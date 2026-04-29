Apple prepara una renovación de la edición fotográfica en iOS 27 con funciones impulsadas por IA

Apple se encuentra desarrollando nuevas funciones de IA para iOS 27. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple estaría trabajando en una importante actualización para la aplicación Fotos de iPhone y Mac con la llegada de iOS 27 y macOS 27. Según información filtrada por el periodista Mark Gurman de Bloomberg, la compañía planea incorporar nuevas herramientas de edición fotográfica basadas en inteligencia artificial que permitirían ampliar imágenes, mejorar automáticamente escenas y modificar encuadres de forma inteligente.

Las funciones formarían parte de la estrategia de expansión de Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de IA presentado por Apple durante el último año y que hasta ahora ha tenido una adopción más limitada frente a otras plataformas de inteligencia artificial generativa.

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De acuerdo con la filtración, Apple estaría desarrollando tres funciones principales conocidas internamente como Extend, Enhance y Reframe, todas integradas directamente dentro de la aplicación Fotos.

Apple planea integrar tres nuevos funciones de IA para Fotos. (Imagen referencial)

Apple busca llevar la IA a la edición de imágenes

La primera herramienta, llamada Extend, estaría diseñada para ampliar automáticamente el contenido de una fotografía utilizando inteligencia artificial generativa.

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La función permitiría extender los bordes de una imagen para adaptarla a otros formatos sin necesidad de recortarla. Por ejemplo, una foto vertical podría convertirse en horizontal mediante la generación automática de nuevos elementos visuales coherentes con la escena original.

El funcionamiento recuerda a herramientas ya presentes en programas como Photoshop o en funciones de edición basadas en IA disponibles en algunos teléfonos Android.

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Las nuevas funciones de IA para iOS 27 llegarían en setiembre de 2026.

Otra de las novedades sería Enhance, una evolución del sistema automático de mejora fotográfica que Apple ya integra actualmente en Fotos.

La nueva versión utilizaría modelos de inteligencia artificial más avanzados capaces de analizar mejor el contenido de cada imagen para ajustar parámetros como brillo, iluminación, color, nitidez y contraste de manera más precisa.

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La intención sería ofrecer resultados más naturales y personalizados dependiendo del tipo de escena fotografiada.

Apple busca no quedarse fuera de la carrera de la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reframe modificaría el encuadre después de tomar la foto

La tercera herramienta filtrada es Reframe, una función enfocada en modificar la composición y perspectiva de una fotografía incluso después de haber sido tomada.

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A diferencia de un simple recorte o rotación, Reframe utilizaría inteligencia artificial para reinterpretar el encuadre y reorganizar visualmente la escena.

Según Gurman, esta herramienta estaría especialmente orientada a fotografías espaciales o imágenes con información de profundidad, uno de los apartados donde Apple ha puesto mayor atención tras el lanzamiento de Vision Pro y las funciones de captura espacial en iPhone.

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Apple busca reforzar Apple Intelligence en los iPhone.

Apple todavía enfrenta problemas internos con la IA

Aunque las nuevas funciones representan una de las apuestas más ambiciosas de Apple Intelligence hasta ahora, las filtraciones también señalan que la compañía todavía enfrenta dificultades relacionadas con la calidad de los resultados.

Según Bloomberg, Apple habría detectado problemas especialmente en las funciones Extend y Reframe durante las pruebas internas.

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La situación recuerda parcialmente a lo ocurrido con la nueva versión de Siri impulsada por inteligencia artificial, cuya llegada fue retrasada anteriormente debido a que Apple consideró que todavía no cumplía con sus estándares de calidad.

En su conferencia de desarrolladores, Apple daría a conocer que está preparando para iOS 27. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Por ello, no se descarta que algunas de estas herramientas puedan retrasarse o incluso quedar fuera de la presentación oficial si la empresa considera que no están listas para el lanzamiento público.

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La WWDC 2026 será clave para Apple Intelligence

La presentación oficial de iOS 27 y macOS 27 está prevista para el próximo 8 de junio durante la WWDC 2026, la conferencia anual para desarrolladores de Apple.

Ese mismo día se espera el lanzamiento de las primeras versiones beta destinadas a desarrolladores, mientras que la versión final de los sistemas operativos llegaría públicamente en septiembre junto a los nuevos modelos de iPhone.

El evento será especialmente importante para Apple debido a la creciente competencia dentro del sector de inteligencia artificial. Empresas como Google, Microsoft y OpenAI han acelerado el desarrollo de herramientas generativas durante el último año, mientras que Apple ha recibido críticas por el ritmo más lento de evolución de Apple Intelligence.