Gemini ya responde más rápido que ChatGPT gracias a este botón

El botón “Responder ahora” de Gemini acelera las respuestas de inteligencia artificial de Google para usuarios que priorizan la inmediatez. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Un nuevo botón promete revolucionar la experiencia de quienes utilizan Gemini, la inteligencia artificial de Google. Bajo el nombre “Responder ahora”, esta función busca cambiar la manera en que los usuarios obtienen respuestas, priorizando la inmediatez y la simplicidad en escenarios donde la espera resultaba frustrante o innecesaria.

En los últimos meses, Google ha apostado por una serie de innovaciones en su asistente basado en IA. Entre ellas, el lanzamiento de este botón sobresale por atacar de frente una de las molestias más comunes: el tiempo que la aplicación demora en “pensar” antes de responder.

Ahora, con solo pulsar un nuevo icono, el usuario puede saltarse el razonamiento en profundidad y recibir una contestación en cuestión de segundos.

Cómo es el botón de respuesta rápida de Gemini

La idea detrás del botón “Responder ahora” parte de una observación sencilla. Muchos usuarios necesitan respuestas rápidas, sin detalles extensos ni análisis complejos. Hasta ahora, Gemini alternaba de forma automática entre distintos modos según la complejidad de la pregunta, pero este sistema no siempre acertaba.

“Responder ahora” se encuentra disponible únicamente en los modos avanzados Pro y Thinking de la aplicación Gemini de Google. (GOOGLE)

En ocasiones, la IA dedicaba demasiado tiempo a reflexionar para consultas que no lo requerían.

Así surge el nuevo botón, disponible ya en las versiones más recientes de la aplicación tanto en Android, iOS como en la interfaz web. Su aparición pone en manos del usuario el control total sobre la velocidad de respuesta, permitiendo dejar de lado el tradicional modelo de espera y pasar directamente al modo rápido.

El funcionamiento consisten en que el usuario formula una pregunta y selecciona cualquiera de los modos avanzados —Pro o Thinking (también identificado como Gemini 3 Pro y Gemini 3 Flash, respectivamente)— aparece el botón “Responder ahora” junto al indicador de carga en la pantalla.

Al presionar este botón, la pantalla muestra un mensaje claro: “Saltando el razonamiento en profundidad”. Esto significa que Gemini dejará de procesar la pregunta de forma minuciosa y optará por entregar una respuesta breve y directa.

Gemini otorga al usuario el control sobre la velocidad de respuesta, adaptándose tanto a consultas sencillas como complejas según el modo elegido. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Lo fundamental es que este mecanismo no cambia el modelo utilizado para responder, sino que simplemente acelera el proceso, según se ha comprobado a través del menú de opciones de la aplicación.

Este atajo representa un cambio en la lógica de interacción con la IA de Google. El usuario decide cuándo priorizar la velocidad y cuándo dejar que la máquina analice a fondo su consulta.

En qué modos está disponible el botón en Gemini

No todos los usuarios verán el botón “Responder ahora” en cualquier circunstancia. Su disponibilidad depende del modo en que se utiliza Gemini:

Fast : responde rápidamente, pero no ofrece la opción de saltar el razonamiento, ya que este modo está diseñado para respuestas inmediatas.

Thinking : se utiliza para resolver preguntas más complejas y suele requerir más tiempo de procesamiento.

Pro: pensado para cálculos avanzados, programación y tareas que requieren un mayor nivel de análisis.

El botón solo aparece en los modos Pro y Thinking. Así, permite a quien está en estos modos avanzados —que suelen ser más lentos— desencadenar una respuesta rápida sin tener que cambiar de modo manualmente.

El botón no está disponible en el modo Fast de Gemini, ya que este sistema ya entrega respuestas inmediatas sin mayor procesamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ventajas y limitaciones de la respuesta rápida

La principal ventaja de “Responder ahora” es obvia: elimina la espera cuando se buscan respuestas sencillas. Esto resulta especialmente útil en situaciones cotidianas, donde la inmediatez es prioritaria y no hace falta un análisis detallado.

Pero esta agilidad tiene un coste. Al saltar el razonamiento profundo, Gemini puede incurrir en errores, simplificar demasiado sus respuestas o dejar de lado matices importantes.

Google lo advierte de forma indirecta a través de la notificación que aparece en la app, y medios especializados han señalado que, aunque en preguntas fáciles la diferencia es mínima, en tareas como programación, matemáticas avanzadas o decisiones complejas esta función puede arrojar resultados menos precisos.

En palabras de los desarrolladores, el botón actúa como un “turbo” para la inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios decidir cuándo quieren profundidad y cuándo priorizan la inmediatez, pero siempre conscientes de que la calidad de la respuesta puede verse afectada.