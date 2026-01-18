Después de 16 años recibió un pedido de celulares Nokia: cuánto cuestan ahora estos teléfonos antiguos

La tecnología retro tiene nuevo protagonista: teléfonos Nokia de 2000 a 2010 reaparecen tras dieciséis años perdidos - crédito @Renardpaty/X

La historia de un revendedor de teléfonos móviles en Trípoli, Libia, se ha convertido en tendencia tras recibir un pedido que había realizado hace dieciséis años. El paquete, extraviado desde 2010 debido a la guerra civil que paralizó la logística en el país, contenía modelos de Nokia que hoy son auténticos tesoros para coleccionistas y nostálgicos de la tecnología móvil.

La anécdota se viralizó a través de un video publicado en redes sociales, donde el comerciante, visiblemente sorprendido, muestra la apertura del paquete. Los teléfonos, completamente nuevos y en perfecto estado, permanecieron almacenados durante más de una década, resistiendo al paso del tiempo y al olvido de los inventarios afectados por el conflicto.

Cuál es el valor actual de los Nokia clásicos

Entre los modelos que aparecen en el video destacan el Nokia 5200, el Nokia N95 y el Nokia N97 e inclusive el mítico 1100, además de variantes tipo Communicator y otros diseños de tapa y deslizantes que marcaron una época. Estos teléfonos, que en su día representaban la gama alta de la marca, ahora son considerados piezas de colección muy cotizadas.

El reencuentro inesperado: un vendedor de Libia recibe teléfonos Nokia nuevos después de dieciséis años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El interés por estos dispositivos no solo responde a la nostalgia, también a su escasez en condiciones originales. Los ejemplares completamente nuevos, con caja, plásticos y accesorios intactos, pueden superar fácilmente los 500 euros en el mercado de coleccionistas, dependiendo del modelo y su estado de conservación.

El Nokia N95, por ejemplo, es uno de los más buscados y valorados, especialmente si nunca ha sido utilizado.

Por qué el pedido tardó en llegar más de una década

La situación de Libia durante los últimos dieciséis años ha estado marcada por la inestabilidad política y la interrupción de servicios básicos. El pedido, realizado por el comerciante en 2010, tenía como destino su local en Trípoli, ubicado a apenas unos kilómetros del punto de origen. Sin embargo, la guerra civil iniciada en 2011 provocó el colapso de las cadenas de suministro y el abandono de miles de paquetes en almacenes y depósitos.

El paquete de teléfonos Nokia fue uno de esos envíos olvidados, permaneciendo almacenado durante más de tres lustros. Solo recientemente, y tras la reactivación parcial de algunos servicios logísticos, el envío logró finalmente llegar a manos de su destinatario.

El video viral que muestra el reencuentro con los dispositivos ha despertado el interés de coleccionistas en todo el mundo.

Cajas selladas, baterías intactas y modelos legendarios generan una ola de nostalgia y abren nuevas oportunidades de inversión en el creciente mercado de dispositivos clásicos - crédito Ebay

A comienzos de la década de 2000, modelos como el Nokia 5200, el N95 y el N97 eran sinónimo de innovación y estatus. El N95, en particular, fue un referente por su cámara avanzada y sus capacidades multimedia.

El Communicator, con su teclado completo y funciones orientadas al usuario profesional, también gozó de gran popularidad.

Hoy, estos teléfonos han dejado de ser herramientas cotidianas para convertirse en verdaderos objetos de deseo. La demanda por equipos en estado original y sin uso ha disparado su precio en plataformas de venta y subastas. Un Nokia N95 nuevo puede superar los 500 euros, y otros modelos de la época también alcanzan cifras elevadas, especialmente si incluyen caja y accesorios originales.

La viralización de esta historia pone de relieve el valor que puede adquirir la tecnología antigua en el contexto actual. La escasez de modelos clásicos en buen estado, sumada al interés de los coleccionistas por piezas icónicas, ha transformado lo que era un pedido comercial en una potencial mina de oro.

El comerciante libio, que hace dieciséis años buscaba satisfacer la demanda de móviles en su tienda, hoy cuenta con un lote de reliquias tecnológicas cuyo valor supera por mucho la inversión original.

La anécdota ilustra cómo, en el mundo de la tecnología, el paso del tiempo puede convertir lo cotidiano en extraordinario, y cómo la historia de un simple pedido puede terminar generando un fenómeno global por la combinación de azar, contexto histórico y el poder de las redes sociales.