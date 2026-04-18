Netflix cambia la forma de ver series: ahora apuesta por videos verticales estilo ‘reels’

Netflix tiene planeado videos verticales para series y películas. EFE/EPA/NEIL HALL

Netflix apuesta por transformar la forma en que se consumen series y películas en el celular. La compañía prepara un rediseño de su aplicación móvil que incorporará un feed de videos verticales, similar al formato popularizado por redes sociales, con el objetivo de facilitar el acceso al contenido y adaptarse a los nuevos hábitos de los usuarios.

El cambio fue revelado en su más reciente informe de resultados del primer trimestre de 2026, donde la empresa explicó que esta decisión responde a la evolución del consumo audiovisual en dispositivos móviles. Según detalló, el nuevo diseño permitirá a los suscriptores descubrir contenido de forma más rápida y dinámica, en línea con el comportamiento actual de navegación basado en desplazamientos continuos.

La propuesta no surge de manera aislada. En los últimos años, el formato vertical se consolidó como el dominante en plataformas sociales, impulsado por el éxito de videos cortos y el llamado “scroll infinito”. Este patrón de consumo ha modificado la forma en que las personas interactúan con el contenido, priorizando experiencias rápidas, visuales y altamente personalizadas.

El formato vertical de videos se ha posicionado como el más usado en las redes sociales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, Netflix busca trasladar esa lógica a su ecosistema. La idea es que los usuarios puedan visualizar fragmentos de series y películas en formato vertical, y desde allí decidir si desean reproducir el contenido completo. Este sistema funcionaría como una puerta de entrada más ágil al catálogo, reduciendo los tiempos de búsqueda.

El medio The Verge señaló que la compañía considera que “las fronteras entre el entretenimiento en televisión y en dispositivos móviles se están difuminando”. Esta afirmación refleja un cambio estructural en la industria, donde el celular ya no es solo un complemento, sino un canal principal de consumo.

Además, la plataforma destacó que el crecimiento de formatos como los podcasts en video y el contenido breve refuerza esta tendencia. En ese sentido, el rediseño no solo apunta a mejorar la experiencia de usuario, sino también a ampliar las oportunidades de negocio en los próximos años.

Netflix busca refozar su presencia en videos tipo reels. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El movimiento de Netflix no es el primero dentro del sector. Disney+ ya había experimentado con contenido diseñado específicamente para visualizarse en vertical, marcando un antecedente en la industria del streaming tradicional. Sin embargo, la decisión de Netflix podría tener un impacto mayor debido a su alcance global y su base de usuarios.

Este cambio también se conecta con pruebas previas realizadas por la compañía. Tras una actualización de su aplicación para televisores el año pasado, Netflix adelantó que estaba evaluando la incorporación de clips verticales para facilitar el descubrimiento de contenido. Ahora, ese experimento parece convertirse en una función central de su estrategia móvil.

La implementación del nuevo diseño será progresiva y podría comenzar a desplegarse en los próximos meses. Como ocurre con otras actualizaciones de la plataforma, es probable que inicialmente llegue a un grupo limitado de usuarios antes de expandirse de manera global.

Netflix sigue buscando la manera de atraer más usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de lo técnico, el giro hacia el formato vertical plantea una transformación en la narrativa audiovisual. Adaptar series y películas a este tipo de visualización implica repensar encuadres, composición y ritmo, elementos tradicionalmente diseñados para pantallas horizontales.

En definitiva, la apuesta de Netflix confirma que el futuro del entretenimiento estará cada vez más ligado al móvil. La incorporación de videos verticales no solo responde a una moda pasajera, sino a un cambio profundo en la forma en que las audiencias consumen contenido en la actualidad.