar o transmitir información son las que más se alinean con las capacidades de la inteligencia artificial generativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, en oficios físicos, como la preparación de alimentos, la inteligencia artificial tiende a aportar soporte sin reemplazar totalmente la intervención humana.

Microsoft Research advierte sobre la interpretación simplista que asocia automatización con destrucción de empleos. Incluso áreas consideradas históricamente seguras, como la docencia o la traducción, figuran entre las más expuestas a la inteligencia artificial.

El informe subraya que la transformación será transversal y que casi todas las ocupaciones formales incluyen tareas susceptibles de intervención tecnológica, lo que implica una redefinición de funciones más que la desaparición masiva de puestos de trabajo.

Áreas consideradas históricamente seguras, como la docencia o la traducción, figuran entre las más expuestas a la IA. (Foto: Imagen ilustrativa)

Ranking de ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial

Entre las profesiones más vulnerables al impacto de la IA, el informe coloca a intérpretes y traductores en el primer lugar, seguidos de historiadores, escritores, representantes de ventas, programadores CNC, locutores, matemáticos, científicos de datos, periodistas, profesores universitarios y especialistas en relaciones públicas, entre otros.

Es menester mencionar que el denominador común es el énfasis en la producción, edición y transmisión de información.

El estudio destaca que, aunque el mayor impacto se observa en el trabajo de información, la transformación impulsada por la IA es dinámica y afecta a un espectro cada vez más amplio de actividades. El resultado final dependerá de factores como la velocidad de adopción tecnológica, la regulación y la capacidad de adaptación de los sistemas educativos y empresariales.

El estudio de Microsoft sostiene que la expansión de la inteligencia artificial podría potenciar la colaboración entre humanos y máquinas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Microsoft Research concluye que anticipar el efecto preciso de la inteligencia artificial en el empleo es complejo. Si bien se espera una importante redistribución de tareas y el surgimiento de nuevas funciones, experiencias previas con otras tecnologías muestran que la innovación suele desplazar el foco laboral hacia actividades de mayor valor.

El estudio de Microsoft sostiene que la expansión de la inteligencia artificial podría potenciar la colaboración entre humanos y máquinas, abriendo oportunidades para la creación de nuevas ocupaciones y redefiniendo el mundo del trabajo.