Tecno

Sony retira de la PlayStation Store casi 1200 juegos considerados de baja calidad

Los juegos eliminados destacaban por su jugabilidad mínima y por permitir obtener trofeos platino en pocos minutos

Sony elimina casi 1200 juegos
Sony elimina casi 1200 juegos del catálogo de la PlayStation Store. (Foto: Sony)

Sony eliminó sin previo aviso cerca de 1200 juegos de la PlayStation Store para PS4 y PS5 como parte de una acción directa contra el contenido considerado de baja calidad o shovelware.

La medida afectó principalmente al catálogo de la editora ThiGames, responsable de una gran cantidad de títulos extremadamente similares entre sí, que durante los últimos años habían inundado la tienda digital de PlayStation.

La retirada se produjo en los últimos días y supuso la desaparición casi total de los juegos publicados por ThiGames, una compañía que había logrado posicionarse como una de las editoras con más lanzamientos dentro de la PS Store.

La editora ThiGames fue la
La editora ThiGames fue la más afectada, pues casi todo su catálogo desapareció.

La mayoría de los títulos desaparecidos compartían mecánicas simples, escasa profundidad y una estructura prácticamente idéntica. Series como The Jumping Fries, The Jumping Taco, The Jumping Hot Dog, The Jumping Soda o The Jumping Taco Turbo formaban parte de un catálogo que rozaba los 1200 juegos.

Aunque Sony no emitió un comunicado oficial explicando los motivos de la decisión, la acción fue interpretada como un intento por limpiar la tienda digital y responder a una crítica recurrente de los usuarios: la saturación de juegos de muy baja calidad que dificultan la visibilidad de propuestas independientes más cuidadas.

Una editora entre las más prolíficas de PS Store

El caso de ThiGames llamó la atención por una razón concreta: la editora había escalado posiciones hasta convertirse en la cuarta compañía con más juegos publicados en la PlayStation Store, solo por detrás de nombres como eastasiasoft, Ratalaika Games y Webnetic.

A diferencia de estas editoras, que cuentan con un mayor control de calidad y una trayectoria más reconocida en el ámbito independiente, ThiGames basaba su estrategia en la publicación masiva y constante de títulos prácticamente clónicos.

Desde hace un tiempo, Sony
Desde hace un tiempo, Sony busca eliminar juegos considerados de baja calidad o "basura" de su tienda online.

Muchos de estos juegos compartían no solo el nombre y la estética, sino también el mismo tipo de jugabilidad mínima: saltar obstáculos, completar niveles muy cortos y obtener trofeos con extrema facilidad.

En algunos casos, era posible conseguir el trofeo platino en apenas uno o dos minutos, una característica que, si bien fue criticada por parte de la comunidad, también atrajo a un grupo específico de jugadores interesados únicamente en sumar logros a su perfil.

Contenido generado por IA y críticas de la comunidad

Otra de las críticas frecuentes hacia este tipo de juegos apuntaba al uso intensivo de contenido generado por inteligencia artificial. Usuarios y analistas señalaron que muchos de los escenarios, iconos y elementos visuales parecían creados de forma automática, sin un trabajo artístico consistente ni una propuesta jugable diferenciada.

Usuarios de PlayStation celebraron la
Usuarios de PlayStation celebraron la medida de eliminar juegos de baja calidad. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Esta práctica, sumada al volumen de lanzamientos, provocó que la PS Store se llenara de títulos repetidos que, en la práctica, ocultaban o desplazaban a juegos independientes con mayor esfuerzo creativo. En foros y redes sociales, la decisión de Sony fue mayoritariamente celebrada como un paso necesario para mejorar la experiencia de navegación y descubrimiento dentro de la tienda digital.

Un punto que generó dudas iniciales fue el impacto sobre los usuarios que ya habían comprado estos juegos o conseguido trofeos. Hasta el momento, se ha confirmado que los trofeos obtenidos no han sido eliminados de los perfiles de PlayStation, y quienes adquirieron los títulos anteriormente aún pueden descargarlos si los tenían en su biblioteca.

Un precedente reciente dentro de PlayStation

No es la primera vez que Sony actúa contra editoras especializadas en shovelware. Hace casi un año, la compañía realizó una revisión similar que derivó en medidas contra RandomSpinGames, otra editora que había seguido una estrategia parecida: lanzar una gran cantidad de juegos en muy poco tiempo, con mecánicas simples y un fuerte enfoque en la obtención rápida de trofeos.

Usuarios que adquirieron los juegos
Usuarios que adquirieron los juegos eliminados de PlayStation Store no se verán afectados por la medida. Crédito: Sony store

Aquella intervención fue vista como un primer aviso de que Sony estaba dispuesta a revisar el tipo de contenido que permite en su tienda digital, aunque la proliferación de este tipo de juegos continuó durante meses. La eliminación del catálogo de ThiGames sugiere ahora una postura más firme frente a estas prácticas.

