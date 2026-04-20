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El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

El argentino de Alpine realizará el “Road Show to BA 2026” este domingo 26 de abril. Las obras para la organización comenzarán el miércoles y finalizarán la próxima semana

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Franco Colapinto - Alpine
Se conoció cómo será el cronograma de cortes en Palermo por la exhibición de Colapinto

Franco Colapinto conducirá este domingo un Fórmula 1 de Alpine en las calles de Palermo, lo que marcará un hecho histórico y representará la vuelta de un monoplaza de la Máxima a Buenos Aires tras 14 años. El evento, denominado “Road Show to BA 2026”, obligará a una serie de cortes de tránsito que afectarán a residentes y visitantes. Los trabajos comenzarán el miércoles 22 de abril y se extenderán hasta el 29.

La organización anticipó que los desvíos y restricciones se implementarán debido a la expectativa de una gran afluencia de público, ya que se prevé un acontecimiento de alcance internacional. Las autoridades porteñas iniciaron las tareas de infraestructura y el operativo vial para garantizar la seguridad y continuidad del espectáculo automovilístico.

Quienes circulen o residan en Palermo deberán informarse sobre los cortes y alternativas de movilidad, dado que el dispositivo especial impactará tanto en el tráfico vehicular como en el flujo peatonal hasta el desarrollo de la exhibición el domingo. La expectativa de la organización es que se supere el medio millón de asistentes, por lo que desplegará un dispositivo logístico que involucra a más de 200 personas dedicadas a servicios y hospitalidad, incluyendo la colaboración del Gobierno de la Ciudad y el respaldo de los principales sponsors del joven corredor.

Las calles que se verán afectadas por cortes durante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo
Las calles que se verán afectadas por cortes durante la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Uno de los factores distintivos de esta propuesta es la ampliación de 400 metros en el trazado del circuito, que recorrerá las avenidas Del Libertador y Sarmiento, decisión adoptada por la organización ante la proyección de una concurrencia que podría exceder el medio millón de personas.

Los organizadores aspiran a que la exhibición funcione como un “mini GP”, ofreciendo al público experiencias asociadas a las carreras oficiales de F1. En este sentido, el evento incluirá sectores de hospitality pensados para emular el paddock, con áreas VIP destinadas a empresas patrocinadoras como base financiera principal de la producción.

La estructura organizativa de la jornada está en manos de Dale Play, la productora de Bizarrap, cuya intervención ha sido fundamental para canalizar apoyos económicos a favor de Colapinto. Las seis horas previstas de evento —con apertura de la Fan Zone a las 8:45 y cierre a las 16:15— contemplan no solo las salidas del piloto al volante del Lotus E20 con decoración Alpine, sino también propuestas de entretenimiento, gastronomía, música en vivo y pantallas gigantes.

Mapa colorido de un circuito urbano con áreas verdes, cuerpos de agua, calles, zonas de boxes, fanzones y gradas en un parque
Este mapa detallado presenta el trazado del circuito, las zonas de hospitalidad, fanzone y gradas para la Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires.

A lo largo de la jornada, están programadas al menos cuatro oportunidades para que Colapinto interactúe con el público. Según la información exclusiva de Infobae, existe la posibilidad, aunque no confirmada, de que un segundo monoplaza circule durante el evento.

El road show fue proyectado con meses de antelación, fruto de la gestión personal de Colapinto con sus socios comerciales y patrocinadores. El argentino volverá a tener actividad oficial en el campeonato de la Fórmula 1 en los primeros días de mayo con el Gran Premio de Miami.

El cronograma de las calles y las avenidas cortadas de cara a la exhibición de Franco Colapinto en Palermo

Miércoles 22 al domingo 26 a partir de las 9

▪️Corte total en la Avenida Iraola, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Infanta Isabel, para el montaje del escenario principal.

Jueves 23 a partir de las 22

▪️Corte de contracarril y bicisenda norte de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer y segundo carril sur de la Avenida del Libertador, entre la Avenida Sarmiento y la Avenida Casares.

▪️Corte del primer carril del lado norte en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida del Libertador.

▪️Uso de carriles para estacionamiento de producción en la Av. Colombia y la Av. Adolfo Berro.

Viernes 24 a partir de las 20

▪️Ocupación del carril pegado al Monumento a los Españoles para la instalación de pantallas LED.

Sábado 25 a partir de las 8:

▪️Corte total de Av. Sarmiento entre Av. Santa Fe y Av. Figueroa Alcorta.

A partir de las 16:

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre la Avenida Intendente Bullrich y la Avenida Casares.

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y la Avenida Colombia.

▪️Corte total en calles transversales Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro, República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche (entre Juan F. Seguí y la Avenida del Libertador).

▪️Corte total en el cuadrante de la Avenida Infanta Isabel, la Avenida Iraola y la Avenida Presidente Pedro Montt.

Domingo 26: día de la exhibición de 7 a 18

▪️Corte total en la Avenida Sarmiento, entre la Avenida Santa Fe y la Avenida Figueroa Alcorta.

▪️Corte total en la Avenida del Libertador, entre Ugarteche y Jerónimo Salguero.

▪️Corte total en la Avenida Adolfo Berro, entre la Avenida Casares y la Avenida Sarmiento.

▪️Corte total en la Avenida Cerviño, entre Bullrich y Colombia; y entre Salguero y República de la India.

▪️Corte total en Scalabrini Ortiz y Jerónimo Salguero, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Cerviño.

Hasta el miércoles 29

▪️Corte total en la Avenida Infanta Isabel, entre la Avenida del Libertador y la Avenida Presidente Pedro Montt, para la instalación de módulos de oficina y backstage. Se utilizará la zona comprendida por la Plaza Seeber, el Parque Almirante González Fernández, la Plaza Holanda, el Parque Tres de Febrero y la Plaza Sicilia, con un vallado perimetral progresivo.

Información importante

▪️No se va a permitir el acampe en las plazas Sicilia y Seeber, al igual que la venta ambulante en la zona.

▪️Se dispondrá de un corredor seguro para ciclistas y peatones en la vereda con control de seguridad desde el jueves 23 a la noche.

▪️El acceso peatonal a las calles afectadas por la pista estará restringido desde la noche del sábado 25.

▪️Habrá corte total peatonal, con excepción de vecinos, en Sinclair, Godoy Cruz, Buschiazzo, Fray Justo Santa María de Oro y Kennedy, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí. Y en República de la India, Lafinur, República Árabe Siria y Ugarteche, entre la Avenida del Libertador y Juan Francisco Seguí.

▪️Habrá acceso al sector preferencial de vecinos por domicilio en el DNI en la Avenida del Libertador, entre Sinclair y Kennedy, y en la Avenida del Libertador, entre República de la India y República Árabe Siria

Mini GP Colapinto InfografiaIA (Marcelo Regalado - Infobae)
Mini GP Colapinto InfografiaIA (Marcelo Regalado - Infobae)

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