Cómo identificar una llamada spam antes de contestarla y bloquearla

Las advertencias en pantalla, el análisis de patrones y la colaboración de usuarios hacen posible identificar y evitar llamadas peligrosas

El secreto para frenar las llamadas spam está en el bloqueo inteligente y las alertas de protección - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas no deseadas o llamadas spam se han convertido en una de las molestias más extendidas para usuarios de teléfonos móviles en todo el mundo. Estas comunicaciones, habitualmente generadas por call centers con fines publicitarios o comerciales, pueden invadir la privacidad, saturar la agenda y, en muchos casos, abrir la puerta a intentos de fraude.

En la actualidad, existen recursos tecnológicos y legales que permiten detectar, bloquear y denunciar este tipo de llamadas. Adoptar estas medidas ayuda a reducir el impacto del spam telefónico y a proteger los datos personales ante prácticas cada vez más sofisticadas.

Cómo funciona la detección de spam en los móviles

La mayoría de los teléfonos Android cuentan con la aplicación Teléfono de Google, que integra un sistema de protección contra llamadas sospechosas. Esta función utiliza inteligencia artificial y una base de datos creada con reportes de la comunidad para identificar números asociados a campañas masivas o intentos de fraude.

El impacto de las herramientas tecnológicas y legales en la lucha contra el spam telefónico y el fraude - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando recibes una llamada potencialmente peligrosa, el sistema emite una advertencia en pantalla, incluso si el número no está guardado en tus contactos. Esta alerta permite al usuario decidir si atiende, rechaza o bloquea la llamada sin exponerse innecesariamente.

El sistema de detección de llamadas spam funciona de la siguiente manera:

  • Analiza los datos limitados de llamadas entrantes, sin acceder a los números almacenados en la agenda personal.
  • Cruza la información con registros públicos y reportes anteriores para identificar patrones sospechosos.
  • Muestra la advertencia de “posible spam” antes de que el usuario responda.

Consejos para identificar una llamada spam antes de contestar

  1. Presta atención a los avisos del sistema: Si tu móvil advierte que una llamada es spam, lo más seguro es no contestar.
  2. Evita responder números desconocidos: Si no reconoces el número o proviene de una región inesperada, mejor no atender.
  3. No devuelvas llamadas a números sospechosos: Muchas campañas fraudulentas buscan que el usuario regrese la llamada, lo que puede derivar en cargos adicionales.
  4. Desconfía de llamadas internacionales inesperadas: Suelen estar asociadas a fraudes o servicios de tarificación especial.
  5. Verifica el número en internet: Existen foros y páginas donde los usuarios comparten reportes sobre números que realizan spam.

Cómo bloquear y reportar llamadas spam

En Android, bloquear un número es sencillo:

  1. Abre la aplicación Teléfono.
  2. Mantén pulsado el número que deseas bloquear.
  3. Selecciona la opción “Bloquear/Reportar como spam”.
De la advertencia a la acción: cómo las funciones integradas en Android protegen del spam y los fraudes telefónicos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al hacerlo, las futuras llamadas de ese número serán rechazadas automáticamente y podrás reportar la actividad a Google para ayudar a otros usuarios.

Evita descargar aplicaciones de terceros para la identificación de llamadas, ya que muchas recopilan y comparten información de la agenda del usuario, alimentando el ciclo de spam y exponiendo datos personales.

Recursos legales para denunciar llamadas no autorizadas

En países como Perú, los usuarios cuentan con mecanismos formales para oponerse a la publicidad telefónica no consentida. Indecopi, por ejemplo, habilitó la plataforma “Reclama Virtual” para denunciar llamadas de spam. El proceso es sencillo:

  1. Ingresa a la página oficial de Indecopi.
  2. Selecciona el apartado de publicidad no autorizada.
  3. Completa los datos de la llamada y la empresa.
  4. Adjunta pruebas, como capturas de pantalla.
  5. Envía el formulario.

Estas denuncias ayudan a fiscalizar a las empresas reincidentes y a reducir progresivamente este tipo de molestias.

Riesgos de responder una llamada spam

La tecnología móvil evoluciona para blindar a los usuarios frente a llamadas no autorizadas y campañas de engaño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contestar llamadas de spam puede tener consecuencias negativas. Al atender, los sistemas de las empresas o estafadores registran la línea como activa, lo que aumenta la probabilidad de recibir más llamadas en el futuro. Esto se conoce como “validación de línea”.

Además, estos contactos pueden ser intentos de obtener información personal, datos bancarios o acceso a cuentas. Incluso si no se facilita información, la llamada puede ser utilizada para recolectar datos de voz o hábitos que luego se usan con fines comerciales o fraudulentos.

Recomendaciones finales

Para minimizar el impacto del spam telefónico:

  • No atiendas llamadas de números desconocidos o sospechosos.
  • Bloquea y reporta los remitentes.
  • Utiliza las herramientas de protección integradas en tu teléfono.
  • Denuncia las prácticas ante las autoridades correspondientes.

Estas acciones permiten proteger la privacidad, evitar fraudes y devolver la tranquilidad a la comunicación diaria.

