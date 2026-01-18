La Inteligencia Personal también es útil al analizar preferencias familiares y viajes pasados. (blog.google)

Cómo funciona la Inteligencia Personal de Google Gemini para extraer información clave de correos y fotos es la pregunta central en el desarrollo de la nueva generación de asistentes digitales. Esta tecnología, en fase beta para usuarios de Estados Unidos, permite que los datos almacenados en Gmail y Google Fotos se utilicen de manera personalizada y segura, haciendo que las respuestas sean precisas y adaptadas a las necesidades y experiencias del usuario.

Extracción de información relevante: la clave de la Inteligencia Personal en Gemini

La propuesta de Gemini va más allá de brindar respuestas generales. Gracias a la función de Inteligencia Personal, ahora es posible conectar aplicaciones como Gmail, Google Fotos, YouTube y Búsqueda con solo un toque. Esto transforma a Gemini en un asistente más proactivo y eficaz, capaz de razonar con diferentes tipos de fuentes y de extraer detalles específicos de un correo electrónico, una imagen o un video.

El proceso es sencillo y está bajo el control del usuario. Al activar la conexión de aplicaciones, cada persona decide qué servicios desea vincular y puede cambiar esta configuración en cualquier momento. La integración no solo permite encontrar información concreta, sino también combinar detalles de diversas fuentes para ofrecer recomendaciones y soluciones personalizadas.

Un ejemplo lo brinda Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs y responsable de Gemini y AI Studio. Al conectar sus apps, pudo resolver una situación cotidiana de manera eficiente: necesitaba datos sobre los neumáticos de su minivan Honda 2019 y, con la ayuda de Gemini, no solo obtuvo las especificaciones, sino también sugerencias adaptadas a los viajes familiares detectados en Google Photos, así como precios y calificaciones de cada modelo.

Además, cuando necesitó la matrícula del vehículo, bastó con pedirle a Gemini que la extrajera de una foto almacenada, lo que facilitó todo el trámite sin perder tiempo.

La Inteligencia Personal también es útil al analizar preferencias familiares y viajes pasados, evitando caer en recomendaciones genéricas. Así, Gemini puede sugerir alternativas únicas, como trayectos en tren nocturno o juegos de mesa específicos para un viaje, recurriendo a la información extraída de correos y fotos.

Privacidad en Google Gemini: control y transparencia en el uso de datos personales

La seguridad y la privacidad son pilares fundamentales en el diseño de la Inteligencia Personal de Gemini. Por defecto, la conexión de aplicaciones se encuentra desactivada y solo el usuario puede habilitarla, elegir qué servicios conectar o desactivar la opción en cualquier momento.

Al activar la función, Gemini accede a los datos necesarios para responder a solicitudes específicas, pero toda la información permanece en el entorno seguro de Google, sin enviarse a servidores externos.

Un factor clave es la transparencia: Gemini intenta referenciar o explicar la procedencia de la información utilizada en cada respuesta, permitiendo al usuario verificar las fuentes fácilmente. Si una respuesta no es satisfactoria, se puede corregir en el momento o regenerar el chat sin personalización. Además, existe la opción de mantener conversaciones temporales en las que no se utilicen datos personales.

La empresa destaca que existen medidas de seguridad adicionales para temas sensibles, como la salud, evitando hacer suposiciones proactivas salvo que el propio usuario lo solicite. Según Google, el objetivo es mejorar la experiencia y utilidad del asistente manteniendo los datos seguros y bajo control total del usuario.

Otra característica diferenciadora es que Gemini no se entrena directamente con la bandeja de entrada de Gmail ni con la biblioteca de Google Fotos. Solo se utilizan indicaciones y respuestas específicas, tras filtrar o anonimizar los datos personales.

Según Woodward, las fotos, correos electrónicos y otros datos personales sirven únicamente como referencia inmediata para entregar respuestas, no como material de entrenamiento para el sistema.

Cómo activar la Inteligencia Personal de Gemini con apps conectadas

El acceso a la función de Inteligencia Personal se irá habilitando progresivamente para los suscriptores de Google AI Pro y AI Ultra en Estados Unidos. Una vez disponible, puede utilizarse en la web, dispositivos Android e iOS, y con todos los modelos de Gemini.

El despliegue inicial es limitado, pero Google prevé expandirlo gradualmente a otros países y al plan gratuito, además de integrarlo en el Modo IA de la Búsqueda.

La función beta solo está habilitada para cuentas personales de Google, quedando fuera los usuarios de Workspace Business, Enterprise y Education. Para quienes ya tengan acceso, la activación se realiza siguiendo estos pasos:

Abrir Gemini y acceder al apartado de Configuración.

Seleccionar Inteligencia Personal.

Elegir las aplicaciones que se desean conectar, como Gmail o Fotos.

Esta secuencia permite adaptar el asistente a las necesidades y hábitos de cada usuario, facilitando la gestión de información y la obtención de respuestas precisas a partir de los datos personales almacenados en Google.