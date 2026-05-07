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Anthropic afirma que su IA ahora “sueña”: qué efectos tendrá esta nueva capacidad

La nueva función “Dreaming” permite a los agentes IA identificar patrones y mejorar su desempeño sin intervención humana

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Un cerebro artificial luminoso de circuitos azules flota sobre un río. De él descienden líneas de datos e iconos digitales hacia el agua, en un paisaje montañoso forestal
Anthropic asegura que su IA puede ahora reorganizar lo aprendido entre sesiones, similar al sueño humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa de inteligencia artificial Anthropic ha presentado una actualización que redefine la manera en que los sistemas de IA pueden aprender y adaptarse. La novedad más inesperada de este anuncio es la función denominada Dreaming, que introduce el concepto de sueño artificial en los agentes autónomos de la compañía. Este avance, inspirado en la neurociencia humana, promete transformar la eficiencia y la autonomía de los modelos de IA en entornos productivos.

Durante los periodos en que un agente de IA no está activo procesando tareas, la función Dreaming le permite revisar sesiones recientes, identificar patrones de aciertos y errores, y actualizar su memoria interna con estas observaciones. Según Anthropic, este proceso programado busca emular el mecanismo por el cual el cerebro humano consolida recuerdos y refuerza conexiones mientras dormimos. Así, los agentes pueden reorganizar y fortalecer su aprendizaje entre sesiones sin intervención humana directa.

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La función Dreaming se implementa actualmente en la infraestructura Managed Agents de Anthropic, que opera el sistema Claude. De acuerdo con la compañía, este enfoque resuelve un problema habitual en la inteligencia artificial: cuando un agente individual se concentra en una sola tarea, le resulta difícil identificar patrones que emergen a lo largo de múltiples sesiones.

Anthropic busca que sus agentes sean más autónomos, confiables y capaces de autoevaluarse mediante sus nuevas funciones. (Reuters)
Anthropic busca que sus agentes sean más autónomos, confiables y capaces de autoevaluarse mediante sus nuevas funciones. (Reuters)

La capacidad de “soñar” permite que los agentes detecten errores recurrentes o flujos de trabajo repetitivos, incluso cuando distintas instancias de IA comparten preferencias o metodologías similares.

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Cómo funciona el sueño artificial en los agentes de Anthropic

Durante los intervalos de inactividad, el agente de Claude activa su módulo de sueño, revisando automáticamente su historial reciente. El sistema recopila información sobre los éxitos y fracasos de las tareas previas y ajusta su memoria para mejorar el desempeño futuro. El usuario puede elegir entre permitir que estos ajustes se realicen de forma automática o revisar cada cambio antes de que se integre en la memoria del agente.

Por ahora, la función Dreaming está disponible en fase de investigación y solo puede ser utilizada por desarrolladores que soliciten acceso anticipado en la plataforma de Claude.

La opción de “sueño” artificial está disponible en fase de investigación para desarrolladores en la plataforma Claude. (Europa Press)
La opción de “sueño” artificial está disponible en fase de investigación para desarrolladores en la plataforma Claude. (Europa Press)

Anthropic ha enfatizado que este método de aprendizaje incremental ofrece una ventaja significativa en la detección de tendencias y la corrección autónoma de errores, facilitando la mejora continua de los agentes sin necesidad de supervisión constante.

Qué efectos tendrá el “sueño” en la inteligencia artificial

La incorporación del sueño artificial en los agentes de Anthropic representa un salto en la autonomía y la adaptabilidad de los sistemas de IA. Según la compañía, la función permite que los agentes mejoren su desempeño de manera progresiva, aprendiendo de experiencias pasadas y optimizando sus procesos internos. Al identificar patrones de error que se repiten en distintos contextos, la IA puede ajustar sus estrategias y reducir la incidencia de fallos en tareas futuras.

Además, el mecanismo de sueño artificial podría cambiar la forma en que se diseñan y despliegan sistemas autónomos en sectores que requieren alta precisión y capacidad de adaptación, como la atención al cliente automatizada, el análisis de datos o la gestión de procesos complejos. El modelo de aprendizaje continuo, inspirado en la consolidación de la memoria humana, refuerza la tendencia de la industria hacia agentes cada vez más independientes y eficientes.

Un hombre mira su teléfono móvil, donde una aplicación bancaria muestra un asistente virtual de IA conversando; un portátil y una taza en el fondo.
La orquestación multiagente permite que varias IAs colaboren y dividan tareas complejas bajo la supervisión de un agente principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infraestructura Managed Agents de Anthropic ya permite experimentar con este tipo de IA, aunque la función permanece en fase experimental y su acceso todavía está limitado a ciertos usuarios.

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