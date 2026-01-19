Ridge Racer vuelve tras 30 años: el clásico de PS1 llega a PS4 y PS5

Un niño juega concentrado con una consola PlayStation original y un televisor antiguo en el ambiente acogedor de su habitación, rodeado de juguetes y elementos representativos de la época. La escena refleja el auge de los videojuegos y la cultura pop de los años 90, evocando recuerdos y emociones en quienes crecieron durante esa década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta de Ridge Racer será el momento para que muchos jugadores nostálgicos de PlayStation regresen a un título con el que pasaron horas en su infancia. El clásico de carreras que inauguró una era en la consola original de Sony regresa a PS4 y PS5, en una versión adaptada a los estándares actuales y cargada de nostalgia para quienes vivieron su estreno en los años noventa.

Desarrollado por Namco, Ridge Racer fue uno de los primeros títulos en acompañar el lanzamiento de la PlayStation en 1995. Su impacto fue inmediato: no solo deslumbró por su innovación técnica, sino que también sentó las bases del género de conducción en tres dimensiones, consolidando un estándar que perdura hasta la actualidad.

Cómo es el regreso de Ridge Racer a PlayStation

PlayStation anunció oficialmente el relanzamiento de Ridge Racer para las plataformas PS4 y PS5, programado para el 20 de enero de 2026. Esta versión remasterizada promete rescatar la esencia de la entrega original, pero incorpora mejoras pensadas para el hardware moderno: gráficos reescalados, función de rebobinado y guardado rápido, elementos que se han vuelto habituales en las reediciones de juegos clásicos de PS1.

El precio de lanzamiento se ubicará en 9,99 dólares, aunque quienes sean suscriptores de PlayStation Plus Premium podrán acceder a la descarga sin costo adicional desde la PlayStation Store.

Cuál es la historia de Ridge Racer

Ridge Racer no nació originalmente en consolas. Su primera aparición fue en 1993, como una sofisticada máquina recreativa desarrollada por Namco. El juego deslumbró desde sus inicios por la fluidez de sus gráficos y la sensación de velocidad, detalles que lo convirtieron rápidamente en un favorito de los salones arcade.

El salto a la PlayStation en 1995 se produjo en un contexto de revolución tecnológica. La consola de Sony, lanzada en 1994, rompió con los cánones vigentes desde los años setenta, gracias a su procesador de 32 bits capaz de mover objetos y entornos en tres dimensiones con iluminación compleja.

El uso del CD como soporte permitió incorporar vídeos y bandas sonoras de alta calidad, dotando a los juegos de una profundidad audiovisual inédita hasta ese momento.

En este escenario, Namco decidió adaptar Ridge Racer a la nueva plataforma, no solo trasladando la experiencia de la recreativa, sino ampliando considerablemente su contenido y posibilidades. Así, el juego se transformó en el primer gran título de conducción de la consola más influyente de su tiempo.

La versión de Ridge Racer para PlayStation ofrecía una experiencia que superaba a la original de las recreativas. Los jugadores podían elegir entre varios vehículos, incluyendo el legendario cupé rojo y otros tres coches adicionales desde el menú principal.

Además, quienes lograban eliminar a todos los enemigos en la demo previa de Galaxian desbloqueaban la posibilidad de conducir cualquiera de los 12 coches disponibles en la parrilla, cada uno con características únicas de velocidad, aceleración, tracción y manejo.

El juego integró cuatro circuitos diferentes, asociados cada uno a distintos niveles de dificultad: ‘Novice’, ‘Intermediate’, ‘Advanced’ y ‘Time Trial’. Tras completar todos los niveles, se habilitaba la repetición de los trazados en sentido inverso, lo que a su vez permitía desbloquear un coche secreto para quienes vencieran en la última ‘Time Trial’ inversa.

La ambientación, reforzada por una banda sonora compuesta por seis nuevas canciones inspiradas en la electrónica y el techno de los noventa, sumaba a la atmósfera vibrante del juego. Detalles como el cartel que mostraba el dorsal y la imagen del coche líder dentro de la pista aportaban un realismo novedoso para la época.

La llegada de Ridge Racer a PlayStation representó la entrada triunfal de los videojuegos de conducción en tres dimensiones al ámbito doméstico. Hasta entonces, la mayoría de las experiencias de carreras eran bidimensionales o muy limitadas en cuanto a realismo y fluidez.

Este juego, con su velocidad intensa y su realismo gráfico, brindó sensaciones desconocidas a los jugadores, estableciendo un nuevo paradigma que influiría en títulos posteriores y en el desarrollo del género.