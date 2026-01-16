Tecno

OpenAI comenzará a introducir anuncios en ChatGPT para aumentar sus ingresos

Se trata de un intento de sostener el crecimiento del chatbot y afrontar compromisos financieros

OpenAI introduce anuncios en ChatGPT
OpenAI introduce anuncios en ChatGPT para usuarios de los planes gratuitos y Go. (Reuters)

OpenAI anunció este 16 de enero de 2026 que comenzará a mostrar anuncios en ChatGPT, marcando un giro en la estrategia de negocio de la empresa de inteligencia artificial. La decisión llega menos de dos años después de que su director ejecutivo, Sam Altman, calificara la publicidad como “un último recurso”. La inclusión de anuncios en el popular chatbot responde a la creciente presión financiera que enfrenta OpenAI en su expansión global y desarrollo tecnológico.

La política publicitaria afectará a los usuarios de los planes gratuitos y Go, quienes comenzarán a ver anuncios en las próximas semanas como parte de una fase de prueba.

La compañía aclaró que los resultados de ChatGPT no estarán influidos por los anuncios, estos serán debidamente identificados y las conversaciones de los usuarios permanecerán privadas, sin ser compartidas con anunciantes. Los usuarios de las suscripciones Plus, Pro, Business y Enterprise no verán publicidad, detalló la empresa.

Sam Altman había calificado la
Sam Altman había calificado la publicidad como “último recurso” antes de este cambio. (Europa Press)

El cambio de postura de Altman respecto a la publicidad refleja la transformación profunda de OpenAI en los últimos años. En mayo de 2024, durante un evento en la Universidad de Harvard, el director ejecutivo opinó que la relación entre anuncios e inteligencia artificial le resultaba “particularmente inquietante”.

“Considero los anuncios como nuestro último recurso en el modelo de negocio”, expresó Altman. Sin embargo, en junio suavizó su posición y admitió que no estaba “totalmente en contra” de los anuncios, aunque subrayó la importancia de encontrar un equilibrio adecuado. “Todavía no hemos lanzado un producto publicitario, pero creo que hay formas en que los anuncios pueden ser positivos. Solamente requiere mucha atención para hacerlo bien”, explicó en el pódcast de OpenAI.

La incorporación de anuncios surge en un contexto donde OpenAI enfrenta elevados compromisos de gasto. La empresa acumula cerca de USD 1,4 billones en compromisos relacionados con centros de datos e infraestructura tecnológica. Esta cifra plantea interrogantes sobre cómo OpenAI financiará su desarrollo sin la ventaja de los negocios publicitarios consolidados de otras grandes tecnológicas como Google y Meta.

La empresa busca equilibrar la
La empresa busca equilibrar la financiación de su tecnología con la privacidad de los usuarios. (Bloomberg)

La estructura directiva de la empresa también ha evolucionado. En 2025, la ex directora ejecutiva de Instacart, Fidji Simo, se incorporó a OpenAI como directora general de aplicaciones. Tanto Simo como Altman han señalado la necesidad de encontrar el balance adecuado en la integración de anuncios. Simo escribió en X que el aspecto más relevante era que “los anuncios no influirán en las respuestas que ofrece ChatGPT”.

En declaraciones a Wired en noviembre, Simo anticipó que la aproximación de OpenAI sería extremadamente respetuosa con los datos de los usuarios. “Si alguna vez hacemos algo, debe ser un modelo muy diferente a lo que se ha visto antes. Lo que aprendí desarrollando plataformas publicitarias es que lo que les molesta a las personas muchas veces no son los anuncios en sí, sino el uso de los datos detrás de ellos”, explicó Simo.

La transición de OpenAI hacia un modelo publicitario se produce tras su conversión en una estructura corporativa con fines de lucro más tradicional, una medida que, según Altman, facilita la atracción de futuras inversiones. El propio Altman, Simo y otros ejecutivos han manifestado en entrevistas la necesidad constante de recursos computacionales, lo que ha impulsado la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

OpenAI ajustará la política publicitaria
OpenAI ajustará la política publicitaria tras evaluar la respuesta de la comunidad. (Reuters)

La empresa busca implantar publicidad de forma gradual y controlada, priorizando la privacidad y transparencia para los usuarios. La compañía afirmó que ajustará sus políticas conforme avance la fase de pruebas y reciba retroalimentación de la comunidad.

