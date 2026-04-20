Cementerio digital: Santiago Siri explicó cómo evitar que tus claves se pierdan tras la muerte

Santiago Siri alertó sobre el riesgo de perder cuentas digitales y criptomonedas si no se designa un heredero digital tras la muerte

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, el divulgador tecnológico Santiago Siri analizó cómo la falta de previsión sobre cuentas digitales puede dejar perfiles y activos inaccesibles tras la muerte, subrayando que la mayoría de las plataformas no ofrecen soluciones automáticas y que la gestión depende casi exclusivamente del usuario.

Durante su paso por el estudio, Siri dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Marcos Shaw sobre el fenómeno del “cementerio digital”, advirtiendo sobre los desafíos prácticos y legales que enfrentan los familiares para acceder a cuentas en redes sociales, correos electrónicos y plataformas financieras.

“Las redes sociales, la vida digital, es algo muy reciente. Todos tenemos un montón de activos digitales, tenemos cuentas en Instagram, de correo electrónico, TikTok. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? ¿Qué pasa con las claves? Es todo un tema”, planteó Siri, señalando además el caso particular de las criptomonedas: “Si están albergadas en el secreto de una persona que fallece, ese dinero es inaccesible si esa persona no dejó un protocolo claro para su familia”.

Plataformas, legado y protocolos: cómo se gestiona la vida digital tras la muerte

El debate sobre el destino de los perfiles digitales trasciende lo anecdótico y expone vacíos normativos. Según Siri, “hay algo muy prolijo que todos podemos hacer y que es práctico hacerlo ya: tener un administrador de claves o una aplicación que permita consolidar en un mismo lugar todas tus claves”. Aplicaciones como 1Password o los servicios integrados en Windows y Mac permiten organizar accesos, pero el paso decisivo sigue siendo analógico: “Tal vez después dejar la clave maestra en una caja fuerte, en algún lugar seguro, que pueda acceder algún familiar o algún contacto de confianza”.

El avance de la inteligencia artificial plantea nuevos dilemas éticos sobre la 'sobrevida digital' y el uso de datos personales tras la muerte (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de heredero digital sólo tiene reconocimiento formal en países como Francia, Estados Unidos y Cataluña. En la mayoría de los casos, las plataformas globales brindan opciones limitadas. “En Facebook y en Instagram, Meta ofrece cuentas conmemorativas. Se puede establecer un contacto para legado y accede a borrar las cuentas a pedido de los familiares. Pero no acceden a tus chats privados, sólo a tus posteos públicos”, explicó Siri.

Google permite designar hasta diez personas de confianza y segmentar el acceso a distintos servicios, con la posibilidad de activar el acceso tras un período de inactividad que va de tres a dieciocho meses. Apple exige que el heredero tenga la contraseña del Apple ID para poder administrar o eliminar la cuenta. TikTok y X (Twitter) también disponen de variantes: “En X se puede desactivar la cuenta a pedido de los familiares y TikTok ofrece perfiles conmemorativos”.

En todos los casos, la privacidad de los mensajes personales permanece protegida. “Preserva la privacidad de la persona, lo cual está muy bien”, remarcó Siri, diferenciando entre lo que sucede con los contenidos públicos y los privados.

Criptomonedas y autocustodia: el riesgo de perder activos sin protocolos

El manejo de activos digitales adquiere otra dimensión cuando se trata de criptomonedas y billeteras virtuales. “En el caso de las criptomonedas, si no dejaste un protocolo claro o alguna forma de que un tercero pueda acceder a tu clave privada, esas monedas pueden desaparecer en un secreto albergado por la persona que ya no está”, alertó Siri. La autocustodia, una de las características centrales de las criptos, implica que “no hay nadie que te salve en caso de que te olvides la clave”.

Santiago Siri recomendó el uso de administradores de claves y almacenamiento seguro para consolidar el acceso a activos y datos digitales tras el fallecimiento (Infobae en Vivo)

Sobre las plataformas de intercambio, Siri aclaró: “Las empresas de criptomonedas donde tenés los activos son empresas financieras y funcionan parecido a los bancos. Si tenés un certificado de defunción de la persona, seguramente apliquen las generales de la ley. El problema es si esas criptomonedas no están en un exchange y las tenés guardadas en tu billetera cripto, que no es accesible por cualquiera”.

La clave privada, entonces, se vuelve el bien esencial: “Es lo que te empodera, porque podés tener potencialmente miles de millones de dólares escondidos en una clave en tu cabeza. Pero si pasa algo y nadie sabe cómo acceder, ese dinero queda perdido”.

El impacto de la falta de previsión puede extenderse a conflictos legales, según advirtió Maia Jastreblansky en el intercambio: “Si vos no lo fijaste, ¿no puede dar lugar a un conflicto legal?”. Siri reconoció que, hasta el momento, apenas existen regulaciones: “Por ahora no hay regulación al respecto. Es un tema muy novedoso. Hay colegas en la industria de seguros que están pensando cómo hacer productos justamente para resolver la cuestión de las criptomonedas”.

Palantir impulsa una gobernanza tecnocrática basada en inteligencia artificial y desafía el rol de la democracia liberal en Occidente, según el análisis de Siri (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro del legado digital: inteligencia artificial, duelo y poder de las tecnológicas

El diálogo fue más allá del plano individual y abordó los dilemas sociales y políticos que plantea el avance tecnológico. Siri relató el caso de un padre que usó inteligencia artificial para clonar la voz de su hijo fallecido a partir de mensajes de voz, comparando la experiencia con episodios de Black Mirror: “Para su duelo, le hizo mucho bien poder tener una conversación con su hijo usando una inteligencia artificial entrenada con los datos y la voz del chico”.

El concepto de “sobrevida digital” inquieta por sus derivaciones éticas y legales. “La inteligencia artificial de repente puede clonarnos y hacer que parte de lo que fuimos siga presente de alguna manera”, reflexionó Siri, mientras Paula Guardia Bourdin remarcó la ausencia de autorizaciones explícitas como posible fuente de debate moral.

El programa abordó además el reciente manifiesto de Palantir, la empresa fundada por Peter Thiel, que promueve una “república tecnológica” y cuestiona la eficacia de la democracia liberal. Siri explicó: “Palantir ofrece servicios de inteligencia artificial para el uso bélico de Estados Unidos. Apoyan explícitamente a Estados Unidos e Israel en los conflictos de Medio Oriente. Es inteligencia artificial aplicada a la guerra”.

Según el manifiesto, Palantir propone una gobernanza orientada por tecnócratas, inspirada en figuras como Nick Land y Curtis Yarvin: “No creen en la democracia. Ven que China opera sin democracia y se preguntan cómo mantenerse competitivos frente a ese mundo”.

Siri recordó la influencia global de estos líderes tecnológicos: “En Estados Unidos o en Occidente, el poder económico está por encima del poder político. En China, el poder político está por encima del económico. Tendría que haber un lugar en el medio”.

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