Samahara Lobatón: Los antecedentes de Bryan Torres y la vez que la modelo pidió auxilio tras denunciar fuerte agresión

Un examigo de Samahara Lobatón expuso mensajes y relató agresiones que hoy generan nueva preocupación. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Los antecedentes de Bryan Torres han vuelto a colocarse en el centro de la atención pública luego de que se hiciera pública la salvaje agresión sufrida por Samahara Lobatón, un caso que ha generado indignación y preocupación debido a la reiteración de episodios de violencia en el entorno del cantante. Si bien el reciente hecho encendió las alarmas, no se trata de un caso aislado. Por el contrario, existen antecedentes que se remontan al año 2023, cuando la hija de Melissa Klug ya había pedido ayuda desesperadamente tras denunciar haber sido golpeada.

Uno de los episodios más delicados ocurrió en octubre de 2023, cuando Samahara recurrió a quien entonces era su amigo cercano, Erick Farfán, para pedirle auxilio luego de una fuerte discusión con Bryan Torres. La información fue revelada por el propio Farfán en el programa ‘Magaly TV, la firme’, donde expuso no solo su testimonio, sino también conversaciones privadas que evidenciarían el estado de angustia en el que se encontraba la influencer.

Según relató Farfán, la modelo lo contactó en medio de un llanto incontrolable, pidiéndole ayuda porque, según sus palabras, había sido agredida por su entonces pareja. “Ella me llamó llorando, desesperada, pidiéndome que la ayude”, contó en el programa de espectáculos, visiblemente afectado al recordar el momento. El joven aseguró que, al percibir la gravedad de la situación, intentó auxiliarla de inmediato.

“Bryan me pegó”: revelan mensajes de Samahara Lobatón que hoy cobran relevancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Mostró chats

Como parte de ese intento por ayudarla, Erick Farfán explicó que coordinó el envío de un taxista de confianza para que la hija de Melissa Klug pudiera salir del lugar donde se encontraba y ponerse a salvo. “Yo le mandé un taxista de mi confianza para que la traiga a mi casa”, narró. Sin embargo, el desenlace no fue el esperado. Según su versión, la influencer nunca abordó el vehículo y decidió quedarse en la vivienda junto a Bryan Torres. “Ella nunca subió al taxi, se quedó ahí con Bryan”, declaró.

Las revelaciones no quedaron solo en el testimonio verbal. En su momento, el joven mostró chats de WhatsApp que habrían sido enviados por Samahara Lobatón el 25 de octubre de 2023, mensajes que fueron difundidos en televisión y que hoy vuelven a cobrar relevancia. En uno de ellos, se lee de manera explícita: “Bryan me pegó, no tengo con quién ir”, una frase que, para muchos, reflejaba claramente una situación de violencia física y emocional.

Estos mensajes, expuestos públicamente, generaron gran impacto debido a la crudeza de su contenido y al contexto en el que fueron enviados. Para Farfán, no había lugar a interpretaciones ambiguas. Según sostuvo, Samahara no solo escribió esos mensajes, sino que también lo llamó en reiteradas oportunidades, llorando y pidiéndole que vaya a recogerla de la casa de Bryan Torres.

“Bryan me pegó”: revelan mensajes de Samahara Lobatón que hoy cobran relevancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Samahara Lobatón negó en aquella oportunidad la agresión de Bryan Torres

No obstante, tiempo después, la propia Samahara Lobatón ofreció una versión distinta de lo ocurrido. Consultada por una reportera de ‘Magaly TV, la firme’, la influencer no negó la existencia de los chats, pero sí minimizó su contenido. “Los pantallazos que tienen son de un grupo donde estábamos los tres y lo que dije nunca fue en modo literal, siempre fue en modo broma”, declaró, asegurando que sus palabras habían sido sacadas de contexto.

Esta explicación generó aún más controversia, ya que contrastaba de manera directa con la gravedad del mensaje y con el relato del propio Erick Farfán. Para muchos televidentes, resultó difícil comprender cómo una frase como “Bryan me pegó” podría interpretarse como una broma, especialmente considerando el estado emocional que, según el testimonio del examigo, Samahara presentaba en ese momento.

Pero los antecedentes de Bryan Torres no se limitan únicamente a su relación con Samahara Lobatón. Erick Farfán también denunció haber sido agredido físicamente por el cantante en un hecho ocurrido en septiembre de 2023, apenas un mes antes del episodio de los chats. De acuerdo con su versión, el altercado se produjo en los exteriores de una discoteca de Miraflores, tras una discusión motivada por un video que Farfán había grabado.

“Bryan me pegó”: revelan mensajes de Samahara Lobatón que hoy cobran relevancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Examigo de Samahara Lobatón confiesa que Bryan Torres quiso pegarle

Según relató, Bryan Torres se molestó porque Farfán difundió un video en el que Samahara Lobatón aparecía diciendo que era la “nueva soltera”, situación que habría enfurecido al cantante. “Ese fue el motivo por el que él se molestó conmigo”, explicó. Farfán detalló que Bryan lo llamó con la excusa de querer conversar, pero la situación rápidamente se tornó violenta.

“Me dice: ‘ven contigo quiero hablar’, me insultó, me amenazó, me dijo ‘por qué tú publicas que mi mujer está soltera’ y me tiró dos cachetadas”, denunció en televisión nacional. Este testimonio sumó un nuevo elemento al historial del cantante, reforzando la percepción de conductas agresivas recurrentes.

Hoy, todos estos episodios ocurridos en 2023 cobran especial relevancia tras la reciente denuncia por la brutal agresión contra Samahara Lobatón, un hecho que ha vuelto a colocar a Bryan Torres en el ojo de la tormenta. Las declaraciones pasadas, los chats expuestos y los testimonios de terceros configuran un panorama preocupante que, para muchos, evidencia un patrón de violencia que no fue atendido oportunamente.

“Bryan me pegó”: revelan mensajes de Samahara Lobatón que hoy cobran relevancia. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme