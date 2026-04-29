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Panamá apunta a cerrar 2026 con déficit de 3.5% del PIB, afirma ministro de Economía

Gobierno destaca que el ajuste pendiente es menor frente a años anteriores. Al cierre de febrero de 2026, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones, equivalente al 1.17% del PIB, lo que representa un incremento de $307 millones frente al mismo periodo de 2025.

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El Gobierno proyecta cumplir la meta fiscal anual pese al aumento del gasto público en los primeros meses del año. (Foto: Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá)

El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Felipe Chapman, defendió el comportamiento del déficit fiscal en el arranque de 2026 y aseguró que el Gobierno mantiene el rumbo para cumplir la meta anual de 3.5% del Producto Interno Bruto, en medio de un escenario marcado por mayor gasto público, crecimiento económico cercano al 4% y un renovado interés de inversionistas extranjeros.

Según explicó, aunque los resultados del primer trimestre no son lineales, lo relevante es el desempeño acumulado al cierre del año.

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El funcionario destacó que, tras su participación en las reuniones con organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, así como encuentros con calificadoras de riesgo y tenedores de bonos, la reacción internacional ha sido positiva.

“Quedaron sorprendidos de los resultados fiscales que ha tenido el país”, afirmó, subrayando que Panamá ha logrado cerrar brechas fiscales más amplias en años anteriores y que el ajuste pendiente para 2026 es menor en comparación.

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Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, sostiene que Panamá cerrará 2026 con un déficit equivalente al 3.5% del PIB. Tomada de Presidencia
Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, sostiene que Panamá cerrará 2026 con un déficit equivalente al 3.5% del PIB. Tomada de Presidencia

En paralelo, los datos oficiales muestran que el año inició con presión sobre las finanzas públicas. Al cierre de febrero de 2026, el déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones, equivalente al 1.17% del PIB, lo que representa un incremento de $307 millones frente al mismo periodo de 2025.

Este resultado responde principalmente a un crecimiento acelerado del gasto, en especial en inversión pública y compromisos sociales.

Los ingresos totales del Estado sumaron $2,435 millones en el primer bimestre, con un crecimiento de 12.4%, impulsado por aportes de la Caja de Seguro Social y mayores ingresos de capital. Sin embargo, los ingresos corrientes del Gobierno Central mostraron una caída de 2.2%, reflejando debilidad en fuentes tradicionales de recaudación. Aun así, los ingresos tributarios lograron crecer 2.7%, apoyados en el dinamismo del consumo interno.

El contraste más relevante se observa en el gasto público, que alcanzó $3,545 millones, con un aumento de 19.4%, muy por encima del crecimiento de los ingresos. Este comportamiento estuvo impulsado principalmente por el gasto de capital, que se disparó 75.3%, asociado a proyectos de infraestructura como la Línea 3 del Metro de Panamá y el Cuarto Puente sobre el Canal.

El déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones al cierre de febrero de 2026. REUTERS/Luisa González
El déficit del Sector Público No Financiero alcanzó $1,110 millones al cierre de febrero de 2026. REUTERS/Luisa González

Este patrón confirma que el déficit actual responde a una estrategia de ejecución temprana del presupuesto y no a un desorden fiscal.

Chapman insistió en que este comportamiento es consistente con una política orientada a estimular la economía a través de la inversión. En ese sentido, señaló que el crecimiento proyectado para Panamá se mantiene alrededor del 4%, una cifra que, en el contexto de la desaceleración global y regional, posicionaría al país entre las economías de mayor expansión. Además, destacó que este crecimiento debe traducirse en empleo y mejora del ingreso de los hogares.

Otro elemento que presiona las finanzas es el costo de la deuda. En los primeros meses del año, los pagos de intereses alcanzaron $712 millones, un incremento de 11.5%, lo que refleja tanto el peso del endeudamiento como decisiones de manejo de pasivos que adelantaron pagos.

A esto se suma un balance primario negativo de $397 millones y un ahorro corriente de -$438 millones, indicadores que muestran que los ingresos aún no cubren completamente el gasto operativo.

Pese a este panorama, el ministro se mostró optimista sobre el cumplimiento de la meta fiscal. Afirmó que el enfoque del Gobierno está en el resultado anual y no en las variaciones mensuales o trimestrales.

“Eso no es lineal”, indicó, al explicar que el comportamiento del déficit puede fluctuar durante el año, pero que las proyecciones apuntan a cerrar dentro del objetivo establecido.

La ejecución de proyectos como la Línea 3 del Metro impulsa el gasto de capital en el inicio del año. REUTERS/Enea Lebrun
La ejecución de proyectos como la Línea 3 del Metro impulsa el gasto de capital en el inicio del año. REUTERS/Enea Lebrun

En materia de inversión, Chapman también resaltó el interés sostenido de empresas internacionales en establecerse en Panamá, aunque advirtió que aún existen obstáculos regulatorios que deben superarse para facilitar su llegada.

En ese contexto, mencionó iniciativas legales orientadas a fortalecer la sustancia económica del país y mejorar su competitividad, lo que podría atraer mayor inversión extranjera directa y contribuir al crecimiento económico.

El desempeño fiscal de 2026 se produce después de un 2025 en el que Panamá logró reducir su déficit a 3.68% del PIB, una mejora cercana al 40%. Ahora, el reto es sostener ese ajuste mientras se impulsa la inversión pública y se atienden compromisos sociales, sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas. El equilibrio entre disciplina fiscal y crecimiento económico será, en definitiva, la prueba clave para el Gobierno en los próximos meses.

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