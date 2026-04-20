La Armada de Estados Unidos interceptó 27 embarcaciones desde el inicio del bloqueo naval a Irán

Imagen de archivo de buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Musandam, Omán. 18 abril 2026 REUTERS

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó este lunes que su Armada ha forzado a 27 embarcaciones a dar la vuelta o regresar a puerto iraní desde el inicio del bloqueo naval impuesto por Donald Trump. La cifra incluye el carguero Touska, inmovilizado el domingo por el destructor USS Spruance tras seis horas de advertencias ignoradas, primera acción de fuerza directa desde el inicio del cerco.

El Centcom publicó en X que la medida aplica desde el 13 de abril “a todos los navíos sin importar su bandera” que entren o salgan de puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán. En el mismo mensaje difundió un video en el que un soldado advierte por radio: “Si intenta romper el bloqueo, nos veremos obligados a usar la fuerza”.

El incidente con el Touska fue el más grave hasta la fecha. Según el Centcom, el Spruance interceptó la embarcación —un carguero de casi 270 metros con sanciones del Tesoro desde 2018— mientras navegaba hacia Bandar Abás. Tras seis horas de advertencias desatendidas, el destructor ordenó evacuar la sala de máquinas y abrió fuego con su cañón MK 45 para inutilizar la propulsión. Marines del 31.º Cuerpo Expedicionario abordaron el buque desde helicópteros. Trump lo resumió en Truth Social: “No les salió nada bien”.

Más de diez mil militares, doce buques y un centenar de aeronaves sostienen el operativo, según el Centcom. Trump decretó el bloqueo el 13 de abril, dos días después del fracaso de la primera ronda de negociaciones en Islamabad, celebrada entre el 11 y el 12 de ese mes. Las conversaciones, mediadas por Pakistán y lideradas por el vicepresidente JD Vance junto a los enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, duraron 21 horas sin acuerdo. Los principales escollos fueron el programa nuclear —Washington exigió una pausa de veinte años en el enriquecimiento de uranio; Teherán ofreció cinco— y la reapertura del estrecho de Ormuz, línea roja para la Casa Blanca.

ARCHIVO – El portaaviones USS Gerald R. Ford sale de la Estación Naval Station de Norfolk, el 23 de junio de 2025, en Norfolk, Virginia (AP Foto/John Clark, Archivo)

El conflicto arrancó el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos iniciaron una campaña aérea contra Irán que acabó con la vida del líder supremo y varios altos funcionarios. Teherán respondió cerrando el estrecho de Ormuz, paso por el que transitaba cerca del 20% del crudo y gas natural licuado mundiales. El bloqueo agrava ese estrangulamiento: según Trump, le cuesta a Irán entre 400 y 500 millones de dólares diarios.

Irán anunció este lunes que no tiene “ningún plan” de enviar negociadores a Islamabad para una segunda ronda. El portavoz de su Ministerio de Exteriores, Esmaeil Baghaei, acusó a Washington de haber violado el alto el fuego “desde el inicio de su implementación” y calificó la captura del Touska de acto contrario al derecho internacional. La agencia oficial IRNA describió la convocatoria estadounidense como “un juego mediático” para presionar a Teherán.

El sábado, dos lanchas vinculadas a la Guardia Revolucionaria atacaron un buque cisterna británico en el estrecho, incidente que Trump calificó de “violación total” del alto el fuego. El mandatario renovó sus amenazas de destruir “cada central eléctrica y cada puente” de Irán y confirmó que Vance, Witkoff y Kushner viajarían a Islamabad este lunes para una nueva ronda, cuya celebración queda condicionada a que Teherán reconsidere su negativa.

Con el alto el fuego a menos de 48 horas de expirar, Islamabad permanece en pie de guerra diplomática: diez mil efectivos desplegados y hoteles requisados para unas delegaciones cuya asistencia solo Washington ha confirmado.