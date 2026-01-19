Rockstar apoya a un fan con cáncer que pidió jugar GTA VI antes de fallecer: el primero en jugarlo

Un fanático de GTA VI con cáncer terminal logra jugar antes del lanzamiento gracias a la respuesta de Rockstar Games. (Rockstar)

Un fanático de Grand Theft Auto VI con cáncer terminal logró captar la atención de la industria del videojuego y recibió una respuesta positiva por parte de Rockstar Games y habría tenido la posibilidad de probar el título antes de su lanzamiento oficial.

La historia comenzó en diciembre, cuando Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft Toronto, recurrió a LinkedIn con un mensaje dirigido a la comunidad de la industria y, en especial, a los equipos de Rockstar Games y Rockstar Toronto.

Armstrong detalló que un miembro de su familia había luchado durante años contra el cáncer y acababa de recibir el diagnóstico más duro: le quedaban entre seis y doce meses de vida.

Cómo fue el pedido del fan a los desarrolladores de GTA VI

La petición de Armstrong no era casual ni improvisada. Explicó que su familiar era, desde hacía años, un apasionado seguidor de la saga GTA. Como muchos jugadores alrededor del mundo, esperaba con ansiedad la llegada de GTA VI, prevista para el 19 de noviembre de 2026.

La comunidad gamer y desarrolladora mostró solidaridad al difundir el mensaje dirigido a Rockstar Games y Take-Two Interactive.

La diferencia era que, en su caso, la enfermedad y el pronóstico médico anunciaban que difícilmente llegaría con vida a esa fecha, o, en el mejor de los escenarios, podría partir el mismo mes del estreno.

En su mensaje, Armstrong precisó: “La razón por la que me pongo en contacto es que es un gran fan de GTA y, con esta última actualización, es posible que no esté presente el tiempo suficiente para ver el lanzamiento de GTA 6; en el mejor de los casos, nos dejará el mismo mes en que salga. Actualmente vive cerca del estudio de Oakville, por lo que tengo la esperanza de que alguno de ustedes pueda organizar una prueba de juego exclusiva, para que tenga la oportunidad de experimentar el juego antes de fallecer”.

El pedido incluía una comprensión cabal de las exigencias de confidencialidad de la industria. Armstrong reconoció que, en este punto del desarrollo del esperado videojuego, la reserva era clave y que, si era necesario, su familiar firmaría un acuerdo de confidencialidad (NDA) para acceder a una sesión privada y anticipada.

La publicación de Armstrong no tardó en captar la atención de colegas, jugadores y de la propia comunidad de desarrolladores. Pronto, el mensaje se compartió en distintas redes sociales y foros, generando una cadena de solidaridad y de contacto con integrantes de Rockstar.

La solicitud incluyó el respeto por la confidencialidad y la disposición de firmar un acuerdo NDA para la sesión anticipada de GTA VI. (ROCKSTAR GAMES)

Días después del primer mensaje, Armstrong publicó una actualización que alimentó la esperanza: “El CEO de Take-Two se puso en contacto con nosotros. Estamos esperando saber algo del equipo de Rockstar para discutir esto más a fondo. Gracias a todos los que han mostrado su apoyo, han compartido la publicación y han contactado a sus contactos por nosotros”.

La expectativa creció en torno al desenlace de este pedido. Finalmente, Armstrong publicó una última actualización que, aunque críptica por razones de confidencialidad, fue interpretada de manera unánime como una respuesta favorable de Rockstar: “Hablamos con ellos hoy y recibimos grandes noticias. Eso es todo lo que realmente puedo decir, pero gracias a todos desde el fondo de mi corazón”.

Una historia con final incierto

La historia no terminó con esa actualización. Armstrong optó por eliminar posteriormente sus mensajes de LinkedIn. Ni Take-Two ni Rockstar Games emitieron comunicados oficiales sobre el caso.

Según distintas fuentes y el análisis como Insider Gaming, la discreción parece haber sido la política elegida por la compañía, que habría pedido la retirada de los mensajes para preservar la privacidad del fan y la integridad del proceso de desarrollo.

Rockstar Games respondió positivamente y habría cumplido el deseo del fan, aunque la empresa optó por el máximo secretismo durante todo el proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta no es la primera vez que un estudio de videojuegos accede a este tipo de peticiones especiales. En 2018, un fan con enfermedad terminal recibió la oportunidad de jugar Red Dead Redemption 2 antes de su lanzamiento, también gracias a la intervención de Rockstar.

Otras compañías, como Bethesda Game Studios, han llegado a homenajear a seguidores fallecidos incluyéndolos en títulos como Fallout 4 y Starfield.