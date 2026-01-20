Tecno

Comscore amplía la medición de YouTube en Argentina e incorpora la audiencia de Smart TVs

La integración de la visualización en CTV (Connected TV) brinda a medios y anunciantes acceso a datos más completos sobre el alcance real de los contenidos en Google

Guardar
Comscore integra la medición de
Comscore integra la medición de audiencia de YouTube en Connected TV para Argentina, siendo el primer país de la región en implementar esta funcionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comscore anunció la integración de la medición de audiencia de YouTube en Connected TV (CTV) a su herramienta de análisis digital en Argentina, convirtiéndose en el primer país de la región en sumar esta funcionalidad, según Iván Marchant, vicepresidente de Comscore LATAM.

La ampliación de la cobertura permite ahora que la medición en YouTube contemple visualizaciones en pantallas CTV a nivel persona, incluyendo co-viewing, dentro de la plataforma Video Metrix Multiplataforma.

De esta forma, se complementa la observación ya existente para desktop y teléfonos inteligentes, en aplicaciones y navegación web, ofreciendo una perspectiva más integrada del alcance total de los contenidos.

Qué trae esta novedad de Comscore en Argentina

La función YouTube Traffic Sharing
La función YouTube Traffic Sharing ahora suma visualizaciones desde CTV, ofreciendo métricas más completas a creadores, anunciantes y agencias. (Foto: REUTERS)

Con esta actualización, la función YouTube Traffic Sharing, que posibilita a medios y creadores incorporar en sus métricas la audiencia captada en YouTube, suma las visualizaciones desde CTV. De este modo, creadores, anunciantes y agencias acceden a un espectro más completo sobre el rendimiento de sus contenidos.

“La creciente relevancia de YouTube en CTV, tanto para entretenimiento como para información, vuelve indispensable una medición de audiencia integrada”, indicó Iván Marchant, quien agregó: ”Argentina se consolida como un mercado estratégico al ser el primero en incorporar esta mejora, alineándose con estándares implementados en Estados Unidos, Canadá y España“.

La extensión de la medición en pantallas CTV ya se encuentra activa en Norteamérica, Francia, España y Malasia, mientras Comscore proyecta expandir esta innovación a otros países de América Latina durante 2026.

Cómo Comscore permite comprender el comportamiento de las audiencias digitales

La plataforma ofrece datos
La plataforma ofrece datos detallados sobre las interacciones de los usuarios en internet y permite identificar patrones de consumo en diferentes espacios digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comscore es una herramienta utilizada para medir y analizar la actividad de los usuarios en espacios digitales. Su sistema recopila y procesa datos sobre visitas, duración de sesiones, frecuencia de acceso y preferencias de navegación, permitiendo a las organizaciones obtener una visión detallada del modo en que las personas interactúan con los contenidos en internet.

Esta información ayuda a identificar patrones de consumo, evaluar el rendimiento de distintos formatos y ajustar estrategias para mejorar la experiencia de los usuarios.

Además, la plataforma ofrece la posibilidad de segmentar las audiencias por variables como edad, género, ubicación geográfica y tipo de dispositivo. Esto resulta útil para quienes buscan adaptar sus contenidos o productos a públicos específicos, porque facilita la toma de decisiones basadas en datos objetivos.

Comprender estos comportamientos digitales es fundamental para anticipar tendencias y responder de manera más eficiente a las demandas del mercado.

Por qué es clave para la toma de decisiones en medios y publicidad

Comscore facilita la evaluación
Comscore facilita la evaluación de campañas y contenidos, aportando información clave para optimizar recursos y ajustar estrategias en función del comportamiento real de las audiencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos proporcionados por Comscore son empleados por medios de comunicación y agencias de publicidad para respaldar decisiones estratégicas relacionadas con contenidos, inversiones y campañas.

El análisis de métricas como alcance, engagement y visibilidad permite optimizar la distribución de recursos y maximizar el impacto de los mensajes. De esta manera, se pueden identificar los espacios y formatos más efectivos para llegar a diferentes segmentos de audiencia.

Asimismo, disponer de información actualizada y confiable facilita el seguimiento del desempeño de cada acción y la comparación entre resultados. Esto repercute en la capacidad de ajustar rápidamente las tácticas según el comportamiento real de los usuarios.

