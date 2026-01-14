Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

El vicepresidente de marketing de Micron sostiene que la actual crisis de suministro de RAM afecta a toda la industria. (Micron)

El mercado de memorias RAM atraviesa una de sus fases más complejas, impulsada por la demanda sin precedentes del sector de la inteligencia artificial y la ralentización del suministro para el consumidor general. Micron, proveedor estratégico de gigantes como Sony y Nintendo, ha salido a advertir que la normalidad en la cadena de producción no se recuperará antes de 2028, anticipando más años de precios elevados y menor variedad de módulos para el usuario final.

Escasez de RAM: causas y el impacto para el consumidor

Según Christopher Moore, vicepresidente de marketing de Micron, la actual crisis de suministro de RAM afecta a toda la industria. “Hay escasez en toda la industria; no es un problema de Micron, es un problema del sector”, precisa Moore, señalando que la inteligencia artificial ya concentra entre el 50% y el 60% de la demanda total de memoria.

Esta presión ha obligado a los fabricantes a acelerar la construcción de nuevas plantas, como la de Idaho, que no entrarán en funcionamiento hasta mediados de 2027. El impacto real para el consumidor llegará recién en 2028, fecha en la que Moore prevé la recuperación de la oferta y una eventual estabilización de los precios.

Micron suministra RAM a los principales nombres del sector, incluyendo a Sony, Nintendo, Xbox y Valve. (Micron)

Durante los próximos dos años, los usuarios enfrentarían una oferta limitada y posibles aumentos de precios, en un contexto donde las prioridades del sector se han orientado hacia la inteligencia artificial y los centros de datos, dejando a jugadores y consumidores individuales en un segundo plano.

Cambio de estrategia: el adiós a la marca Crucial y su impacto en los gamers

La salida de Micron del mercado de consumo directo tras el cierre de la marca Crucial generó inquietud entre los jugadores, interpretada por muchos como una preferencia absoluta por la inteligencia artificial.

Sin embargo, Moore sostiene que “estamos tratando de ayudar a los consumidores de todo el mundo, pero a través de otros canales”. La compañía ha optado por enfocarse en el modelo OEM, manteniendo el suministro a grandes fabricantes y marcas líderes en hardware, en lugar de vender directamente al usuario final.

La consola de última generación PlayStation 5. PLAYSTATION

Esta estrategia busca reducir la volatilidad y garantizar una presencia estable en mercados clave, como el de consolas y dispositivos móviles, mientras que los consumidores acceden a los productos de Micron a través de terceros.

Repercusiones para consolas y PC: acuerdos y lanzamientos

Micron suministra RAM a los principales nombres del sector, incluyendo a Sony, Nintendo, Xbox y Valve, lo que influye directamente en la producción de consolas como PS5, Switch 2 y Steam Deck.

Los acuerdos de suministro a largo plazo suelen proteger a los fabricantes de alzas súbitas de precio, pero un aumento inesperado en la demanda —por lanzamientos como GTA 6 o un nuevo Zelda— podría provocar incrementos en el costo final de las consolas y poner fin a las tradicionales rebajas de mitad de ciclo.

Nintendo podría presentar el anuncio más esperado para Switch 2 en su primer Direct de 2026. Nintendo

El caso de Valve es especialmente delicado, ya que sus nuevos productos como Steam Machine y Steam Frame han sido anunciados en plena crisis y podrían verse afectados por la dificultad para asegurar contratos favorables de suministro.

Menos variedad de configuraciones de módulos de RAM

La crisis actual también trae consigo un cambio técnico relevante: la reducción en la variedad de configuraciones de módulos de RAM. Fabricar diferentes capacidades implica reconfigurar las máquinas, ralentizando la producción y aumentando los costes. Por ello, Micron y otros fabricantes están trabajando para definir capacidades “estándar” junto a los grandes ensambladores, con el objetivo de agilizar la salida de producto y mejorar la eficiencia.

Como resultado, los usuarios verán menos opciones personalizables en portátiles, PC y dispositivos consolizados, una tendencia que impactará especialmente a quienes disfrutan de montar equipos a medida. Hasta que la producción se estabilice, esta será la norma en el mercado global de memorias.