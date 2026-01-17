Esta nueva actualización de Windows 11 podría solucionar la poca duración de la batería de tu laptop

Laptops con Windows 11 podrían presentar una mejora en su batería tras nueva actualización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Microsoft lanzó una actualización clave para Windows 11 que apunta directamente a uno de los problemas más frustrantes para los usuarios de laptops modernas: la pérdida de batería incluso cuando el equipo está en reposo.

Se trata del parche KB5074109, publicado el 13 de enero de 2026, que corrige un fallo en el manejo de la NPU (Unidad de Procesamiento Neural), un componente presente en los equipos más recientes y diseñado para tareas de inteligencia artificial. En algunos casos, este coprocesador permanecía activo durante el modo de espera, consumiendo energía de forma innecesaria.

La actualización eleva Windows 11 a las compilaciones 26100.7623 (versión 24H2) y 26200.7623 (25H2), y ya está disponible de forma obligatoria a través de Windows Update como parte del ciclo regular de Patch Tuesday. Para los usuarios de portátiles con hardware moderno —especialmente los llamados “AI PC”—, el impacto puede ser inmediato en términos de autonomía.

Microsoft lanzó una actualización para laptops con Windows 11. (Microsoft)

El problema silencioso detrás del drenaje de batería

A diferencia de otros factores evidentes que afectan la batería, como el brillo de pantalla o el uso intensivo de aplicaciones, este fallo era prácticamente invisible para el usuario.

La NPU, pensada para acelerar funciones de IA local sin depender de la CPU o la GPU, podía quedar activa incluso cuando el sistema entraba en standby. El resultado: laptops que perdían una cantidad significativa de batería mientras estaban cerradas o sin uso.

Con KB5074109, Microsoft ajustó el comportamiento del sistema para que la NPU se apague correctamente cuando no es necesaria. Esto evita el consumo energético residual y soluciona una situación común: abrir la laptop después de varias horas en reposo y encontrar la batería mucho más baja de lo esperado.

La actualización corrige un error en la NPU, el cual consumía energía así este en modo ahorro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un cambio técnico con impacto cotidiano

Aunque la corrección puede parecer menor desde lo técnico, su efecto es directo en la experiencia diaria. El modo de espera está pensado para conservar energía y permitir un regreso rápido al trabajo. Cuando ese objetivo falla, el problema se vuelve evidente en el peor momento posible: cuando el usuario necesita movilidad y descubre que la carga “se evaporó”.

Microsoft no detalló cuántos equipos estaban afectados, pero el parche apunta claramente a sistemas con componentes de última generación, especialmente aquellos orientados a tareas de inteligencia artificial local.

Limpieza de controladores obsoletos

La actualización también incluye una depuración del sistema. Microsoft eliminó controladores antiguos vinculados a módems que ya no se utilizan en equipos modernos. Mantener este tipo de drivers heredados no solo aporta poco valor, sino que también puede generar conflictos o abrir posibles vectores de fallos y vulnerabilidades.

Esta “limpieza de reliquias”, como la describen algunos desarrolladores, busca reducir la complejidad del sistema y mejorar su estabilidad general.

La actualización favorece a laptops modernas que integran sistemas de IA.

Correcciones para entornos profesionales

KB5074109 no se limita al ahorro de batería. El parche incluye arreglos relevantes para usuarios avanzados y entornos corporativos. Entre ellos, mejoras relacionadas con conectividad remota, VPN y Windows Subsystem for Linux (WSL), que en ciertos escenarios presentaban fallos o comportamientos inconsistentes.

Además, Microsoft actualizó el archivo WinSqlite3.dll para evitar que algunos antivirus lo detectaran erróneamente como un componente sospechoso. Este tipo de falsos positivos puede generar alertas innecesarias y pérdida de tiempo en entornos empresariales.

Seguridad y arranque más controlados

En el apartado de seguridad, la actualización adopta un enfoque prudente. Algunos cambios vinculados a Secure Boot, como la distribución de nuevos certificados, se implementan de forma segmentada para minimizar riesgos durante el arranque del sistema. Un fallo en esta etapa puede dejar un equipo inutilizable, por lo que Microsoft optó por una estrategia conservadora.

La nueva actualización de Windows 11 se puede hacer de manera manual si así lo desea el usuario.

También se introdujeron ajustes en componentes de despliegue como Windows Deployment Services (WDS), con el objetivo de evitar configuraciones excesivamente permisivas por defecto.

Por qué conviene instalarla cuanto antes

KB5074109 es una actualización obligatoria y se instala automáticamente en la mayoría de los equipos compatibles. También está disponible en el catálogo de Microsoft para quienes prefieran una instalación manual.

Para los usuarios que notaron una reducción inexplicable en la duración de la batería tras adquirir un portátil moderno, este parche puede marcar la diferencia. Corrige un consumo innecesario que nunca debió existir.