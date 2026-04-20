Sociedad

Quién era el profesor brasileño de 35 años que había desaparecido y fue hallado muerto en el hospital Ramos Mejía

Danilo Neves Pereira había venido a vivir a Buenos Aires y sus seres queridos no sabían nada desde el pasado 14 de abril. Qué se sabe sobre el momento de su desaparición

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Encontraron muerto a un profesor brasileño
Danilo Neves Pereira fue hallado muerto en el Hospital Ramos Mejía

Danilo Neves Pereira fue hallado muerto este lunes en la morgue del hospital Ramos Mejía después de estar casi una semana desaparecido en la Ciudad de Buenos Aires. Sus seres queridos no sabían nada de él desde el pasado 14 de abril y recién hoy se conoció qué fue lo que le había ocurrido.

Según pudo saber Infobae, la denuncia la realizó un amigo de este hombre de 35 años, oriundo del estado de Goias, en el corazón de Brasil, cuando tuvo el último contacto el martes de la semana pasada. De acuerdo con la presentación que hizo ante la justicia, señaló que se encontraba en su departamento en la Avenida de Mayo al 700, en el centro de la Capital.

En ese sentido, fuentes oficiales remarcaron que Pereira falleció el último 15 de abril en el hospital por una decompensación psicotrópica. Es decir, se cree que tuvo que ver el consumo de una sustancia. El cuerpo se encontraba como NN en la morgue del nosocomio y fue identificado por las autoridades.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
Pereira era profesor de inglés y había nacido en Goais, en el centro de Brasil

Pereira era profesor de inglés, graduado en el curso de Letras de la Universidad Federal de Goiás (UFG)y poseía un máster de la misma casa de estudios. Durante 12 años, impartió clases en el Centro de Idiomas de la universidad.

Un amigo de la víctima comentó a este medio que desde hacía cinco meses había tomado la decisión de venirse a vivir a Buenos Aires para continuar trabajando desde acá.

Según relató a un medio brasileño Diego Machado, otro amigo del profesor desde 2008, el docente “acababa de conseguir un trabajo permanente en la cultura inglesa, además de dar tutoría”. Machado destacó que su amigo era “extremadamente responsable” y “fácil de hacer amigos”, además de estar “financieramente organizado”.

Encontraron muerto a un profesor brasileño

Además, Pereira era dragqueen y era un referente en su comunidad local. En ese sentido, el colectivo drag de Goiás, del que Pereira formaba parte bajo el nombre artístico de ZELDA, publicó un mensaje en sus redes: “Siempre agudos en sus actuaciones que trajeron mucha cultura brasileña y usaron arte de arrastre para hacer política. ¡Ese fue el icónico ZELDA! Y así es como te recordaremos, como nuestro Guiás BombShell. ¡Descansa en el poder, amigo mío! ✊🏼”.

Otro de los que dejó sus muestra de cariño, fue uno de sus compañeros de escenario: “Esta foto de la época en que Zelda (Danilo’s drag) iba a honrarme en mi debut como drag. Mi amigo de escena, por siempre te amaré y que algún día en otro lado podamos volver a encontrarnos”.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
Pereirea era dragqueen

Qué se sabe sobre la desaparición

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, por el momento no se reportó ningún hecho de inseguridad, sino que se trata de un episodio de índole privada. Sin embargo, sigue abierta la investigación en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 17.

Seres queridos de la víctima hablaron de que Pereira mantuvo un encuentro con otro hombre que conoció a través de la aplicación “Grindr”. Se trataría de una persona de nacionalidad chilena que todavía no fue indagada por la Justicia.

Encontraron muerto a un profesor brasileño
Sus seres queridos hablan de un encuentro con otro hombre de nacionalidad chilena

Uno de los amigos consultados por el medio Jornal Opção, que prefirió no ser identificado, expresó su preocupación por la información contradictoria recibida durante la búsqueda. Relató que la policía acudió al departamento de Danilo con una orden judicial, pero el portero del edificio informó que el docente ya no residía allí. “Me parece muy extraña esta información, porque Danilo no me dijo nada y yo siempre hablaba con él”, afirmó.

Hasta el momento, la investigación no arrojó elementos que permitan vincular la muerte con hechos delictivos. La causa quedó en manos de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 17, que continuará con la recopilación de pruebas y testimonios para cerrar el expediente.

La familia, mientras tanto, se encuentra abocada a los trámites de repatriación y a gestionar la despedida en Brasil, acompañados por el consulado y por la comunidad que siguió el caso desde el inicio.

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