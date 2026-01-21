Tecno

La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

El informe advierte que la transformación digital aún está lejos de las pequeñas y medianas empresas. Persisten barreras estructurales como la escasez de talento especializado, limitaciones de infraestructura y una regulación fragmentada que frenan la adopción masiva en la región

Guardar
La falta de infraestructura tecnológica
La falta de infraestructura tecnológica y la dependencia energética limitan la adopción masiva de inteligencia artificial en países latinoamericanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) no es solo una tendencia; es la llave de una nueva “Era Inteligente” que podría inyectar entre USD 1.1 y 1.7 billones anuales a la economía de América Latina, según un reciente informe desarrollado por el World Economic Forum en colaboración con McKinsey & Company.

Sin embargo, la promesa de un salto en la productividad choca hoy con una realidad fragmentada: solo una minoría de las empresas está logrando traducir los algoritmos en impacto real.

De acuerdo con el estudio titulado “Latin America in the Intelligent Age”, apenas el 23% de las organizaciones regionales obtiene algún tipo de valor económico de la IA, y solo un 6% reporta resultados significativos en su rentabilidad, con mejoras superiores al 5% en sus ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT).

Sectores que pican en punta

El dinamismo no es uniforme. El análisis destaca que el valor real se está concentrando en industrias estratégicas donde la región ya es líder global:

  • Agroindustria: en Brasil, Argentina y Uruguay se utilizan drones con visión computacional y análisis predictivo para monitorear suelos y optimizar cosechas.
  • Minería: Chile lidera la aplicación de IA para el análisis de minerales y el fortalecimiento de la seguridad de los trabajadores.
  • Banca y fintech: es el sector más avanzado, con instituciones que construyen plataformas multimodelo para personalizar servicios y detectar fraudes a escala.
  • Gestión pública: Países como México y Colombia ya utilizan asistentes inteligentes y estrategias digitales para reducir la burocracia y optimizar trámites ciudadanos.
La banca, la agroindustria, la
La banca, la agroindustria, la minería y la gestión pública son los sectores líderes en la adopción de inteligencia artificial en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres barreras del “estancamiento tecnológico”

El informe advierte que, sin una ejecución coordinada, América Latina corre el riesgo de profundizar su rezago productivo.

Los obstáculos se agrupan en tres ejes críticos:

1. El rezago de las pymes

Mientras las grandes corporaciones empiezan a capturar beneficios, el 59% de las pymes —que representan el 99.5% del tejido empresarial de la región— declara no generar ningún valor medible con la IA. Esto crea una “brecha de productividad” que amenaza la competitividad a largo plazo.

2. La crisis del talento y la fuga de cerebros

La escasez de especialistas es calificada como uno de los desafíos más significativos. La situación se ve agravada por una tendencia alarmante: la emigración desde la región se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas. Las empresas locales no solo compiten entre sí, sino contra multinacionales que instalan centros tecnológicos en la región y absorben el talento clave.

3. Infraestructura y energía

La IA demanda una enorme capacidad de cómputo que requiere energía para alimentar servidores y agua para enfriarlos.

Aunque Brasil genera el 88% de su electricidad de fuentes renovables, otros países dependen de fuentes menos limpias o sufren por sequías que afectan la hidroelectricidad.

Además, la brecha de conectividad entre el mundo urbano y rural sigue siendo una barrera para una adopción equitativa.

región. El informe recomienda estandarizar las
región. El informe recomienda estandarizar las credenciales de IA, impulsar centros de innovación y ofrecer incentivos para pymes como claves para avanzar hacia la transformación digital real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoja de ruta: del uso individual a la transformación real

Hoy, gran parte de la adopción en la región es “individual”: empleados usando herramientas como ChatGPT para tareas aisladas de productividad personal.

El informe sostiene que el verdadero impacto vendrá de la transformación de los procesos centrales de negocio.

