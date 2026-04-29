Tecno

WhatsApp oculta una función para mantener la cuenta libre de espías: cómo usarla

La aplicación cuenta con medidas como la verificación en dos pasos para mayor protección y sugiere no compartir códigos de verificación a extraños

Guardar
La plataforma permite abril el perfil de WhatsApp en varios aparatos al mismo tiempo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)
La plataforma permite abril el perfil de WhatsApp en varios aparatos al mismo tiempo. (Foto: EFE/EPA/IAN LANGSDON)

La popularidad de la aplicación de WhatsApp la convierte en un blanco frecuente para intentos de acceso no autorizado o de espías, lo que pone en riesgo la privacidad de los datos personales almacenados en cada cuenta.

Para enfrentar este tipo de amenazas, WhatsApp ofrece una función que permite al usuario revisar en todo momento los dispositivos donde está abierta su cuenta y, de ser necesario, cerrarla en aquellos aparatos desconocidos o sospechosos.

PUBLICIDAD

Esta herramienta constituye una medida clave para evitar que extraños accedan a información privada, como archivos multimedia y conversaciones, sin autorización expresa.

Cómo verificar en qué dispositivos está abierta la cuenta de WhatsApp

Es importante cerrar sesión si el usuario desconoce el dispositivo vinculado. (WhatsApp)
La opción de dispositivos permite eliminar accesos sospechosos. (Foto: WhatsApp)

La plataforma de WhatsApp permite consultar la lista de dispositivos vinculados a una cuenta en pocos pasos. Según el centro de ayuda oficial, el proceso consiste en tocar el ícono de más opciones, representado por tres puntos verticales, y seleccionar la sección “Dispositivos vinculados”.

PUBLICIDAD

Allí se pueden ver todos los dispositivos que tienen acceso a la cuenta, incluyendo computadoras y navegadores web, así que esta función es fundamental para identificar accesos no autorizados.

Si se detecta un dispositivo desconocido, el usuario puede eliminarlo de manera inmediata tocando sobre el nombre del dispositivo y seleccionando la opción “Cerrar sesión”. Esta acción bloquea cualquier intento de espionaje y evita que desconocidos continúen accediendo a la información personal.

Por qué es clave activar la verificación en dos pasos

La verificación en dos pasos ofrece una barrera extra de seguridad a la cuenta de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La verificación en dos pasos ofrece una barrera extra de seguridad a la cuenta de WhatsApp. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Está función actúa como una barrera adicional de seguridad en WhatsApp, reforzando la protección de la cuenta más allá de la contraseña tradicional.

Este sistema solicita un PIN de seis dígitos cada vez que se intenta registrar el número de teléfono en un nuevo dispositivo, lo que dificulta que intrusos consigan acceso sin autorización.

El proceso para activar esta función es sencillo: dentro de la aplicación de WhatsApp, el usuario debe ingresar a Ajustes, seleccionar Cuenta y elegir Verificación en dos pasos. Una vez allí, se solicita la creación de un PIN y la opción de añadir una dirección de correo.

De acuerdo con el centro de ayuda, proporcionar un correo permite restablecer la verificación en caso de olvido del PIN y añade una capa de protección.

Qué hacer si se recibe un código de verificación de WhatsApp no solicitado

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
Recibir un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado es una alerta de que alguien está intentando ingresar a la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los métodos más comunes que emplean los atacantes para intentar apoderarse de una cuenta de WhatsApp es solicitar el código de verificación SMS asociado al número de teléfono de la víctima.

Si un usuario recibe una notificación con un código de registro que no solicitó, esto puede estar relacioando tanto a un error de otro usuario al ingresar su número, como a un intento deliberado de acceder a su cuenta.

En estos casos, el centro de ayuda de la app sugiere nunca compartir el código recibido con ninguna persona, incluso si parece provenir de un contacto conocido. “Sin ese código, ningún usuario que intente verificar el número podrá completar el proceso ni usar la cuenta en otro dispositivo”, detalla la plataforma.