Qué beneficios aporta frente a otras soluciones de medición digital

El servicio integra datos de
El servicio integra datos de diversas plataformas y dispositivos, permitiendo comparaciones sectoriales y análisis más completos para identificar oportunidades de crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La herramienta destaca por ofrecer una visión integral del ecosistema digital, porque integra datos provenientes de diversas plataformas y dispositivos.

Esta cobertura permite comparar el rendimiento en computadoras, celulares, tablets y otros soportes, aportando una perspectiva más completa que otras herramientas centradas en un solo canal.

Otra ventaja es la posibilidad de realizar análisis comparativos con competidores y sectores, lo que ayuda a identificar oportunidades de mejora y áreas de crecimiento. Esta capacidad de benchmarking facilita la toma de decisiones informadas y la identificación de tendencias emergentes.

Temas Relacionados

ArgentinaComscoreYouTubePantallasTelevisoresTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Crean la consola definitiva: unen una PS5, Xbox y Nintendo Switch 2 en un solo dispositivo

La construcción de esta consola está inspirada en el diseño del Mac Pro de Apple

Crean la consola definitiva: unen

Así es el robot autónomo más pequeño del mundo: un grano de sal es más grande que él

Cada microrobot cuesta menos de un centavo, lo que facilita la fabricación y su potencial aplicación en medicina

Así es el robot autónomo

Grandes líderes como Jeff Bezos siempre hablan de último en una reunión: por qué

El empresario ha seguido esta regla al dirigir empresas como Amazon o Blue Origin. Además, estudios demuestran que las primeras voces y el peso de la autoridad pueden sesgar las discusiones técnicas

Grandes líderes como Jeff Bezos

Stephen Hawking recomendó la mejor actitud que debes tener ante cualquier problema: lo resolverá todo

El físico británico defendía que, por difícil que sea la vida, siempre existe una acción posible y una oportunidad de lograr algo, inspirando a millones a persistir ante cualquier adversidad

Stephen Hawking recomendó la mejor

Epic Games Store regala cinco experiencias imperdibles: descarga gratis los mejores juegos para PC de enero

Hidden Folks, Totally Reliable Delivery Service y Kamaeru son parte de una oferta que apuesta por la diversidad de géneros y la inclusión de propuestas independientes premiadas

Epic Games Store regala cinco
DEPORTES
El momento en el que

El momento en el que la estrella de NBA Jimmy Butler sufrió una grave lesión que lo dejará afuera por toda la temporada

Independiente oficializó la salida de una de sus figuras al fútbol italiano: las cifras de la transferencia

“Control total y obsesivo”: un ex compañero de David Beckham salió en defensa de su hijo Brooklyn en plena polémica familiar

Una leyenda del Manchester United defendió a Lisandro Martínez en medio de los cruces con otras glorias del club: “Él sabe ganar”

El viaje al Mundial, la ayuda de la terapia y la relación con su esposa Jorgelina Cardoso: 12 frases de Ángel Di María

TELESHOW
“Cuando 2016 es el nuevo

“Cuando 2016 es el nuevo 2026”: el desafío viral de Daniela Christiansson con un guiño a su mudanza a Argentina

En medio del escándalo con Luciano Castro, Griselda Siciliani anunció su nuevo proyecto junto a Adrián Suar

El romántico saludo de Santiago Korovsky a Celeste Cid por su cumpleaños: “Gracias por hacer mi vida más linda”

Las hermanas de los 50 mil pesos volvieron a Jesús María tras su enojo viral: el divertido baile con Damián Córdoba

Nació Vito, el primer hijo de Sofía Pachano: “Holi”

INFOBAE AMÉRICA

Un estudio mostró cómo el

Un estudio mostró cómo el amor materno deja huella en el cerebro de los caballos

El régimen cubano sentenció a cinco años de cárcel al rapero Fernando Almenares Rivera por colocar pancartas a favor de los DDHH

Las autoridades mantienen circulación controlada por el desarrollo de la Etapa 3 del Tour El Salvador 2026

Cómo es Diego García, la remota isla de 27 km² que provocó el enojo de Trump con el Reino Unido

Colonialismo europeo del siglo XIX versus geopolítica del siglo XXI