El código secreto que permite evitar resultados creados con inteligencia artificial en Google y otros buscadores

Existe un código para evitar que buscadores se llenen de información generada por IA.

El crecimiento acelerado del contenido generado por inteligencia artificial en internet está llevando a muchos usuarios a buscar nuevas formas de filtrar información dentro de los buscadores. Una de las opciones más utilizadas consiste en emplear comandos específicos como “before:2023” para limitar los resultados a publicaciones anteriores al auge masivo de herramientas de IA generativa.

El método funciona en buscadores como Google y permite excluir gran parte del contenido creado o reescrito automáticamente en los últimos años. Aunque no elimina por completo la presencia de automatización en la web, sí reduce considerablemente la aparición de artículos optimizados con inteligencia artificial, respuestas generadas automáticamente y textos repetitivos producidos por modelos generativos.

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La técnica se ha vuelto cada vez más popular entre usuarios que buscan fuentes más antiguas, análisis originales o contenidos elaborados antes de la explosión de herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude.

El código no elimina por completo los búsquedas automatizadas. (Composición Infobae: AP Foto/Thibault Camus / Google)

Cómo funciona el comando “before:2023”

El sistema es relativamente sencillo. Basta con añadir el comando “before:2023” al final de una búsqueda para indicarle al buscador que solo muestre resultados publicados antes del año 2023.

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Por ejemplo, al escribir: “inteligencia artificial before:2023”; Google priorizará páginas indexadas antes de esa fecha, reduciendo la presencia de contenido reciente generado mediante IA.

También es posible utilizar combinaciones más precisas para limitar búsquedas a determinados periodos de tiempo. Una de las fórmulas más utilizadas es: “after:2020 before:2023”; con esto, el buscador mostrará únicamente resultados publicados entre 2020 y 2023.

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Aunque los comandos funcionan originalmente en inglés, muchos buscadores también interpretan variantes en español como “antes:2023” o “después:2020”.

Búsqueda en Google. (Unsplash)

El auge del contenido generado por IA preocupa a expertos

El interés por este tipo de filtros surge en un contexto donde el contenido generado por inteligencia artificial está creciendo rápidamente en internet. Según proyecciones del Instituto de Estudios del Futuro de Copenhague (CIFS), entre el 90 % y el 99 % del contenido disponible en la web podría estar creado o intervenido por IA hacia el año 2030.

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Actualmente, distintas estimaciones señalan que cerca de la mitad del contenido digital ya incluye algún tipo de generación automatizada mediante modelos de lenguaje o sistemas de IA.

Esto incluye artículos, resúmenes, imágenes, descripciones de productos y publicaciones optimizadas para motores de búsqueda. El fenómeno ha generado debates sobre la calidad de la información, la originalidad de los contenidos y la posibilidad de encontrar fuentes auténticamente humanas dentro de internet.

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Segun expertos, la información de Google y otros buscadores para el 2030 será creado por IA en un 90 %. (Foto: Agencia Andina)

Una forma de reducir el “ruido” digital

Especialistas señalan que filtrar resultados por fecha no responde necesariamente a una cuestión de nostalgia tecnológica, sino a un intento de reducir el exceso de contenido repetitivo o generado automáticamente. La inteligencia artificial puede producir enormes cantidades de texto en pocos segundos, pero muchas veces reutiliza estructuras similares o reproduce errores presentes en otras páginas.

Por ello, algunos usuarios consideran que buscar contenido anterior a 2023 aumenta la probabilidad de encontrar artículos escritos manualmente, análisis más originales o documentos menos influenciados por estrategias modernas de posicionamiento basadas en IA.

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Sin embargo, expertos recuerdan que el filtro no garantiza completamente que un contenido haya sido creado únicamente por humanos, ya que internet siempre ha utilizado distintos niveles de automatización.

Google te da la opción de filtrar resultados por año.

Los buscadores también ofrecen filtros visuales

Además de escribir comandos manualmente, los principales motores de búsqueda incluyen herramientas gráficas para limitar resultados por fecha. En Google, por ejemplo, después de realizar una búsqueda aparece la opción “Herramientas”, donde es posible seleccionar intervalos temporales personalizados.

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Allí, el usuario puede fijar una fecha máxima anterior a 2023 y conseguir un efecto similar al comando “before:2023”. También existe la función de Búsqueda Avanzada, que permite combinar filtros por idioma, región, fecha de actualización o tipo de contenido.

Estas opciones resultan especialmente útiles para investigadores, periodistas, estudiantes o usuarios que necesitan contextualizar información dentro de un periodo histórico concreto.

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