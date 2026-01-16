Sony alista una nueva versión de la PlayStation 5 con mejoras en gráficos y rendimiento

Sony lanzaría una PlayStation 5 mejorada para este 2026. (PlayStation)

Sony estaría preparando una nueva versión intermedia de su consola más reciente, una PlayStation 5 con mejoras sustanciales en gráficos y rendimiento, que no reemplazaría al modelo actual sino que lo potenciaría.

Distintas filtraciones y reportes de analistas coinciden en que la compañía japonesa no planea aún el salto generacional definitivo, sino una actualización de hardware pensada para acompañar la evolución técnica de los videojuegos durante los próximos años.

La información apunta a una consola que popularmente ya es conocida como “PlayStation 5.5”, una denominación no oficial que sirve para describir este enfoque intermedio. La estrategia no sería nueva dentro de la industria: en la generación pasada, Sony lanzó la PS4 Pro como una alternativa más potente frente a la PS4 estándar, manteniendo la compatibilidad total con el catálogo existente.

Sony no planea que su producto, la PlayStation 5 de un salto generacional, por lo que solo lanzará una versión mejorada. Crédito: Sony store

En este caso, la principal mejora estaría en el apartado gráfico. Los rumores indican que la nueva versión incorporaría una GPU considerablemente más potente y memoria más rápida, lo que permitiría ejecutar juegos con mayor estabilidad y calidad visual.

Algunos analistas estiman que el salto en potencia gráfica podría rondar el 45 %, mientras que el rendimiento relacionado con la iluminación y el trazado de rayos podría multiplicarse entre dos y tres veces respecto a la PS5 actual.

En términos prácticos, estas cifras se traducirían en escenarios más detallados, sombras más precisas, reflejos más realistas y texturas de mayor nitidez, todo ello manteniendo tasas de cuadros más estables. El objetivo no sería solo aumentar la resolución, sino mejorar la fluidez general de los títulos más exigentes, especialmente aquellos que ya ponen al límite el hardware actual.

La nueva PS5 tendría un mejor motor gráfico. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Otro de los puntos clave sería la incorporación de sistemas de escalado de imagen basados en inteligencia artificial. Esta tecnología permitiría renderizar los juegos a resoluciones internas más bajas y luego reconstruir la imagen final con mayor calidad, optimizando el uso de recursos sin sacrificar la experiencia visual. En este sentido, se espera que Sony continúe colaborando con AMD para integrar mejoras de software vinculadas a FSR 4, una evolución de las técnicas de reescalado ya conocidas.

Las filtraciones también mencionan posibles avances en conectividad y almacenamiento. La consola podría ofrecer compatibilidad con WiFi 7, lo que mejoraría la estabilidad y velocidad de las conexiones en línea, además de un almacenamiento interno de mayor capacidad. Esto último respondería a una de las quejas más frecuentes de los usuarios, dado el peso creciente de los juegos actuales.

En cuanto a la resolución, se habla de soporte para 8K, aunque en este punto los analistas coinciden en que se trataría más de una característica técnica que de un estándar real de uso en el corto plazo. Aun así, marcaría un paso adelante en términos de preparación para el futuro.

La nueva PS5 llegaría en 2026 y la PS6 en 2027.

Un aspecto central es la compatibilidad. Sony ha dejado claro en otras ocasiones que no pretende fragmentar a su base de usuarios, por lo que todos los juegos actuales de PS5 funcionarían en esta nueva versión. La diferencia estaría en que podrían verse y sentirse mejor gracias al hardware reforzado y a las optimizaciones adicionales, sin necesidad de abandonar la consola actual.

Respecto a su lanzamiento, no hay fechas oficiales. Sin embargo, diversas fuentes sitúan la posible llegada de esta PlayStation 5 mejorada en 2026, un momento que encajaría con la madurez del ciclo actual y con la necesidad de ofrecer un salto técnico antes de la próxima generación completa.

En paralelo, los rumores sobre la PlayStation 6 siguen ganando fuerza. Todo apunta a que la verdadera sucesora generacional llegaría en 2027, con un salto mucho más marcado en potencia, gráficos y capacidades. Se espera que la PS6 apueste de lleno por resoluciones 8K, trazado de rayos avanzado, mayor integración de inteligencia artificial y compatibilidad ampliada con realidad virtual y aumentada.

La PS5 permite disfrutar de gráficos en 4K, hasta 120 fps, HDR y efectos visuales realistas con trazado de rayos.

El mando también jugaría un papel clave en la próxima generación, con una evolución de la tecnología háptica y los gatillos adaptables para ofrecer una experiencia más inmersiva. Al igual que en generaciones anteriores, Sony volvería a confiar en un procesador AMD diseñado a medida, optimizado para gráficos, física, IA y procesamiento general.