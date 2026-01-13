Tecno

Cómo comprobar y evitar que el celular grabe tus conversaciones sin permiso

Revisar y desactivar permisos de micrófono y actividad de voz en la configuración, junto con el control de apps instaladas, es clave para proteger la privacidad y evitar la vigilancia involuntaria

La preocupación por la privacidad y la vigilancia digital ha crecido a medida que los teléfonos inteligentes se integran cada vez más en la vida diaria. Muchas personas han notado que después de hablar sobre un tema específico, empiezan a recibir anuncios relacionados en sus redes sociales o buscadores.

Esto no es solo una coincidencia: los dispositivos móviles y aplicaciones populares pueden acceder al micrófono y registrar fragmentos de audio para personalizar la experiencia, pero también para alimentar sistemas de publicidad dirigida.

¿Por qué tu celular podría estar grabando tus conversaciones?

Grandes compañías tecnológicas utilizan el acceso al micrófono para mejorar servicios como asistentes virtuales, búsquedas por voz y recomendaciones de contenido. Sin embargo, esa funcionalidad puede derivar en la recopilación de información sensible sin que el usuario sea plenamente consciente.

Estudios recientes han confirmado que muchas apps incluyen sistemas de rastreo por voz o incluso tecnología ultrasónica, capaz de vincular varios dispositivos a un mismo perfil de usuario.

Estas prácticas, aunque suelen estar justificadas como parte de la mejora del servicio, plantean serias dudas sobre la privacidad, sobre todo cuando los permisos se conceden de forma automática o sin analizar sus implicaciones.

Cómo desactivar el acceso al micrófono para Google

Para evitar que el Asistente de Google o servicios asociados graben fragmentos de tus conversaciones, puedes ajustar los permisos desde la configuración del dispositivo. Sigue estos pasos:

  • Ve a Ajustes y selecciona el apartado Google.
  • Accede a Gestionar tu cuenta de Google.
  • Dirígete a la sección Datos y privacidad.
  • Busca Configuración del historial y elige Actividad en la Web y en aplicaciones.
  • En los ajustes secundarios, desactiva la opción Incluir actividad de voz y audio.
Con esta acción, tu teléfono dejará de asociar grabaciones de audio a tus búsquedas y consultas al asistente virtual.

Control de permisos del micrófono en aplicaciones

Además de los servicios de Google, muchas aplicaciones solicitan acceso al micrófono. En ocasiones, este permiso es necesario para funciones como llamadas, notas de voz o grabación de videos. Sin embargo, muchas otras apps lo solicitan sin que sea esencial.

Para gestionar estos permisos:

  • Abre Ajustes y ve a Privacidad o Permisos de aplicaciones.
  • Selecciona Micrófono para ver qué aplicaciones tienen acceso activo.
  • Desactiva el permiso para aquellas apps que no lo requieran.

Recuerda no bloquear el acceso al micrófono en apps de mensajería o videollamadas si necesitas enviar audios o realizar llamadas.

¿Qué es el rastreo ultrasónico y cómo prevenirlo?

Más allá del micrófono, algunos sistemas utilizan sonidos de alta frecuencia, inaudibles para el oído humano, para rastrear la presencia y ubicación de tus dispositivos. Esta tecnología, conocida como rastreo ultrasónico, sirve para identificar y vincular teléfonos, computadoras y televisores, compartiendo información de uso sin conexión directa.

Aunque su uso aún no es masivo, ya se ha detectado en aplicaciones de marketing y plataformas publicitarias. Para minimizar este tipo de rastreo:

  • Mantén el sistema operativo y las aplicaciones siempre actualizadas.
  • Evita instalar apps de origen desconocido.
  • Usa navegadores y buscadores con funciones avanzadas de protección de rastreo.

Recomendaciones adicionales para proteger tu privacidad

  • Lee cuidadosamente los permisos al instalar nuevas aplicaciones.
  • No aceptes solicitudes de acceso al micrófono a menos que sean imprescindibles.
  • Revisa periódicamente los ajustes de privacidad en tu teléfono.
  • Considera el uso de software de seguridad o privacidad que detecte accesos indebidos al micrófono o rastreo ultrasónico.

El celular puede convertirse en una herramienta de vigilancia involuntaria si no se gestionan adecuadamente los permisos y la configuración de privacidad. Comprobar y limitar el acceso al micrófono, desactivar funciones innecesarias y mantener el dispositivo actualizado son pasos esenciales para evitar que se graben conversaciones sin tu consentimiento. Así podrás proteger tu información personal y mantener el control sobre tu privacidad en el entorno digital.

