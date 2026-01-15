Google Meet está utilizando ultrasonidos para entrar más rápido a las reuniones

La nueva función de ultrasonidos de Google Meet permite detectar automáticamente salas de reuniones desde dispositivos móviles con Android o iOS. (Google)

La más reciente actualización de Google Meet incorpora una función que utiliza ultrasonidos para facilitar el acceso a las reuniones desde dispositivos móviles.

Esta característica, pensada para agilizar el ingreso y evitar problemas técnicos frecuentes, promete transformar la experiencia de quienes participan en encuentros híbridos, donde la combinación de asistentes presenciales y remotos puede generar complicaciones técnicas inesperadas.

Cómo es la nueva función que llega a Google Meet

La nueva función de Google Meet se basa en la detección automática de salas de conferencias mediante señales ultrasónicas, un avance que, hasta ahora, solo estaba disponible en ordenadores portátiles. Ahora, con su llegada a dispositivos Android e iOS, esta tecnología se vuelve mucho más práctica y accesible para el día a día en oficinas y espacios compartidos.

El sistema opera de la siguiente manera: al ingresar a una sala de reuniones equipada con hardware compatible, el usuario solo necesita abrir Google Meet desde la aplicación o a través de Gmail. El teléfono, utilizando su micrófono, detecta las señales ultrasónicas emitidas de forma silenciosa por los dispositivos de la sala. Estas señales no pueden ser percibidas por el oído humano, pero sí por los micrófonos de los móviles modernos.

Google Meet resalta el botón 'Usar modo Compañero' para guiar a los participantes hacia la mejor opción de ingreso y reducir errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez recibida la señal, Google Meet reconoce automáticamente la presencia del usuario en la sala específica y despliega la opción para unirse a la llamada en curso de manera adecuada. El proceso resulta así mucho más directo y rápido, eliminando pasos innecesarios y reduciendo la posibilidad de errores al conectarse a la reunión.

Uno de los elementos centrales de este sistema es el modo Compañero, una modalidad que permite a los usuarios unirse a la reunión desde su teléfono o tableta sin activar el micrófono ni el altavoz del dispositivo móvil, lo que ayuda a evitar interferencias, ecos o retroalimentación de audio.

Google Meet, al detectar que el usuario está dentro de la sala gracias a la señal ultrasónica, resalta automáticamente el botón “Usar modo Compañero” incluso antes de que el participante se una a la llamada. Esto no solo orienta al usuario sobre la mejor forma de ingresar, sino que también asegura un inicio de reunión sin sobresaltos ni interrupciones técnicas.

Al seleccionar el modo Compañero, el sistema realiza automáticamente el check-in del usuario en la sala correcta, permitiendo que la reunión transcurra de forma fluida y sin los inconvenientes habituales que pueden surgir cuando varios dispositivos intentan participar desde un mismo espacio físico.

La actualización está pensada para eliminar problemas comunes como interferencias, ecos y retroalimentación de audio en salas compartidas. (GOOGLE MEET)

Cómo ayudará esta función a las reuniones en Google Meet

El mayor beneficio de esta innovación radica en su capacidad para simplificar la experiencia de las reuniones híbridas. Quienes suelen alternar entre encuentros virtuales y presenciales, o participan de varias reuniones seguidas en distintas salas, encuentran en esta función una manera de eliminar pasos tediosos y evitar fallos de conexión o problemas de audio.

Según explica Google, la función está diseñada para que el proceso de unirse a una reunión desde una sala de conferencias resulte intuitivo y sin riesgos de producir retroalimentación embarazosa. Al guiar al usuario hacia el modo Compañero, Google Meet minimiza la posibilidad de ecos y otros inconvenientes sonoros que pueden entorpecer el desarrollo de la reunión.

Esta actualización también responde a la necesidad de hacer más sencillo el acceso a las reuniones, sin requerir conocimientos técnicos avanzados ni instrucciones adicionales. La tecnología de ultrasonidos opera de forma transparente para el usuario, quien solo debe seguir las indicaciones de la app o de Gmail.

Para que esta función esté disponible, se requiere un teléfono o tableta con una versión mínima de la aplicación Google Meet o Gmail. En Android, la versión necesaria de Meet es la 336.0 y en Gmail la 2025.12.01. En dispositivos iOS, los requisitos son Meet 336.0 y Gmail 6.0.251201.

Google ofrece guías en su Centro de Ayuda para configurar y resolver dudas sobre el nuevo sistema de acceso automático con ultrasonidos en reuniones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar la función de ultrasonidos paso a paso

El procedimiento para aprovechar esta novedad es sencillo. Al entrar en una sala equipada, basta con abrir la aplicación Google Meet o Gmail en el dispositivo móvil. Si la sala emite la señal ultrasónica, la app mostrará una notificación o resaltará el botón “Usar modo Compañero” en la pantalla de preingreso —conocida como “green room”— antes de conectarse a la reunión.

El usuario solo debe tocar el botón resaltado y la aplicación se encargará del resto: la entrada será silenciosa, sin activar micrófono ni altavoz, y con el check-in en la sala realizado automáticamente.

Si surge algún inconveniente, Google proporciona guías y consejos de solución en su Centro de Ayuda, donde se explican los pasos para la configuración y el uso correcto de la función.