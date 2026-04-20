Fuerte presencia argentina: se sorteó el Masters 1000 de Madrid

Los argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

Los jugadores argentinos continúan con la gira europea sobre polvo de ladrillo. Desde esta semana, el tour hace escala en Madrid para disputar el Masters 1000 en la Caja Mágica. El cuadro principal comenzará el próximo miércoles y todas las jornadas podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

El sorteo determinó que Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del mundo, debutará directamente en la segunda ronda, donde aguardará por el ganador del duelo entre el alemán Yannick Hanfmann (60°) y el estadounidense Marcos Giron (76°).

Cabe destacar que el mayor de los Cerúndolo deberá defender los 200 puntos obtenidos en la edición pasada, cuando alcanzó las semifinales: tras vencer al germano Alexander Zverev (3°), cayó ante el californiano Taylor Fritz (7°).

Tomás Etcheverry llega con la motivación de acumular buenos resultados sobre superficies lentas esta temporada —al consagrarse campeón por primera vez en el circuito en el ATP 500 de Río de Janeiro y alcanzar por primera vez los octavos de final en el Masters 1000 en Montecarlo, donde perdió ante el español Carlos Alcaraz (2°)—, su participación en Madrid comenzará en la ronda de 64, a la espera de un rival proveniente de la clasificación o un lucky loser, y el austríaco Sebastian Ofner (83°).

Por su parte, Sebastián Báez (64°), quien aún no logró asentarse en la arcilla esta temporada, enfrentará en primera ronda a un jugador surgido de la clasificación o a un perdedor afortunado. En tanto, Camilo Ugo Carabelli (57°) se medirá con el francés Gael Monfils (200°), quien recibió una invitación de la organización para disputar el cuadro principal en el año de su despedida.

Juan Manuel Cerúndolo (67°) volverá a presentarse en las canchas madrileñas, donde en la edición anterior, tras superar la qualy, avanzó hasta la ronda de 32. En ese recorrido logró una destacada victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°). En su debut se enfrentará al alemán Daniel Altmaier (55°), a quien ya derrotó en el Argentina Open 2026.

Thiago Tirante (75°) se encuentra en la Caja Mágica y fue visto entrenando en la cancha principal junto al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, debutará ante el español Roberto Bautista Agut (38°), quien, a sus 38 años, transita el tramo final de su carrera profesional.

A su turno, Francisco Comesaña (105°) tendrá un exigente debut frente al checo Tomas Machac (41°), quien viene de vencer a Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Montecarlo y a Sebastián Báez en el ATP 500 de Barcelona.

Por último, Mariano Navone (45°) reciente campeón en Bucarest, jugará con el portugués Nuno Borges (49°).

Trungelliti avanza

Marco Trungelliti avanzó a la segunda ronda de la clasificación en el Masters 1000 de Madrid

Marco Trungelliti, en una de las mejores temporadas de su carrera a los 36 años, disputó recientemente su primera final en el ATP Tour en Marrakech, lo que le permitió ingresar al top 100 (actualmente ocupa el puesto 77). En la primera ronda de la clasificación superó al croata Borna Gojo (150°) por 6-4 y 6-3.

Por un lugar en el cuadro principal, jugará este martes ante el local Daniel Mérida (102°), en el segundo turno de la cancha 4, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).