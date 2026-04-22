América Latina

Bolivia anuncia la creación de un Observatorio de Feminicidios ante la persistencia de casos

Esta herramienta permitirá identificar reincidencias de casos de violencia de género y hacer seguimiento a denuncias previas con el objetivo de fortalecer la prevención y mejorar la respuesta del Estado

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Jessica Echeverría
Jessica Echeverría, viceministra de Igualdad de Oportunidades que impulsa la creación del observatorio.

El viceministerio de Igualdad de Oportunidades, Despatriarcalización y Descolonización de Bolivia anunció la creación de un Observatorio de Feminicidios para hacer seguimiento a denuncias de violencia de género y prevenir el incremento de casos.

“Existe una profunda preocupación institucional para actuar de manera inmediata y frenar la violencia de género”, manifestó la viceministra Jessica Echeverría, quien explicó en diálogo con Infobae que el Observatorio de Feminicidio, Tentativa de Feminicidio e Infanticidio apunta a fortalecer la prevención e incidir en la creación de políticas públicas contra la violencia de género.

“Estará orientado a la recolección, integración, análisis, monitoreo y difusión de información sobre estas formas de violencia extrema, con el objetivo de fortalecer la prevención y la toma de decisiones en política pública”, afirmó.

El observatorio, que aún está en fase de diseño institucional, se pondrá en marcha dentro de “tres o cuatro meses” a través de la articulación de varias entidades como el Ministerio Público, la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), organizaciones locales de denuncia y atención de casos, además del Viceministerio.

Según Echeverría, el manejo de la información personal se regirá por principios de confidencialidad y protección de derechos. “Los datos serán tratados con fines estadísticos, analíticos e informativos, evitando cualquier uso que vulnere la dignidad de las víctimas o sus familias”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el acceso a la información personal estará limitado al personal especializado.

Violencia de género en Bolivia
Fotografía de archivo en la que se registró una marcha contra de la violencia de género y los feminicidios, en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz

La iniciativa surge cuando en Bolivia se registran 28 feminicidios en lo que va del año, con mayor incidencia en el departamento de La Paz donde se produjeron 13 casos.

El último feminicidio reportado ocurrió en la zona de Ovejuyo, en la sede de Gobierno, donde una mujer fue encontrada por sus vecinos con signos de apuñalamiento. Agentes de la Estación Policial Integral (EPI) acudieron al lugar y capturaron al presunto autor del crimen, un varón que estaba vinculado familiarmente a la víctima y que habría consumido veneno tras cometer el feminicidio. Actualmente se encuentra bajo custodia policial en un centro de salud.

A pesar de que en Bolivia existe desde el año 2013 una ley contra la violencia hacia la mujer, que reconoce 16 delitos y castiga el feminicidio con 30 años de cárcel sin derecho a indulto, la recurrencia de los casos refleja que el problema es persistente.

En 2025 se reportaron 81 feminicidios —lo que equivale a uno cada cuatro días— y datos acumulados entre 2013 y febrero de 2026 indican un total de 1.248 feminicidios en el país, según reportes del Observatorio de Género y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Fotografía de archivo fechada el 8 de marzo de 2024 de una mujer durante una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas
Fotografía de archivo fechada el 8 de marzo de 2024 de una mujer durante una movilización con motivo del Día Internacional de la Mujer, en La Paz (Bolivia). EFE/ Luis Gandarillas

Un boletín del Observatorio de Género publicado en noviembre de 2025 señala que por día se reciben un promedio de 130 denuncias de violencia, y que estas cifras “representan solo una parte de la realidad, pues el subregistro sigue siendo un obstáculo crítico para dimensionar la magnitud total de la violencia de género en el país”.

El delito más denunciado es la violencia familiar o doméstica, seguido por la violencia sexual, según la organización que también apunta altos índices de impunidad. “Detrás de cada cifra hay vidas marcadas por la violencia y, en muchos casos, por la impunidad, una familia desprotegida y un sistema que aún no logra garantizar justicia”, señala el documento.

Actualmente en Bolivia se discute una ley de reforma penal que busca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad y eliminar la figura de estupro, entre otros cambios.

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