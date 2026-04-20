Política

Ferraresi admitió que evalúa ser candidato a gobernador de Buenos Aires: “Hay posibilidad”

“Hay compañeros que tenemos ganas de construir”, dijo el intendente de Avellaneda, aunque advirtió que antes deberá tener lugar un debate interno

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JORGE FERRARESI
Jorge Ferraresi admite por primera vez la posibilidad de postularse como candidato a gobernador bonaerense en 2027 (Foto: Alejandro Beltrame)

El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi admitió por que existe la posibilidad de postularse como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027. La confirmación llegó en medio de un escenario político donde el oficialismo bonaerense comienza a definir nuevos liderazgos para el ciclo electoral que se aproxima. “Hay posibilidad”, declaró Ferraresi, quien remarcó que varios dirigentes comparten el deseo de construir un proyecto colectivo para el futuro de la provincia.

La eventual postulación de Ferraresi toma impulso a partir del respaldo público que recibió por parte del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, durante un acto en Avellaneda. Larroque sorprendió a la militancia al señalarlo como uno de los principales nombres a considerar para la sucesión de Axel Kicillof, quien finalizará su mandato en 2027. Este movimiento reconfigura el tablero interno del peronismo bonaerense, que busca consolidar una propuesta competitiva frente al oficialismo nacional.

El propio Ferraresi, consultado por el portal Noticias D sobre la propuesta, subrayó que cualquier candidatura debe surgir de un profundo debate interno y de la construcción de consensos sólidos en torno a un programa de gobierno. “Hay compañeros que tenemos ganas de construir, pero primero hay que construir el concepto, el dogma, el cómo lo vamos a hacer”, declaró al portal Noticias D. El dirigente enfatizó que no está dispuesto a impulsar “políticas testimoniales”, sino que aspira a un proceso de transformación real y sostenido para la provincia.

Jorge Ferraresi y Mario Secco marchando a la casa de Cristina Kirchner.
Ferraresi destaca la importancia de un debate interno profundo en el peronismo bonaerense antes de definir candidaturas y programas de gobierno.

Las declaraciones del intendente reflejan el clima de deliberación que atraviesa el peronismo bonaerense, donde distintos sectores discuten la estrategia a seguir de cara a las próximas elecciones. Ferraresi remarcó la necesidad de “un debate interno muy fuerte”, especialmente en áreas como la educación y la función del Estado. “No es la misma la demanda de una sociedad hace setenta años que la demanda de una sociedad ahora”, señaló, al tiempo que insistió en la importancia de revisar y adaptar la estructura estatal a las nuevas necesidades de la población.

Sobre el equilibrio fiscal, Ferraresi cuestionó los planteos predominantes en el oficialismo nacional, que asocian el ajuste de gastos con el logro de cuentas públicas ordenadas. “El equilibrio fiscal no es achicando cosas, es generando una matriz económica progresiva donde los que más tienen son los que más tienen que pagar”, sostuvo. Defendió, además, la importancia de que quienes se benefician de un ciclo económico contribuyan al sostenimiento de una sociedad más equitativa.

En el acto realizado en Avellaneda, Larroque elogió la gestión conjunta de Kicillof y Ferraresi y propuso al intendente como alternativa para suceder al actual gobernador. “En la Rosada, Axel, para continuar la gestión, Jorge”, fue la frase que dejó instalada la candidatura, en un evento que reunió a representantes de clubes barriales y referentes sociales. Durante la jornada, se inauguraron dos sedes del Programa Envión y la nueva Liga Deportiva Municipal, obras financiadas en un contexto de restricciones presupuestarias.

La figura de Ferraresi, con experiencia en la gestión local y nacional, se suma a una lista de posibles postulantes que incluye a dirigentes como Mariel Fernández, intendenta de Moreno; Julio Alak, jefe comunal de La Plata; Federico Otermín, intendente de Lomas de Zamora; Gustavo Menéndez, de Merlo, y Mayra Mendoza, jefa en uso de licencia de Quilmes. También se mencionan funcionarios provinciales como Gabriel Katopodis y Carlos Bianco.

La internacionalización del debate peronista se vio reflejada en la reciente reunión entre Kicillof y Emilio Monzó, encuentro que, si bien se presentó como parte de una agenda federal, tuvo repercusiones inmediatas en la provincia. Allí, la estrategia de construir un espacio amplio y competitivo cobró fuerza, con la búsqueda de referentes que combinen conocimiento territorial y capacidad de articulación política, atributos que diversos sectores adjudican a intendentes como Ferraresi.

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