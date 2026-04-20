Deportes

Fuerte presencia argentina: se sorteó el Masters 1000 de Madrid

Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Mariano Navone, Thiago tirante y Francisco Comesaña comenzarán su participación este miércoles en la Caja Mágica

Guardar
Los argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)
Los argentinos se presentan en el Masters 1000 de Madrid (Crédito: REUTERS/Isabel Infantes)

Los jugadores argentinos continúan con la gira europea sobre polvo de ladrillo. Desde esta semana, el tour hace escala en Madrid para disputar el Masters 1000 en la Caja Mágica. El cuadro principal comenzará el próximo miércoles y todas las jornadas podrán verse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

El sorteo determinó que Francisco Cerúndolo, la mejor raqueta nacional y actual número 20 del mundo, debutará directamente en la segunda ronda, donde aguardará por el ganador del duelo entre el alemán Yannick Hanfmann (60°) y el estadounidense Marcos Giron (76°).

Cabe destacar que el mayor de los Cerúndolo deberá defender los 200 puntos obtenidos en la edición pasada, cuando alcanzó las semifinales: tras vencer al germano Alexander Zverev (3°), cayó ante el californiano Taylor Fritz (7°).

Tomás Etcheverry llega con la motivación de acumular buenos resultados sobre superficies lentas esta temporada —al consagrarse campeón por primera vez en el circuito en el ATP 500 de Río de Janeiro y alcanzar por primera vez los octavos de final en el Masters 1000 en Montecarlo, donde perdió ante el español Carlos Alcaraz (2°)—, su participación en Madrid comenzará en la ronda de 64, a la espera de un rival proveniente de la clasificación o un lucky loser, y el austríaco Sebastian Ofner (83°).

Por su parte, Sebastián Báez (64°), quien aún no logró asentarse en la arcilla esta temporada, enfrentará en primera ronda a un jugador surgido de la clasificación o a un perdedor afortunado. En tanto, Camilo Ugo Carabelli (57°) se medirá con el francés Gael Monfils (200°), quien recibió una invitación de la organización para disputar el cuadro principal en el año de su despedida.

Juan Manuel Cerúndolo (67°) volverá a presentarse en las canchas madrileñas, donde en la edición anterior, tras superar la qualy, avanzó hasta la ronda de 32. En ese recorrido logró una destacada victoria ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (5°). En su debut se enfrentará al alemán Daniel Altmaier (55°), a quien ya derrotó en el Argentina Open 2026.

Thiago Tirante (75°) se encuentra en la Caja Mágica y fue visto entrenando en la cancha principal junto al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, debutará ante el español Roberto Bautista Agut (38°), quien, a sus 38 años, transita el tramo final de su carrera profesional.

A su turno, Francisco Comesaña (105°) tendrá un exigente debut frente al checo Tomas Machac (41°), quien viene de vencer a Francisco Cerúndolo en el Masters 1000 de Montecarlo y a Sebastián Báez en el ATP 500 de Barcelona.

Por último, Mariano Navone (45°) reciente campeón en Bucarest, jugará con el portugués Nuno Borges (49°).

Trungelliti avanza

Primer plano de Marco Trungelliti con gorra clara, camiseta azul y barba, apretando el puño en una cancha de tenis
Marco Trungelliti avanzó a la segunda ronda de la clasificación en el Masters 1000 de Madrid

Marco Trungelliti, en una de las mejores temporadas de su carrera a los 36 años, disputó recientemente su primera final en el ATP Tour en Marrakech, lo que le permitió ingresar al top 100 (actualmente ocupa el puesto 77). En la primera ronda de la clasificación superó al croata Borna Gojo (150°) por 6-4 y 6-3.

Por un lugar en el cuadro principal, jugará este martes ante el local Daniel Mérida (102°), en el segundo turno de la cancha 4, cuyo primer partido comenzará a las 6:00 (hora argentina).

Temas Relacionados

Tenis ArgentinoFrancisco CerúndoloTomás EtcheverryCamilo Ugo CarabelliSebastián BáezThiago TiranteFrancisco ComesañaMarco TrungellitiMasters 1000 MadridEspañaMadridMasters 1000Mariano Navonedeportes-argentina

Últimas Noticias

El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

El argentino de Alpine realizará el “Road Show to BA 2026” este domingo 26 de abril. Las obras para la organización comenzarán el miércoles y finalizarán la próxima semana

El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico, habría recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

Luego de quedar apuntado por su actuación en el partido entre River y Boca se conoció una investigación judicial que lo tiene como protagonista

Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico, habría recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

Quién es Carlos Díez, el juvenil español con nacionalidad argentina que es figura en el Real Madrid y se acaba de consagrar en Europa

El mediocampista de 18 años convirtió con autoridad en la definición ante Brujas y selló el segundo título de la UEFA Youth League para el club español

Quién es Carlos Díez, el juvenil español con nacionalidad argentina que es figura en el Real Madrid y se acaba de consagrar en Europa

La ácida burla de la figura de Colombia al plantel argentino tras la goleada en la final del Sudamericano Sub 17

Una imagen difundida por José Escorcia desató reacciones en redes y sumó tensión a la rivalidad

La ácida burla de la figura de Colombia al plantel argentino tras la goleada en la final del Sudamericano Sub 17

El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla

La Academia cordobesa se impuso por 3-0 sobre Defensores de Belgrano en la Primera Nacional con una gran actuación del experimentado volante ofensivo, quien luego fue reemplazado por una molestia

El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla
DEPORTES
El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

El mapa de la exhibición de Colapinto con un monoplaza de F1 en Palermo: el cronograma de cortes y todo lo que hay que saber

Héctor Paletta, el polémico árbitro del VAR en el Superclásico, habría recibido pagos irregulares a través de criptomonedas en 2024

Quién es Carlos Díez, el juvenil español con nacionalidad argentina que es figura en el Real Madrid y se acaba de consagrar en Europa

La ácida burla de la figura de Colombia al plantel argentino tras la goleada en la final del Sudamericano Sub 17

El golazo de Ricardo Centurión en la victoria de Racing de Córdoba segundos antes de salir en camilla

TELESHOW
Quiénes fueron los grandes amores de Luis Brandoni: de Marta Bianchi a su última pareja, Saula Benavente

Quiénes fueron los grandes amores de Luis Brandoni: de Marta Bianchi a su última pareja, Saula Benavente

La foto a puro lujo de Wanda Nara y su indirecta para Mauro Icardi:“¿Puedo seguir usando el apellido de un ex?"

Cómo serán los homenajes del Gobierno porteño para Luis Brandoni

Las emotivas palabras de Susana Giménez para Luis Brandoni: “Hemos perdido a un irrepetible”

El último deseo de Luis Brandoni: por qué sus hijas organizaron un velatorio de 12 horas

INFOBAE AMÉRICA

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil para reforzar la lucha contra el crimen organizado

Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil para reforzar la lucha contra el crimen organizado

La Armada de Estados Unidos interceptó 27 embarcaciones desde el inicio del bloqueo naval a Irán

La dictadura de Cuba confirmó conversaciones con una delegación de Estados Unidos en La Habana

Cine gratis en Medellín: así será el Alternativa Film Festival 2026 y su programación

Un turista argentino perdió su pasaporte y un iPhone en un taxi en Dubái y los recuperó en horas gracias a la policía