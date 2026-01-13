Tecno

WhatsApp: bloquea las llamadas de números desconocidos con este truco y evita fraudes

Ajustar la privacidad, activar el silencio de llamadas y restringir quién puede añadirte a grupos protege tu información y reduce la exposición a ciberdelincuente

Guardar
Cómo silenciar y bloquear llamadas
Cómo silenciar y bloquear llamadas de números desconocidos en WhatsApp para proteger tu privacidad - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad y la privacidad son preocupaciones crecientes para quienes usan aplicaciones de mensajería. WhatsApp una de las plataformas más populares del mundo, es también un canal frecuente para intentos de estafa y contacto por parte de ciberdelincuentes.

Una de las formas más comunes de ataque son las llamadas de números desconocidos, que pueden derivar en fraudes o acoso. Afortunadamente, la app ofrece opciones para silenciar y bloquear estas llamadas, permitiendo a los usuarios mantener el control sobre quién puede contactarlos.

¿Por qué deberías bloquear las llamadas de números desconocidos en WhatsApp?

Cualquier persona que tenga tu número puede llamarte por WhatsApp, incluso si nunca tuviste contacto previo ni guardaste ese número en tu agenda. Esto abre la puerta a que desconocidos intenten comunicarse para realizar fraudes, recopilar información o lanzar campañas de spam.

Evita llamadas molestas y fraudes:
Evita llamadas molestas y fraudes: guía para bloquear y silenciar números desconocidos en WhatsApp - (Imagen ilustrativa Infobae)

Mantener el teléfono protegido y evitar interrupciones indeseadas es clave para reducir riesgos y mejorar la experiencia de uso.

Cómo silenciar llamadas de números desconocidos

WhatsApp permite silenciar todas las llamadas de números que no están en tu lista de contactos, evitando que tu teléfono suene o vibre ante intentos no solicitados. Solo recibirás una notificación y la llamada quedará registrada en la pestaña correspondiente.

Para activar esta función:

  1. Abre WhatsApp y ve a Ajustes.
  2. Selecciona Privacidad.
  3. Entra en Llamadas.
  4. Activa la opción Silenciar las llamadas de números desconocidos.

A partir de ese momento, cualquier llamada de un número que no esté en tu agenda será silenciada. Podrás verlas en la pestaña de llamadas o en tus notificaciones, sin interrupciones.

Qué pasa si necesitas contactar o responder a un número desconocido

Si por alguna razón necesitas devolver una llamada silenciada, puedes hacerlo desde la pestaña de llamadas.

Seguridad en WhatsApp: así puedes
Seguridad en WhatsApp: así puedes silenciar y bloquear llamadas de desconocidos y blindar tu cuenta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ten en cuenta que si llamas o envías un mensaje a ese usuario, dejarás de poder silenciarlo en el futuro. Es importante estar atento y solo responder a números que puedas verificar.

Cómo bloquear números y contactos no deseados

Además de silenciar, WhatsApp permite bloquear definitivamente a usuarios que te molesten o sospeches que intentan estafarte. Al bloquear a un contacto, dejarás de recibir sus llamadas, mensajes y actualizaciones de estado.

Pasos para bloquear un contacto:

  1. Abre el chat con el número desconocido.
  2. Toca el ícono de opciones (tres puntos) > Más > Bloquear.
  3. Confirma la acción. Si se trata de spam o contenido problemático, puedes marcar la casilla para reportarlo a WhatsApp.

También puedes acceder a la lista de contactos bloqueados desde Ajustes > Privacidad > Contactos bloqueados y añadir o eliminar contactos según lo necesites.

Qué hacer con llamadas y mensajes de empresas desconocidas

Si el número pertenece a una empresa, abre el chat, accede a la información de contacto y selecciona Bloquear. WhatsApp te pedirá que indiques el motivo del bloqueo. De esta forma, la empresa dejará de poder contactarte y, si lo consideras necesario, podrás reportarla por spam.

Cómo evitar ser añadido a grupos por desconocidos

Protege tu cuenta de WhatsApp:
Protege tu cuenta de WhatsApp: silenciar y bloquear llamadas de desconocidos es clave frente a fraudes y spam - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para blindar aún más tu perfil, ajusta los permisos para que solo tus contactos puedan añadirte a grupos. Ve a Ajustes > Privacidad > Grupos y selecciona quién puede invitarte.

Recomendaciones adicionales para evitar fraudes en WhatsApp

  • No respondas llamadas ni mensajes de números desconocidos.
  • No compartas información personal, códigos de verificación ni datos bancarios por WhatsApp.
  • Desconfía de ofertas, promociones o mensajes urgentes que te pidan hacer clic en enlaces o descargar archivos.
  • Habilita la verificación en dos pasos para proteger tu cuenta frente a intentos de acceso no autorizado.

Silenciar y bloquear llamadas de números desconocidos en WhatsApp es un paso fundamental para proteger tu privacidad y evitar fraudes. Configura estos ajustes, mantente alerta ante contactos sospechosos y recuerda que la seguridad empieza con el control de quién puede comunicarse contigo.

En un entorno digital cada vez más expuesto a riesgos, contar con estas herramientas es esencial para una experiencia segura y tranquila en WhatsApp.

Tecnología-NoticiasLo último en tecnología

