América Latina

Uruguay es optimista por instalación de megaplanta de hidrógeno verde en Paysandú: “Hay una luz”, dijo Orsi

El presidente uruguayo se refirió este martes a la reubicación de la industria de la multinacional Hif Global, que será relocalizada para evitar tensiones con Argentina

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Un trabajador inspecciona un área de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay
Un trabajador inspecciona un área de la planta de hidrógeno limpio Haru Oni de HIF Global en Punta Arenas, Chile, 27 de septiembre, 2024. REUTERS/Joel Estay

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se mostró optimista respecto a la instalación definitiva de la megaplanta de hidrógeno verde de la multinacional Hif Global en Paysandú. La ubicación inicial que estaba prevista había generado críticas en Argentina e incluso el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, había manejado la posibilidad de denunciar el proyecto ante La Haya.

Hif Global proyecta construir una megaplanta de combustibles sintéticos, en una inversión que alcanza los USD 5.300 millones y que se convertiría en la más grande de la historia de Uruguay. El proyecto producirá 880 mil toneladas de eCombustibles. Las primeras exportaciones están previstas para 2029, con Asia y Europa como los principales destinos.

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Pero más allá de las críticas desde Argentina, el gobierno uruguayo y la multinacional prorrogaron el plazo de las negociaciones porque tienen diferencias respecto al costo de la energía.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi (Camilo dos Santos Ayala, Presidencia)

El presidente Orsi se refirió este martes, en una rueda de prensa, a estas negociaciones. “Venimos avanzando bastante bien. Yo creo que hay alguna salida ahí. Hay alternativas”, dijo el mandatario ante los periodistas.

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Pese a las advertencias desde Argentina, el presidente siempre se ha mostrado optimista en alcanzar acuerdos y descomprimir tensiones. Con el paso de los días se sabría cuál era la carta que el gobierno uruguayo tenía bajo la manga: relocalizar la planta, pero siempre dentro de Paysandú. La opción que está sobre la mesa es una medida que deja conforme a Argentina.

Consultado específicamente sobre si la inversión era un hecho, Orsi contestó: “Yo creo que, a la hora de resolver, hay que pensarlo para no generar otro tipo de dificultades. Yo creo que hay una luz en el horizonte que permite decir que esto de Hif viene y viene”.

La reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Cancillería Uruguay)
La reunión entre autoridades uruguayas y argentinas por la planta de hidrógeno verde que se proyecta para Paysandú (Cancillería Uruguay)

Yo creo que heredamos una buena propuesta. Faltaba darle forma y hacia eso vamos”, señaló el presidente, en referencia a que este proyecto surgió en la administración de su antecesor, Luis Lacalle Pou, pero este le hará algunas modificaciones.

El gobierno uruguayo está analizando proponer la construcción de la planta en un predio de 48 hectáreas perteneciente a la petrolera estatal Ancap, informó semanas atrás El Observador. Se trata de un terreno ubicado en Nuevo Paysandú.

Este terreno de 48 hectáreas está en la planta de pórtland, que está pegado a una planta que Alur tiene en el departamento. Sobre ese predio no hay ninguna construcción. El suelo es una zona industrial, por lo que no se requiere ningún trámite para que sea relocalizado.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)
Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

Esta posibilidad comenzó a manejarse a fines de febrero, durante un viaje a la planta que Hif Global tiene en Punta Arenas, Chile. El diputado Juan Gorosterrazú, integrante del espacio político de Orsi, dijo a ese medio que la idea surgió de un dirigente político del departamento que trabajó durante 15 años en las plantas de Ancap.Él le planteó la alternativa al CEO de Hif en Uruguay, Martín Bremermann, quien antes trabajó en Alur, una subsidiaria de Ancap. El diputado, en tanto, le trasladó la opción a las principales autoridades del gobierno.

El anuncio de que el proyecto sería relocalizado fue anunciado por el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, a mediados de abril tras una reunión con Orsi. “Está bastante avanzado en cuanto a ver lo positivo de la relocalización, sobre todo con una sensibilidad que el presidente ha mostrado de poder contemplar algún planteo vinculado a lo de Argentina, pero sobre todo reivindicando la soberanía que Uruguay tiene cuando se trata de decidir las inversiones y dónde hacerlas”, detalló.

Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)
Manifestantes en Colón contra el proyecto de HIF Global en Paysandú (Municipalidad de Colón)

“Si se descomprime la situación con Argentina, mucho mejor”, señaló el intendente.

Tras este anuncio, el gobernador Frigerio declaró a El Observador que todavía no había “información oficial” aunque valoró que la relocalización sería “una excelente noticia” para Colón.

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