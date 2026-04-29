América Latina

Lo que se sabe del asesinato de un bebé en Uruguay: ataque a su padre fue por una guerra entre grupos criminales

El niño de un año fallecido iba con su padre en el auto, cuando fue baleado. Hace dos semanas mataron a un amigo de él y la semana anterior dispararon contra su casa. El presidente Orsi consideró el episodio como terrible

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Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)
Un bebé fue asesinado al quedar en medio de un ataque a balazos que iba para su padre (@LeoPedrouza)

Un hombre iba en un auto rojo por el barrio Colón de Montevideo en la tardecita del lunes junto a su hijo cuando su vehículo fue atacado con al menos siete disparos. Él sobrevivió a los tiros, pero su bebé –de un año– resultó herido. En ese mismo vehículo fue hasta un centro médico cercano, adonde ingresó el pequeño. A los pocos minutos, le comunicaron que había fallecido.

El caso generó conmoción en Uruguay y tuvo repercusiones políticas, al punto que el presidente de la República, Yamandú Orsi, consideró el episodio como “terrible”.

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El bebé fue una víctima colateral de una guerra entre grupos criminales.

La investigación avanza. Este martes, el noticiero Telemundo de Canal 12 dio los nuevos detalles que se conocen del episodio. No hay dudas de que el ataque iba al padre del bebé fallecido, que iba con él en brazos. Desde un auto comenzaron a dispararle a su vehículo rojo.

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El auto en el que se trasladaba su padre con el bebé asesinado baleado (@LeoPedrouza)
El auto en el que se trasladaba su padre con el bebé asesinado baleado (@LeoPedrouza)

El crimen ocurrió en el barrio Colón, en el noroeste de Montevideo.

El auto del que salieron los disparos fue localizado en las primeras horas de este martes, horas después del crimen. Los investigadores lo encontraron en Verdisol, un barrio vecino de Colón. Las huellas que quedaron allí son claves para aclarar el crimen, algo que se volvió prioridad. Este auto estaba abandonado.

El objetivo, entonces, era el padre del pequeño. Se trata de un hombre de 24 años, que tiene antecedentes por porte de arma, de acuerdo a los datos de la investigación citados por Teledoce. Estaba llegando a su casa cuando le dispararon. Él quedó herido en un brazo, el hombro y el oído, el bebé recibió un disparo en la cabeza que terminó con su vida.

Esa zona de Montevideo está caracterizada por un conflicto criminal. La familia del pequeño está ligada al tráfico de armas y drogas.

Hace unos días, en la misma esquina en la que fue asesinado el niño, también mataron a un joven de 23 años, que era amigo del padre del fallecido. La semana pasada, en tanto, habían disparado contra su propia casa.

El presidente uruguayo Yamandú Orsi con el Plan Nacional de Seguridad, presentado por el gobierno; detrás, el ministro Carlos Negro (Presidencia)
El presidente uruguayo Yamandú Orsi con el Plan Nacional de Seguridad, presentado por el gobierno; detrás, el ministro Carlos Negro (Presidencia)

Esto, según Telemundo, es una muestra de que habrá una nueva disputa territorial.

El caso generó preocupación a las altas autoridades del gobierno. De hecho, el ministro del Interior, Carlos Negro, fue hasta la zona en la que ocurrió el asesinato. A la 1.16 de la madrugada, posteó en la red social X: “Movilizado por una profunda indignación, que jamás será impotencia, sepan que ninguno de nosotros va a detenerse hasta dar con los responsables del homicidio de un niño de apenas un año. Así se lo transmití a nuestro equipo de investigadores y a toda la Policía Nacional. Sin contemplación para los culpables, vamos a seguir trabajando con más firmeza que nunca para frenar las manifestaciones de violencia que genera el crimen organizado”.

El presidente Orsi habló sobre este homicidio el martes de tarde, en una rueda de prensa. Lo consideró “terrible”.

No hay adjetivo. Hay una que está clara: no le vamos a aflojar. No hay que aflojar. Lejos de amedrentarse lo que hay que hacer es apretar el acelerador. De poco vale saber cuál fue el motivo. El tema es que es un inocente, un niño…”, dijo.

Consultado por cuál considera que es la falla, Orsi dijo que hay una “violencia que crece”. “El otro día por una discusión en el tránsito mataron a uno”, comentó, en referencia al asesinato del delivery venezolano Juan Carlos Mendoza, que fue apuñalado en una calle del Centro de Montevideo.

El presidente Orsi también se refirió al asesinato de Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo,(Captura Telemundo/Canal 12)
El presidente Orsi también se refirió al asesinato de Juan Carlos Mendoza, delivery asesinado en pleno Centro de Montevideo,(Captura Telemundo/Canal 12)

La Policía ahora reforzó el patrullaje en Colón, ante el riesgo de que la disputa entre bandas criminales se recrudezca.

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