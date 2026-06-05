Economía

ANSES: cuándo cobro en junio 2026 si mi DNI termina en 2

Las prestaciones de este mes llegan con haberes actualizados, refuerzo extraordinario y medio sueldo anual complementario, según cada beneficio y el ingreso que corresponda a cada persona

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ANSES publicó el calendario de pagos de junio de 2026 para beneficiarios con DNI terminado en 2, con fechas y montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos de junio 2026, con fechas y montos actualizados para jubilaciones, pensiones y asignaciones según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Quienes tengan DNI terminado en 2 percibirán sus haberes y prestaciones en días específicos y con los valores vigentes, que incluyen aumentos, bonos extraordinarios y aguinaldo.

El cronograma contempla el feriado nacional del 15 de junio y la actualización de los haberes para todas las prestaciones. A continuación, las fechas de cobro y los montos correspondientes para cada beneficio.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas con DNI terminado en 2 que reciben jubilaciones o pensiones que no superan el haber mínimo cobrarán el miércoles 10 de junio. El monto actualizado es $403.318 (haber bruto), más un bono de $70.000. El neto aproximado es $461.218. En junio, también se abona el medio aguinaldo de $201.659, por lo que el total a cobrar ronda $674.976.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

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Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se cobran el 10 de junio y suman haber, bono extraordinario y medio aguinaldo

Para quienes reciben jubilaciones o pensiones que superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 2, el cobro será el miércoles 24 de junio. El haber máximo asciende a $2.713.948 brutos. El bono extraordinario se paga de manera proporcional, solo hasta alcanzar el piso del haber mínimo más bono. El medio aguinaldo se calcula sobre el mejor haber del semestre.

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Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Las personas titulares de Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 2 cobrarán el miércoles 10 de junio. El monto actualizado de la AUH es de $144.562, mientras que el monto efectivo que perciben los titulares alcanza $115.650. Para la AUH con discapacidad, el monto es de $472.095.

Asignación Por Embarazo

Las personas beneficiarias de Asignación por Embarazo con DNI terminado en 2 cobrarán el viernes 10 de junio. El monto actualizado es $144.984.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Quienes perciben Asignación por Prenatal o Asignación por Maternidad y tienen DNI terminado en 2 cobrarán el jueves 11 de junio. El monto correspondiente para el primer rango de ingresos es $72.474 para cada asignación.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

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La AUH y la Asignación Familiar por Hijo para DNI terminado en 2 se abonan el 10 de junio con montos actualizados, incluida la AUH por discapacidad

Las Asignaciones de pago único —por matrimonio, adopción y nacimiento— se abonarán entre el 10 de junio y el 14 de julio, sin distinción de terminación de DNI. Los montos vigentes son:

  • Nacimiento: $84.508
  • Adopción: $505.265
  • Matrimonio: $84.508 por cada cónyuge

Pensiones No Contributivas

Quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) y tienen DNI terminado en 2 cobran el martes 9 de junio. La base para la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es de $322.654,39. El bono extraordinario suma $70.000, lo que lleva el total a $392.654,39 antes del aguinaldo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagan entre el 8 de junio y el 14 de julio para todas las terminaciones de DNI. El monto varía según la cantidad de hijos:

  • Un hijo: $72.250
  • Dos hijos: $113.299
  • Tres hijos o más: $149.425

Prestación por Desempleo

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La Prestación por Desempleo para beneficiarios con DNI terminado en 2 se paga el 24 de junio y su monto depende de los aportes y salarios previos

Quienes perciben la Prestación por Desempleo y tienen DNI terminado en 2 podrán cobrar el 24 de junio. Tras la actualización de junio, el monto mínimo de la prestación es de $181.500 y el tope máximo general asciende a $363.000.

El monto exacto que recibe cada beneficiario se calcula individualmente, según los aportes acumulados y los mejores sueldos que haya de haber percibido durante su empleo.

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