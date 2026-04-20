El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo por el fallecimiento de Luis Brandoni

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires decretó dos días de duelo oficial tras la muerte de Luis Brandoni, reconocido referente de la cultura nacional (Télam)

La cultura argentina atraviesa una jornada de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Luis Brandoni, ocurrido este lunes 20 de abril de 2026. El reconocido actor, que el pasado 18 de abril había cumplido 86 años, se encontraba internado desde hacía nueve días en el Sanatorio Güemes. Ante la pérdida de una de las figuras más trascendentales de la escena nacional, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires emitió el Decreto N° 157-26, firmado por el Jefe de Gobierno Jorge Macri, mediante el cual se declaran dos días de duelo oficial en todo el territorio porteño.

La medida administrativa, que cuenta también con el refrendo de la Ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y del Jefe de Gabinete, Gabriel Sanchez Zinny, establece que durante las próximas 48 horas la Bandera Nacional y la de la Ciudad deberán permanecer izadas a media asta en todos los edificios públicos. En los considerandos del decreto, el Ejecutivo destacó que Brandoni fue un “referente indiscutido de la cultura nacional” y un hombre que “supo transmitir, a través de su arte, valores de identidad, memoria y compromiso social”.

Luis Brandoni fue velado en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, donde había sido declarado Ciudadano Ilustre años atrás (RS Fotos)

Desde las 11:50 de la mañana, los restos del actor son velados en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña, un lugar cargado de simbolismo dado que Brandoni había sido declarado “Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires” por ese mismo cuerpo legislativo en años anteriores. El féretro llegó escoltado por sus familiares y amigos más cercanos, en medio de un clima de absoluto respeto y una guardia mediática que reflejó el impacto popular de la noticia.

Entre los presentes en el Palacio Legislativo se pudo ver a su hija, Micaela, acompañada por sus nietos Macarena y Tomás, quienes recibieron las condolencias de las numerosas figuras que se acercaron al recinto. Saula Benavente, pareja del actor, también estuvo presente en la ceremonia vistiendo de riguroso luto. Uno de los primeros en llegar fue el productor teatral Carlos Rottemberg, amigo íntimo de “Beto”, quien colaboró activamente en la organización del último adiós y explicó que la elección de la Legislatura para el velatorio fue una decisión consensuada para permitir el acceso del público.

Familiares, colegas y destacadas personalidades del espectáculo y la política asistieron al velorio de Brandoni en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires (RS Fotos)

El desfile de colegas y personalidades del espectáculo fue constante desde el mediodía. Figuras como Georgina Barbarossa, Diego Pérez, Daniel Araóz y Gastón Cocchiarale se acercaron al Salón Montevideo para despedir al maestro. También hubo una fuerte presencia del arco político, sector en el que Brandoni tuvo una participación activa, llegando a desempeñarse como Diputado Nacional entre 1997 y 2001. La periodista Cristina Pérez y el diputado nacional Luis Petri fueron algunos de los referentes que asistieron para brindar sus respetos a quien fuera un defensor de los valores democráticos y republicanos.

Las ofrendas florales comenzaron a acumularse rápidamente en la entrada de la Avenida Presidente Julio A. Roca. Entre las coronas enviadas se destacaron las de la Secretaría de Cultura de la Nación y la del exministro Hernán Lombardi. El decreto de duelo oficial subraya precisamente este aporte invaluable a la vida pública e institucional del país, reconociendo en Brandoni a un hombre de talento y sensibilidad cuyo fallecimiento ha causado un “profundo dolor en la comunidad artística y en la sociedad argentina en general”.

El velatorio público continuará desarrollándose hasta la medianoche de este lunes, permitiendo que tanto sus discípulos como sus admiradores puedan darle el cierre formal a una trayectoria que dejó una huella profunda en los escenarios y la pantalla grande. Según lo informado por Rottemberg, se están realizando las gestiones para que este martes por la mañana el cuerpo sea trasladado al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita, donde descansarán sus restos.