Para lograrlo, la propuesta del World Economic Forum incluye 10 acciones clave, entre ellas:

  • Estandarizar credenciales de IA para facilitar la contratación y formación de talento local.
  • Crear centros de innovación regionales que unan a gobiernos, universidades y empresas para acelerar la investigación aplicada.
  • Incentivos específicos para pymes, permitiendo que accedan a herramientas y capacitación a bajo costo.

“El momento de actuar es ahora”, concluye el documento. América Latina tiene la oportunidad histórica de dejar de depender de la expansión de su fuerza laboral y empezar a crecer de la mano de la productividad inteligente.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialAmérica LatinaMcKinsey & CompanyWorld Economic ForumProductividad empresarialTransformación digitalPymesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Andy Jassy advierte que los usuarios de Amazon se están viendo afectados por nuevos aranceles

A pesar de estos desafíos, el directivo afirmó que los consumidores optan por versiones económicas de los productos que compraban anteriormente

Andy Jassy advierte que los

Gmail tiene novedades: la IA Gemini acaba de hacer un cambio histórico

La principal novedad es una bandeja de entrada con IA que analiza los correos recientes, genera resúmenes y crea listas automáticas de tareas pendientes

Gmail tiene novedades: la IA

Nuevas pistas de lo que sería el primer dispositivo de OpenAI: unos auriculares con IA

Se trata de un proyecto liderado por Jony Ive y fabricado por Foxconn, con el que la compañía busca controlar toda la experiencia de usuario

Nuevas pistas de lo que

Así será el impacto tecnológico en la vida diaria este 2026 con la IA física y más automatización

Hablar con una PC y viajar en robotaxis se volverán comunes este 2026 ante el avance acelerado de la inteligencia artificial

Así será el impacto tecnológico

Spotify prepara herramienta para lectores que alternan entre libros y audiolibros

La sincronización funcionaría únicamente si el libro en audio está disponible en la biblioteca del usuario

Spotify prepara herramienta para lectores
DEPORTES
Con Mac Allister de titular,

Con Mac Allister de titular, Liverpool visita al Marsella en un cruce clave por la Champions League: la agenda completa

La figura del fútbol argentino que firmó un contrato en la playa hace un mes, pero pidió ir a San Lorenzo: “Estoy para jugar mañana”

Naseem “El Príncipe” Hamed recordó su mejor momento en el boxeo: “Sentía que podía acabar la carrera de cualquier rival”

El gol de Giuliano Simeone en el empate del Atlético de Madrid ante Galatasaray por la Champions League

El argentino Faustino Oro tuvo una actuación inolvidable: brilló con una partida implacable y lidera la competencia en Países Bajos

TELESHOW
Así llegó la China Suárez

Así llegó la China Suárez al estadio del Galatasaray: look militar y de la mano de sus hijos

El demoledor dato que dio Ángel de Brito sobre la actitud de la China Suárez con Eugenial Tobal antes de salir con Nicolás Cabré

Sabrina Rojas habló de su postura ante la polémica de Griselda Siciliani y Luciano Castro: “Yo opino con la verdad”

Wanda Nara contó por qué borró la historia en contra de Mauro Icardi: “Ya está, soltá”

Daniela Christiansson publicó la tierna foto de Lando López, el hijo de Maxi, con el pequeño delantal de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Panamá realiza su último entrenamiento

Panamá realiza su último entrenamiento antes de enfrentar a México en amistoso internacional

“La propiedad intelectual protege el futuro del Perú”: universidad peruana alcanza récord de solicitudes de patentes ante Indecopi

Un ensayo de la socióloga española Cristina Monge sobre el futuro de la democracia obtiene el Premio Paidós

Dinamarca desplegó una unidad de élite en Groenlandia y prepara a la población para enfrentar una crisis en la isla

Asamblea Legislativa de El Salvador exime de impuestos al Ministerio de Agricultura por importación de atún