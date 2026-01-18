La caída de Black Ops 7: por primera vez en 10 años Call of Duty no está en el top 5 de lo más vendido de PlayStation

Por primera vez en una década, Call of Duty no figura entre los juegos más vendidos de PlayStation según los listados oficiales de 2025. (Activision)

Por primera vez en una década, Call of Duty no figura entre los títulos más vendidos de PlayStation, marcando un quiebre en la hegemonía de la saga en la plataforma, tras el mal recibimiento de Black Ops 7.

El dato, confirmado por los propios listados anuales de PlayStation Store y reconocido por Activision, representa el desenlace de un desgaste progresivo y la llegada de una competencia feroz en el mundo de los videojuegos.

Call of Duty no está entre lo más vendido en PlayStation

Durante más de diez años, Call of Duty fue sinónimo de éxito en PlayStation. Cada entrega de la saga se convertía en un fenómeno de ventas y acaparaba los primeros puestos, especialmente en épocas de lanzamientos y fiestas.

Desde títulos como Modern Warfare hasta las diferentes iteraciones de Black Ops, la franquicia lideró las preferencias tanto en Estados Unidos como en Europa, convirtiéndose en uno de los pilares comerciales de la plataforma.

La caída de ventas de Black Ops 7, con un 61% menos que Black Ops 6, refleja el desgaste de la fórmula repetitiva en la saga Call of Duty.(Activision)

Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en 2025. Según los datos oficiales publicados por el blog de PlayStation, Black Ops 7 no logró entrar en el Top 5 de juegos más descargados de la PS Store en PlayStation 5.

El listado 2025 de PlayStation Store muestra un escenario dominado por títulos deportivos y grandes lanzamientos de otras franquicias. En Estados Unidos y Canadá, el ranking lo encabezan NBA 2K26, Battlefield 6 y Grand Theft Auto V, mientras que en Europa el liderazgo lo ostentan EA SPORTS FC 26, Grand Theft Auto V y EA SPORTS FC 25. Títulos como Minecraft, Forza Horizon 5 y Arc Raiders también superaron en ventas a Black Ops 7.

Los datos dejan en evidencia que el nuevo juego de Activision ha sido ampliamente superado por propuestas variadas, desde deportes hasta acción en mundo abierto y shooters alternativos. Según los mismos reportes, Battlefield 6 y Arc Raiders vendieron más de 10 millones y 12 millones de unidades, respectivamente, cifras que contrastan con el rendimiento de Black Ops 7.

Qué está pasando con Call of Duty

El declive de Black Ops 7 no puede entenderse sin revisar el contexto interno de la saga. Desde hace varios años, la comunidad de jugadores manifestaba señales de fatiga ante la fórmula repetitiva de entregas anuales y la falta de innovación significativa. La última campaña, en particular, fue percibida como predecible y por debajo de las expectativas históricas de la marca.

Activision reconoce el fracaso de Black Ops 7 y anuncia cambios estructurales e innovaciones para recuperar la confianza de los jugadores.

La reacción de los usuarios se reflejó tanto en las ventas como en las reseñas. En Metacritic, la prensa otorgó un puntaje de 67, mientras que los usuarios calificaron el juego con apenas 1,9, un golpe demoledor para una franquicia que tradicionalmente registraba altos índices de aprobación. Los datos de ventas refuerzan este diagnóstico: Black Ops 7 vendió un 61% menos que su predecesor, Black Ops 6, que había alcanzado cifras récord para la saga.

El propio editor de la saga, Activision, admitió públicamente el fracaso de Black Ops 7 y anunció una serie de cambios estructurales para recuperar la confianza de los jugadores. En un comunicado oficial, la compañía declaró: “Sabemos que no hemos cumplido las expectativas” y prometió no volver a publicar dos entregas de la misma subsaga de forma consecutiva.

El objetivo, según la empresa, será ofrecer una experiencia única cada año y abandonar la lógica de mejoras incrementales para apostar por innovaciones verdaderamente significativas.

Activision también reconoció que el apoyo al juego actual será “sin precedentes”, con más contenido que en ediciones anteriores y una apuesta por escuchar activamente a la comunidad.

La Temporada 1 de contenido adicional fue presentada como la más grande hasta la fecha, aunque la empresa sabe que la recuperación no será sencilla y que la competencia, especialmente con el lanzamiento próximo de Grand Theft Auto VI, será intensa.

Activision promete contenido sin precedentes para Black Ops 7 y una escucha activa a la comunidad gamer tras el impacto negativo en ventas y reseñas. (Activision)

Cuál es el futuro de Call of Duty

De cara al futuro, Activision anunció que la saga no abandonará su ritmo anual de lanzamientos, aunque con una política diferente para garantizar novedades reales en cada entrega. El desafío es mayúsculo: los costos de desarrollo han subido y la expectativa de los jugadores también.

La propia compañía reconoce que las innovaciones “significativas” serán la clave para recuperar terreno perdido, aunque muchos observadores dudan de la viabilidad de cambios radicales manteniendo el calendario de estrenos anuales.

La promesa de “una nueva era” para Call of Duty y la declaración de que el futuro de la saga “es muy prometedor” contrastan con la realidad de un año difícil, en el que la serie ha dejado de crear tendencias para empezar a seguirlas.

El reto de competir en 2026 con el lanzamiento de Grand Theft Auto VI en el horizonte y la presión de las ventas recientes obliga a la franquicia a reinventarse de manera profunda.