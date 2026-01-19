Las cinco recomendaciones de animes para ver en Crunchyroll en enero 2026, según la IA

¿SPY×FAMILY, My Hero Academia y GNOSIA estarán en la lista? (Composición Infobae: Crunchyroll / Prime Video)

Crunchyroll capta la atención de los aficionados tanto por estrenos como por el regreso de títulos consagrados. En este contexto, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta útil para orientar a quienes buscan nuevas historias para ver. Gemini y ChatGPT, dos sistemas de IA populares, han elaborado sus propias listas de sugerencias para este mes, reflejando diferentes enfoques y tendencias en la programación.

A continuación, se detalla lo más relevante de las recomendaciones elaboradas por cada IA, con listas que priorizan tanto la actualidad como la variedad de géneros y estilos.

Top de animes recomendados por Gemini en enero de 2026: estrenos, regresos y diversidad

Gemini ha optado por un panorama diverso, integrando novedades recientes y producciones reconocidas. Su selección incluye los siguientes títulos:

Jujutsu Kaisen (Temporada 3: Culling Game). Acción y animación de alto nivel caracterizan el regreso de esta serie. El “Juego de la Matanza” introduce un nuevo arco narrativo donde los protagonistas enfrentan desafíos sobrenaturales tras los eventos en Shibuya.

Jujutsu Kaisen: Cursed Clash, de Bandai Namco.

Frieren: Beyond Journey’s End (Temporada 2) . Esta producción, que volvió el 16 de enero, narra el viaje de una elfa inmortal que debe aprender sobre la vida humana tras derrotar al Rey Demonio. Destaca por su tono reflexivo y su narrativa pausada.

Sentenced to Be a Hero (Estreno 2026) . Uno de los lanzamientos más comentados del año. En este universo, ser héroe es un castigo penal. El relato sigue a Xylo, un criminal obligado a combatir en primera línea contra el ejército del Rey Demonio.

Oshi no Ko (Temporada 3). Drama y misterio en torno al lado oculto de la industria del entretenimiento japonés. La nueva temporada explora los dilemas de Aqua y Ruby, hijos de una idol con un secreto sobrenatural.

Oshi no Ko (Temporada 3) explora los aspectos desconocidos y problemáticos del mundo del espectáculo en Japón. (Captura de tráiler oficial)

Hell’s Paradise (Jigokuraku) - Temporada 2. La historia presenta a un ninja condenado a muerte que busca el elixir de la inmortalidad en una isla llena de amenazas. La serie destaca por su ambientación y mezcla de acción con elementos fantásticos.

De acuerdo con Gemini, estos títulos representan lo más atractivo de la temporada, combinando animación de calidad, temáticas profundas y propuestas originales.

Animes favoritos para ver en enero 2026 según ChatGPT: clásicos, acción y opciones para todos

La lista creada por ChatGPT abarca tanto producciones recientes como clásicos modernos, con opciones para distintos perfiles de espectadores. Estas son sus sugerencias principales:

Attack on Titan (Shingeki no Kyojin). Serie de acción intensa y narrativa compleja, recomendada para quienes buscan historias maduras y memorables.

La televisora japonesa NHK anunció que la parte tres y final (ahora sí) para el anime Shingeki no Kyojin: The Final Season se dividirá en dos partes.

Jujutsu Kaisen . Shōnen contemporáneo con combates espectaculares y animación destacada, ideal para quienes disfrutan la adrenalina.

Demon Slayer (Kimetsu no Yaiba) . Conocida por su impacto visual y emocional, integra acción, drama y música en una experiencia completa.

Spy x Family . Alternativa ligera y entretenida que equilibra humor y aventura, perfecta para intercalar entre series más intensas.

Frieren: Beyond Journey’s End. Fantasía de tono introspectivo y emotivo, reconocida por su profundidad y ritmo tranquilo.

ChatGPT fundamenta su selección en la variedad de géneros, la calidad reconocida por la audiencia y la facilidad para encontrarlas en Crunchyroll, además de asegurar un equilibrio entre propuestas intensas y opciones más relajadas.

Ambos listados reflejan diferentes perspectivas sobre lo más destacado del anime en 2026, permitiendo a los usuarios encontrar propuestas tanto para maratonear como para descubrir nuevas historias en la plataforma.

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime, manga y contenido asiático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué es Crunchyroll

Crunchyroll es una plataforma de streaming especializada en anime, manga y contenido asiático. Fundada en 2006, se ha consolidado como uno de los servicios más importantes a nivel mundial para la distribución legal de series y películas de animación japonesa.

La plataforma ofrece acceso a una amplia biblioteca de títulos, incluyendo estrenos simultáneos con Japón y opciones con subtítulos en varios idiomas. Además de su catálogo bajo demanda, Crunchyroll organiza simulcasts, eventos y premios anuales, consolidando su rol como referente para la comunidad de aficionados al anime en distintos países.