El primer envío de electricidad a tierra desde un avión revoluciona la tecnología renovable

La hazaña de la startup Overview Energy en los cielos estadounidenses permitió imaginar nuevos modelos de transferencia energética sin cables. Según IEEE Spectrum, tiene un potencial para transformar infraestructuras futuras

La empresa Overview Energy realizó la primera transmisión de energía inalámbrica desde un avión en vuelo sobre Pennsylvania usando tecnología óptica infrarroja (Overview Energy)

Por primera vez, un equipo de investigadores logró transmitir energía de forma inalámbrica desde un avión en vuelo hacia la superficie terrestre, empleando tecnología óptica infrarroja. Esta demostración, realizada por la startup Overview Energy en los cielos de Pennsylvania, marcó un avance concreto hacia la utilización de la energía solar espacial, una innovación que podría cambiar el acceso global a fuentes renovables y limpias, según informó IEEE Spectrum.

El experimento se desarrolló a bordo de un Cessna turbohélice que sobrevoló Pennsylvania a 5.000 metros de altitud, con vientos laterales que alcanzaban los 130 km/h. A pesar de las condiciones, el equipo de Overview Energy consiguió enviar energía sin cables a receptores en tierra mientras la aeronave se desplazaba.

Marc Berte, director ejecutivo de la compañía, destacó el logro: “No solo es la primera transmisión óptica desde una plataforma móvil a distancia sustancial, sino que es la primera vez que se utiliza todo el sistema funcionando de forma conjunta”.

La prueba integró todos los elementos esenciales que la empresa proyecta llevar al espacio. Sumado a que, entre los protagonistas se encuentra Paul Jaffe, ex-DARPA y responsable de ingeniería de sistemas para la firma. Este especialista consideró que la tecnología tiene potencial real y dejó su anterior puesto motivado por estas perspectivas, y afirmó: “Esto realmente parece que puede funcionar”.

El experimento de electricidad sin cables desde un Cessna a 5.000 metros marca un hito en energía renovable aérea y futura solar espacial (Overview Energy)

Objetivo a gran escala: energía solar espacial

El propósito de este experimento va más allá de la aviación. La meta es captar energía solar directamente desde satélites en órbita geoestacionaria (GEO) y transmitirla a la Tierra, incluso cuando en la superficie no haya luz solar directa.

Asimismo, este sistema prevé lanzar satélites que recojan energía solar constante y la reenvíen con haces de luz infrarroja, aptos para la recepción por medio de los paneles solares actuales. Es así que la llamada energía solar espacial fue materia de investigación y desarrollo durante la última década.

El enfoque consiste en aprovechar la continuidad de la luz solar en el espacio, evitando las interrupciones que afectan a las centrales terrestres y garantizando una mayor estabilidad en el suministro eléctrico. Debido a esto, el ejecutivo Berte explicó que uno de los atractivos principales está en que los “receptores ya están construidos”, refiriéndose a las granjas solares que podrían emplear la energía enviada.

La startup Overview Energy demostró que la transferencia óptica de electricidad desde plataformas móviles a tierra es viable y segura (Overview Energy)

Funcionamiento de la tecnología de Overview Energy

La solución diseñada por Overview Energy recurre a la transmisión de energía óptica infrarroja por medio de haces anchos, a diferencia de las ondas de microondas. A través de este método se vuelve más seguro para las personas y los equipos en tierra, debido a la baja concentración de energía en el haz.

Además, los paneles solares convencionales pueden captar el haz infrarrojo, evitando el desarrollo de receptores especializados. Tanto en la prueba aérea como en los planes para el espacio, se emplean los mismos componentes esenciales, facilitando la futura expansión de la infraestructura.

Jaffe recalcó que la baja densidad de potencia garantiza la seguridad, aunque reduce la eficiencia. Un haz de mayor densidad incrementaría el riesgo y exigiría innovaciones para controlar posibles efectos adversos.

La decisión de usar ondas infrarrojas responde también al desafío que supone el uso del espectro electromagnético. Según relató Jaffe en IEEE Spectrum, el espectro que ocupan las microondas está reservado para otras aplicaciones como redes de comunicaciones. De este modo, el infrarrojo evita interferencias y libera espacio para tecnologías actuales.

El proyecto busca captar energía solar desde satélites en órbita geoestacionaria y enviarla a paneles solares en la Tierra, incluso sin luz solar directa (Overview Energy)

Desafíos técnicos con próximos pasos

A pesar del éxito, persisten obstáculos notables para la energía solar espacial. Las dudas técnicas incluyen la resistencia ante residuos orbitales y las duras condiciones del entorno espacial. Sumado a esto, otro reto es el elevado costo de lanzar grandes infraestructuras y garantizar su despliegue seguro en la órbita deseada.

Overview Energy planea construir los satélites en tierra con una configuración plegada, desplegándolos una vez estén en el espacio. Las próximas etapas contemplan la puesta en órbita de prototipos, primero en órbita baja y luego en modo geoestacionario. El objetivo es empezar a enviar megavatios de energía y, más adelante, llegar a la entrega de gigavatios.

Proyectos similares en el panorama internacional

El interés por la energía solar espacial trasciende a la startup. Otras instituciones ya han avanzado en la transmisión de energía más allá de la Tierra. Un ejemplo de ello, es el proyecto de investigación de Caltech en 2023 logró transferir energía en el espacio utilizando ondas de microondas.

Por otra parte, los militares estadounidenses, a través de DARPA, establecieron en julio de 2025 un récord: enviaron 800 vatios con un láser a lo largo de 8,6 kilómetros durante 30 segundos. No obstante, la transmisión desde plataformas móviles a tierra, como demostró Overview Energy, inaugura un campo aún inexplorado, con posibilidades y limitaciones propias.

Los planes futuros de los investigadores incluyen el despliegue de satélites plegados para empezar a transmitir megavatios y, más adelante, gigavatios de energía desde el espacio (Overview Energy)

Superar la barrera de los costos de lanzamiento será esencial para que la transmisión inalámbrica de energía desde el espacio se convierta en realidad. Una vez conseguido dicho objetivo, para Overview Energy el foco estará en mejorar la potencia específica.

