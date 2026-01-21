La inteligencia artificial promete hasta USD 1,7 billones en América Latina

La falta de infraestructura tecnológica y la dependencia energética limitan la adopción masiva de inteligencia artificial en países latinoamericanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial (IA) no es solo una tendencia; es la llave de una nueva “Era Inteligente” que podría inyectar entre USD 1.1 y 1.7 billones anuales a la economía de América Latina, según un reciente informe desarrollado por el World Economic Forum en colaboración con McKinsey & Company.

Sin embargo, la promesa de un salto en la productividad choca hoy con una realidad fragmentada: solo una minoría de las empresas está logrando traducir los algoritmos en impacto real.

De acuerdo con el estudio titulado “Latin America in the Intelligent Age”, apenas el 23% de las organizaciones regionales obtiene algún tipo de valor económico de la IA, y solo un 6% reporta resultados significativos en su rentabilidad, con mejoras superiores al 5% en sus ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT).

Sectores que pican en punta

El dinamismo no es uniforme. El análisis destaca que el valor real se está concentrando en industrias estratégicas donde la región ya es líder global:

Agroindustria : en Brasil, Argentina y Uruguay se utilizan drones con visión computacional y análisis predictivo para monitorear suelos y optimizar cosechas.

Minería : Chile lidera la aplicación de IA para el análisis de minerales y el fortalecimiento de la seguridad de los trabajadores.

Banca y fintech: es el sector más avanzado, con instituciones que construyen plataformas multimodelo para personalizar servicios y detectar fraudes a escala.

Gestión pública: Países como México y Colombia ya utilizan asistentes inteligentes y estrategias digitales para reducir la burocracia y optimizar trámites ciudadanos.

La banca, la agroindustria, la minería y la gestión pública son los sectores líderes en la adopción de inteligencia artificial en la región (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tres barreras del “estancamiento tecnológico”

El informe advierte que, sin una ejecución coordinada, América Latina corre el riesgo de profundizar su rezago productivo.

Los obstáculos se agrupan en tres ejes críticos:

1. El rezago de las pymes

Mientras las grandes corporaciones empiezan a capturar beneficios, el 59% de las pymes —que representan el 99.5% del tejido empresarial de la región— declara no generar ningún valor medible con la IA. Esto crea una “brecha de productividad” que amenaza la competitividad a largo plazo.

2. La crisis del talento y la fuga de cerebros

La escasez de especialistas es calificada como uno de los desafíos más significativos. La situación se ve agravada por una tendencia alarmante: la emigración desde la región se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas. Las empresas locales no solo compiten entre sí, sino contra multinacionales que instalan centros tecnológicos en la región y absorben el talento clave.

3. Infraestructura y energía

La IA demanda una enorme capacidad de cómputo que requiere energía para alimentar servidores y agua para enfriarlos.

Aunque Brasil genera el 88% de su electricidad de fuentes renovables, otros países dependen de fuentes menos limpias o sufren por sequías que afectan la hidroelectricidad.

Además, la brecha de conectividad entre el mundo urbano y rural sigue siendo una barrera para una adopción equitativa.

región. El informe recomienda estandarizar las credenciales de IA, impulsar centros de innovación y ofrecer incentivos para pymes como claves para avanzar hacia la transformación digital real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoja de ruta: del uso individual a la transformación real

Hoy, gran parte de la adopción en la región es “individual”: empleados usando herramientas como ChatGPT para tareas aisladas de productividad personal.

El informe sostiene que el verdadero impacto vendrá de la transformación de los procesos centrales de negocio.

Para lograrlo, la propuesta del World Economic Forum incluye 10 acciones clave, entre ellas:

Estandarizar credenciales de IA para facilitar la contratación y formación de talento local.

Crear centros de innovación regionales que unan a gobiernos, universidades y empresas para acelerar la investigación aplicada.

Incentivos específicos para pymes, permitiendo que accedan a herramientas y capacitación a bajo costo.

“El momento de actuar es ahora”, concluye el documento. América Latina tiene la oportunidad histórica de dejar de depender de la expansión de su fuerza laboral y empezar a crecer de la mano de la productividad inteligente.