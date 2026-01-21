La inteligencia artificial revoluciona el trabajo, pero el liderazgo sigue siendo humano

El liderazgo humano sigue siendo indispensable en la era de la inteligencia artificial, según un informe de McKinsey (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial ha transformado el trabajo en las empresas, permitiendo que tareas como la redacción de correos, la programación o el diseño se realicen con una rapidez sin precedentes.

Este avance, sin embargo, hace aún más necesario el liderazgo humano, imprescindible para tomar decisiones estratégicas y construir una ventaja competitiva, según destaca McKinsey.

La consultora subraya que los algoritmos pueden ejecutar instrucciones e identificar patrones, pero no pueden ejercer la dirección real de una organización.

Si bien herramientas de inteligencia artificial apoyan la preparación de agendas y mensajes, carecen de la capacidad para inspirar aspiraciones colectivas, dictar estrategias basadas en valores o asumir consecuencias por sus recomendaciones.

Según McKinsey, el impacto de la inteligencia artificial en el entorno empresarial se refleja en la optimización de procesos y la mayor eficiencia en tareas concretas. Para los directores generales y otros ejecutivos de alto nivel, estas tecnologías representan un respaldo importante en el análisis y la sistematización. Sin embargo, el desafío de liderar en un contexto de constante transformación exige más que nunca la adaptabilidad del equipo y su resiliencia.

Los algoritmos apoyan el análisis y la sistematización, pero no pueden sustituir la toma de decisiones estratégicas basada en valores

El establecimiento de aspiraciones es, de acuerdo con la consultora, una facultad exclusivamente humana. Los líderes tienen la capacidad de definir metas ambiciosas y movilizar equipos en torno a una visión común.

Solo una persona con empatía puede interpretar emociones y motivar la participación activa de cada miembro. Las máquinas ayudan a estructurar mensajes, pero el acto de fijar aspiraciones permanece fuera de su alcance.

La toma de decisiones basada en el juicio y la responsabilidad directa distingue al liderazgo humano en empresas. Aunque la inteligencia artificial puede asesorar, resumir reglas o evaluar riesgos, la rendición de cuentas ante empleados, consejos directivos o inversores recae únicamente en las personas.

La consultora enfatiza que, frente a situaciones críticas, solo los líderes pueden decidir bajo presión y ser responsables de los resultados, marcando así la confianza interna y la lealtad.

La creatividad orientada a generar resultados no lineales —aquellos que van más allá de lo esperado— requiere intervención humana. El análisis de la firma indica que la inteligencia artificial predice y replica patrones, pero el liderazgo auténtico es el que impulsa nuevos retos, define marcos flexibles y sostiene la experimentación, incluso cuando los primeros resultados son inciertos.

La capacidad de empatía, el juicio y la rendición de cuentas distinguen al liderazgo humano frente a la inteligencia artificial

En este contexto, la complementariedad entre dirección humana e inteligencia artificial resulta decisiva. Los líderes que prosperan son quienes emplean la IA para potenciar sus habilidades, sin delegar elementos esenciales de su rol.

Así, el director general y su equipo refuerzan su importancia creando entornos en los que personas y tecnologías evolucionan y se adaptan de forma conjunta.

McKinsey recomienda identificar y desarrollar talentos con mayor capacidad de aspiración, de juicio y de creatividad, ya que estos rasgos, plenamente humanos, son la clave para mantener una ventaja competitiva.

La firma aconseja buscar potencial de liderazgo más allá de los títulos académicos, resaltando habilidades prácticas, resiliencia y la aptitud para trabajar con herramientas digitales o en equipos mixtos.

Las compañías más avanzadas ya evalúan competencias con mecanismos como simulaciones, revisión de experiencias anteriores y ejercicios que ponen a prueba el juicio basado en valores.

La inteligencia artificial en las empresas optimiza procesos y agiliza tareas como redacción, programación y diseño

Los directivos deben priorizar el fomento de la confianza, la empatía y la sabiduría en sus equipos, considerándolas tan valiosas como el conocimiento técnico. McKinsey subraya la relevancia de que los líderes protejan su tiempo y energía, dedicándose a funciones irremplazables y promoviendo el aprendizaje continuo mediante un diálogo directo con los empleados.

Experiencias como la de Satya Nadella, director general de Microsoft, demuestran la importancia de promover sucesiones exitosas dentro de las organizaciones y de celebrar a quienes anteponen el propósito colectivo sobre el éxito personal. Estas prácticas refuerzan la visión de McKinsey sobre el liderazgo como un proceso constante de crecimiento y adaptación.

Para los especialistas, el liderazgo humano es la fuente genuina de diferenciación en la era de la inteligencia artificial. El desarrollo de directivos auténticos, adaptativos y responsables será decisivo para el valor y la sostenibilidad de las organizaciones en los próximos años, según resalta McKinsey.

Mientras la revolución digital redefine el modo en que trabajamos, solo los líderes humanos tienen la capacidad de determinar los motivos y los destinos hacia los que se orientan las empresas.