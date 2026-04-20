Quiénes fueron los grandes amores de Luis Brandoni: de Marta Bianchi a su última pareja, Saula Benavente

Quiénes fueron los grandes amores de la vida de Luis Brandoni: de la madre de sus hijas a su última pareja

La muerte de Luis Brandoni a los 86 años no solo deja un vacío en los escenarios y la política argentina, sino que también cierra una bitácora sentimental marcada por la intensidad, los largos compromisos y una libertad emocional que desafió mandatos hasta sus últimos días. Aunque siempre fue celoso de su intimidad, el actor no ocultaba su orgullo al hablar de las mujeres que lo acompañaron en las distintas etapas de su vida, desde el amor fundacional con la madre de sus hijas hasta su particular noviazgo con Saula Benavente.

La historia afectiva de “Beto” tiene un nombre ineludible: Marta Bianchi. Se conocieron cuando él tenía apenas 18 años y ella 15. Estuvieron juntos durante 38 años, un vínculo que Brandoni definía como su gran amor y el pilar sobre el cual construyó su familia. Se casaron cuando él tenía 23 años, misma edad en la que nació su primera hija. Fruto de esta unión nacieron Florencia y Micaela, quienes luego le dieron sus cuatro nietos: Olivia, Catalina, Macarena y Tomás.

Luis Brandoni forjó un vínculo familiar irrompible con Marta Bianchi, madre de sus hijas y gran amor de su vida

Junto a Bianchi, Brandoni atravesó los momentos más luminosos y los más oscuros de su biografía, incluyendo el exilio en México en 1974 tras las amenazas de la Triple A y un breve secuestro que sufrieron ambos al regresar al país diez meses después. A pesar de que la pareja se separó tras casi cuatro décadas, mantuvieron una relación de afecto y respeto mutuo. “Yo soy de la idea que se puede seguir amando a una persona con la que ya no estás, amando desde otro lugar”, confesó el actor años atrás en una entrevista con Alejandro Fantino para Infobae.

Tras el divorcio, el actor volvió a apostar por el matrimonio a principios de la década del 2000 cuando conoció a la productora Mónica López, quien era 28 años menor que él. El flechazo ocurrió en Mar del Plata, con Carlos Rottemberg y Linda Peretz como celestinos. Después de siete años de noviazgo, pasaron por el Registro Civil en 2007 con una fiesta que reunió a figuras como Guillermo Francella y Raúl Alfonsín. La relación, que también tuvo una faceta comercial a través de una productora teatral conjunta, duró nueve años y terminó en divorcio en 2010.

Tras su divorcio, Brandoni inició una relación de nueve años con la productora Mónica López, marcada por la diferencia de edad

Sin embargo, el capítulo más disruptivo y enternecedor de su vida privada llegaría en la madurez. Durante los últimos 13 años, Brandoni vivió una sólida historia de amor con Saula Benavente, una productora y directora audiovisual 33 años menor que él e hija del reconocido pintor Saulo Benavente. Se conocieron por amigos en común en 2013, durante el cumpleaños de Claudio Segovia. Benavente recordó que el flechazo se dio cuando ella le cedió su silla a Soledad Silveyra y Brandoni la invitó a sentarse en su mesa.

Este último romance rompió con todos los esquemas tradicionales. La pareja eligió conscientemente un noviazgo sin convivencia: él residía en su departamento de Retiro y ella en una casa en Palermo junto a su hijo, sus perros y ocho tortugas. “No convivimos porque cada uno tiene sus cosas, pero somos novios. Es muy lindo porque evitamos el desgaste de la convivencia”, explicó el actor en una entrevista con Jey Mammon durante la pandemia.

Su última pareja, Saula Benavente, acompañó a Brandoni trece años en una relación marcada por la libertad y la no convivencia

Para ninguno de los dos la brecha generacional fue un obstáculo. Benavente, quien no se separó de su lado desde que el actor fue hospitalizado el pasado 11 de abril por un accidente doméstico, destacaba la complicidad construida sobre intereses artísticos compartidos. El actor, por su parte, aseguraba sentirse pleno en esta etapa de su vida y confesaba: “No tengo deudas en el amor”.

A lo largo de los años, Brandoni supo amalgamar sus afectos. Sus hijas y nietos compartieron cumpleaños y fiestas tanto con Bianchi como con sus parejas posteriores, manteniendo siempre a la familia como eje central. Intenso tanto fuera como dentro del escenario, el actor se despidió habiendo vivido historias que, más allá de la fama, hablaron siempre de una profunda libertad para amar.