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Cine gratis en Medellín: así será el Alternativa Film Festival 2026 y su programación

Del 21 al 30 de abril, el público podrá inscribirse para disfrutar de una selección de cine nacional e internacional en la ciudad. El evento también entregará una bolsa de premios de USD 120.000 a los ganadores

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El programa Industry Days del festival convoca a cineastas, productores y líderes sociales con paneles sobre alianzas Sur-Sur, innovación educativa y estrategias de distribución internacional.
El programa Industry Days del festival convoca a cineastas, productores y líderes sociales con paneles sobre alianzas Sur-Sur, innovación educativa y estrategias de distribución internacional. (Alternativa Film Festival )

El cine independiente del Sur Global tendrá su gran vitrina en Colombia y con una fuerte apuesta por el talento emergente. Del 21 al 30 de abril, Medellín acogerá la tercera edición del Alternativa Film Festival 2026, que este año entregará una bolsa de premios de USD 120.000 para reconocer producciones con impacto social.

El evento reunirá una programación de 30 producciones, divididas en 15 largometrajes en competencia y 15 cortometrajes, seleccionados por su exploración de realidades diversas desde distintas regiones del mundo. Todas las funciones serán gratuitas y la curaduría estará enfocada en temas como territorio, familia e identidad.

Las proyecciones se realizarán en espacios clave de la ciudad, como el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y el Centro Colombo Americano, reforzando el papel de Medellín como epicentro cultural y audiovisual en Colombia. Entre los títulos destacados figuran 9-Month Contract, A Useful Ghost, Becoming, Belén, Brigitte’s Planet B, Cactus Pears, Cutting Through Rocks, Piedras Preciosas, Lost Land, Only Heaven Knows, Queer as Punk, Runa Simi, The Condor Daughter, The Nature of Invisible Things y The Reserve.

Medellín refuerza su papel como epicentro cultural y audiovisual de Colombia al acoger funciones gratuitas en espacios icónicos como el Museo de Arte Moderno y el Centro Colombo Americano.
Medellín refuerza su papel como epicentro cultural y audiovisual de Colombia al acoger funciones gratuitas en espacios icónicos como el Museo de Arte Moderno y el Centro Colombo Americano. (Alternativa Film Festival )

Programación del festival

Además de la competencia oficial, la muestra incluye una selección especial fuera de concurso con seis filmes reconocidos internacionalmente, entre ellos A Sad and Beautiful World, Cadet, Homebound, How to Make Millions Before Grandma Dies, The Mysterious Gaze of the Flamingo y Tiger Stripes.

La Selección Oficial será evaluada por un jurado internacional encabezado por la actriz, productora y activista Natalia Reyes. La acompañan el cinematógrafo y productor Juan Sarmiento G., la directora mexicana Astrid Rondero, la cineasta malasia Amanda Nell Eu y el director libanés Cyril Aris. La sección de cortometrajes contará con la estratega Consuelo Castillo, el productor uruguayo Fernando Epstein y la crítica y programadora Jessica Kiang.

Premios para el cine latinoamericano

Como parte de su apuesta por el desarrollo del cine regional, el festival entregará una bolsa total de premios de USD $120.000. De las siete categorías de premiación, tres estarán dirigidas exclusivamente a creadores latinoamericanos, destacando el Premio Focus para largometrajes y dos galardones para cortometrajes.

La edición 2026 del festival exhibe 30 producciones internacionales, incluyendo 15 largometrajes en competencia y 15 cortometrajes que exploran temas como territorio, familia e identidad.
La edición 2026 del festival exhibe 30 producciones internacionales, incluyendo 15 largometrajes en competencia y 15 cortometrajes que exploran temas como territorio, familia e identidad. (Alternativa Film Festival )

Cada largometraje ganador recibirá USD $20.000 y cada cortometraje USD $10.000, reforzando el compromiso con la circulación y el reconocimiento de historias que impactan desde el Sur Global.

La selección oficial reúne producciones provenientes de países como Colombia, Brasil, México, Haití, Guatemala, Chile, Bolivia, Venezuela, Panamá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y España, configurando una muestra diversa que cruza territorios, lenguajes y perspectivas.

Industry Days: encuentro para la innovación y la colaboración

En paralelo, del 28 al 30 de abril, el festival ofrecerá el programa Industry Days, un espacio profesional dirigido a cineastas, productores, organizaciones de impacto y líderes de cambio social de América Latina, Asia y el Norte Global. Los paneles abordarán temáticas como alianzas Sur-Sur, educación transformadora, distribución en la Mayoría Global y recorridos de películas desde el laboratorio hasta el éxito global.

Un jurado internacional, presidido por la actriz y activista Natalia Reyes, evalúa las producciones junto a cineastas y expertos de América Latina, Asia y Medio Oriente.
Un jurado internacional, presidido por la actriz y activista Natalia Reyes, evalúa las producciones junto a cineastas y expertos de América Latina, Asia y Medio Oriente. (Alternativa Film Festival )

Imagen oficial y misión del evento

En esta edición, el festival incorpora una propuesta visual única: la obra Eterna Primavera, un collage digital y minimalista del artista bogotano Nicolás Fonseca. Seleccionada entre 244 propuestas de artistas y colectivos colombianos alrededor del mundo, la imagen destaca la diversidad y la presencia de la modelo caleña Naomi López Riascos como eje de la composición. Fonseca explora el vínculo entre memoria y tecnología, buscando sintetizar la esencia de la ciudad anfitriona y la vocación internacional del festival.

El Alternativa Film Festival es una iniciativa promovida por la empresa global de tecnología inDrive. Este proyecto internacional fue lanzado en 2023 y tiene como propósito apoyar y promover a cineastas del Sur Global cuyo trabajo busca generar cambios positivos en la sociedad.

¿Cómo participar y acceder a las funciones?

Todas las actividades del festival serán gratuitas, pero requieren inscripción previa. Los interesados pueden registrarse para asegurar su cupo y consultar la programación completa a través de los canales oficiales del evento.

El Alternativa Film Festival 2026 en Medellín presenta una vitrina internacional para el cine independiente del Sur Global con enfoque en talento emergente y producciones de impacto social.
El Alternativa Film Festival 2026 en Medellín presenta una vitrina internacional para el cine independiente del Sur Global con enfoque en talento emergente y producciones de impacto social. (Alternativa Film Festival )

Con esta propuesta, Medellín se consolida como un punto de encuentro para el cine independiente internacional y para las historias que buscan transformar la visión del mundo.

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