Cuáles otras medidas ofrece WhatsApp para blindar la cuenta

Es clave implementar todas las herramientas de WhatsApp para preservar la integridad de la cuenta. (Foto: Europa Press)
Es clave implementar todas las herramientas de WhatsApp para preservar la integridad de la cuenta. (Foto: Europa Press)

El centro de ayuda de WhatsApp sugiere nunca compartir el PIN de la verificación en dos pasos ni el código de registro con otras personas. Se sugiere ignorar y eliminar cualquier correo no solicitado que invite a restablecer el PIN o el acceso a la cuenta, por que podría tratarse de un intento de suplantación.

Asimismo, añadir una dirección de correo confiable al activar la verificación en dos pasos fortalece la protección de la cuenta, sumado a facilitar la recuperación en caso de olvido del PIN.

En este sentido, el seguimiento de estas pautas, sumado a la revisión de los dispositivos vinculados, permite a los usuarios minimizar los riesgos de acceso no autorizado y conservar la privacidad de sus datos.

Temas Relacionados

WhatsAppFunciónEspíasAplicaciónExtrañosTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

The Boys en Magis TV o XUPER TV: por qué ver esta serie en apps piratas es peligroso para tus datos

La única plataforma para ver todos los capítulos es Prime Video, que está disponible en diferentes tiendas de aplicaciones

The Boys en Magis TV o XUPER TV: por qué ver esta serie en apps piratas es peligroso para tus datos

Por qué siempre debes lavar el arroz antes de cocinarlo, según la IA

La inteligencia artificial y la ciencia alimentaria vuelven a poner bajo análisis una de las prácticas más tradicionales de la cocina

Por qué siempre debes lavar el arroz antes de cocinarlo, según la IA

Así puedes jugar con Millonarios, América, Santa Fe y más en la nueva edición de EA FC26

La versión más reciente del juego amplía la oferta de equipos jugables, con decenas de nuevas opciones para los fanáticos de toda la región en competencias oficiales de Conmebol

Así puedes jugar con Millonarios, América, Santa Fe y más en la nueva edición de EA FC26

Android esconde funciones integradas que permiten escanear documentos, crear PDFs y medir objetos

Android aprovecha inteligencia artificial y realidad aumentada para ofrecer utilidades prácticas que muchos usuarios desconocen

Android esconde funciones integradas que permiten escanear documentos, crear PDFs y medir objetos

Reiniciar el celular y buscar actualizaciones: dos soluciones a cualquier problema en Android

Los usuarios pueden resolver por sí mismos fallas como lentitud, demoras al abrir aplicaciones, bloqueos temporales o fallos al responder la pantalla

Reiniciar el celular y buscar actualizaciones: dos soluciones a cualquier problema en Android
DEPORTES
El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

El gesto antideportivo de un jugador del Cruzeiro contra Bareiro antes de su expulsión en la derrota de Boca por la Copa Libertadores

Atlético de Madrid recibirá al Arsenal por la otra semifinal de la Champions League: hora, TV y todo lo que hay que saber

Crisis interna en el Real Madrid: del cortocircuito entre Mbappé y otras figuras al discurso que los jugadores “no compran”

Esteban Andrada recibió una histórica sanción tras la trompada que le pegó a un rival en España

Un hincha de Boca Juniors fue detenido en Brasil acusado de gestos racistas contra el público de Cruzeiro

TELESHOW
El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

El hermano de Eduardo Carrera habló de las graves denuncias de Romina Orthusteguy: “Estamos dispuestos a ayudar”

Las conmovedoras palabras de Flor Vigna luego de su victoria en la pelea de boxeo: “Estoy en shock”

Marcela Tinayre habló de la salud de Mirtha Legrand tras una nueva ausencia en su programa: “Solo quiere trabajar”

La angustia de Julieta Poggio por las críticas a sus carillas dentales: “La gente habla por envidia”

Gladys La Bomba Tucumana definió su estrategia para Gran Hermano: “Acá gana el mejor o el más hipócrita”

INFOBAE AMÉRICA

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Cáncer de páncreas: cómo es la herramienta IA que anticipa el diagnóstico

Mala calidad del aire y altas temperaturas generan alerta sanitaria en Honduras

Seis de cada 10 niños con diabetes en República Dominicana son atendidos en el Hospital Hugo Mendoza

“Se está desangrando”: Joven de 19 años es atacada mortalmente con 5 puñaladas por su expareja en Nicaragua

La Bienal de San Pablo nombró a dos curadores brasileños para su edición 2027