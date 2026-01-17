Tecno

OpenAI va en serio con el desarrollo de robots y dispositivos de IA: ahora busca fabricantes para lograrlo

OpenAI inició la búsqueda de socios industriales en Estados Unidos para desarrollar su propia línea de dispositivos de robótica e inteligencia artificial

OpenAI busca fabricantes estadounidenses para
OpenAI busca fabricantes estadounidenses para asegurar la cadena de suministro de sus futuros dispositivos de IA. (X/Figure_robot)

OpenAI ha dado un paso decisivo en su estrategia para desarrollar y producir dispositivos propios de robótica e inteligencia artificial. La compañía ha iniciado un proceso de búsqueda de socios entre fabricantes de componentes en Estados Unidos, con el objetivo de establecer una cadena de suministro robusta que le permita expandir su oferta de hardware en los próximos años.

La empresa dirigida por Sam Altman ha publicado solicitudes de propuestas a diversas firmas especializadas en la fabricación de componentes clave, incluyendo chips de silicio, motores, materiales de embalaje y sistemas de refrigeración para centros de datos.

Según información a la que accedió Bloomberg, este movimiento busca sentar las bases para el desarrollo de dispositivos enfocados tanto en consumo como en robótica y soluciones para centros de datos en la nube.

La empresa liderada por Sam
La empresa liderada por Sam Altman prepara una nueva generación de hardware enfocado en consumo, robótica y centros de datos en la nube.(Bloomberg)

La intención de OpenAI es clara: fortalecer su presencia en el mercado del hardware impulsado por inteligencia artificial. Aunque la empresa no ha hecho pública la inversión total que destinará a estas asociaciones, ni el calendario para la implementación de la nueva cadena de suministro, el plan representa un giro relevante en su modelo de negocio, históricamente centrado en el desarrollo de software y servicios de IA.

En los últimos años, OpenAI ha mostrado un interés creciente en ampliar su catálogo de productos, con especial énfasis en dispositivos comerciales que integren capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Entre los proyectos más destacados se encuentra el dispositivo en colaboración con Jonathan Ive, exdirector de diseño de Apple y cofundador de la firma io, adquirida por OpenAI en 2025.

Este nuevo equipo, que se espera esté listo en menos de dos años, busca redefinir la interacción entre humanos y tecnología mediante un enfoque radicalmente diferente al de los smartphones tradicionales.

OpenAI reorganizó sus equipos internos
OpenAI reorganizó sus equipos internos para acelerar el desarrollo de modelos de audio y dispositivos sin pantalla. (Bloomberg)

El desarrollo de este dispositivo ha enfrentado retrasos, incluidos cambios de concepto y diseño, pero OpenAI y io ya trabajan en los primeros prototipos. El objetivo es crear un aparato capaz de operar durante largos periodos y de interactuar con los usuarios de forma natural, considerando el contexto para decidir cuándo debe interrumpir y cuándo debe permanecer en segundo plano.

De forma paralela, OpenAI ha reorganizado sus equipos internos para potenciar el desarrollo de modelos de audio, integrando en un mismo grupo a ingenieros, responsables de producto e investigadores.

Esta reestructuración tiene como meta principal la creación de un dispositivo personal sin pantalla, diseñado para facilitar una relación fluida y natural entre las personas y la inteligencia artificial. La apuesta por la voz y el audio como vía principal de interacción refleja la intención de ofrecer alternativas más accesibles y menos invasivas que los dispositivos convencionales.

La apuesta por el hardware
La apuesta por el hardware responde a la tendencia global de integrar IA en productos físicos para distintos sectores. (Reuters)

La expansión de OpenAI hacia el hardware responde a una tendencia global en la que las grandes tecnológicas buscan integrar la inteligencia artificial en productos físicos, con aplicaciones que van desde el consumo masivo hasta la automatización de procesos industriales y la gestión avanzada de centros de datos.

La búsqueda de fabricantes estadounidenses para estos componentes subraya también la intención de la compañía de asegurar el control y la seguridad de su cadena de suministro en un contexto internacional marcado por la competencia tecnológica y las restricciones en el acceso a tecnologías clave.

Con estos avances, OpenAI se posiciona como un actor relevante no solo en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, sino también en la creación de dispositivos físicos que podrían transformar la manera en que las personas interactúan con la tecnología en los próximos años.

