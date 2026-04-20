Jornada financiera: las acciones argentinas subieron pese a un contexto externo adverso, pero repuntó el riesgo país

El Nasdaq de Wall Street interrumpió una serie de 13 ruedas consecutivas de ganancias.

En un marco de mayor tensión entre los Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo operó con alza de 5% y apuntaló a las acciones argentinas del sector, a la vez que los bonos cedieron posiciones y subió el riesgo país. En el plano cambiario, el dólar operó en alza por segundo día.

En Wall Street, el S&P 500 bajó un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, perdió un 0,3%. Por su parte, el Dow Jones Industrial Average fluctuó ligeramente por debajo de la línea de cierre anterior.

Mientras que los principales indicadores de las bolsas de Nueva York descontaron posiciones a partir de máximos históricos, el S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió al mediodía las bajas iniciales y subió 1,5%, en los 2.931.701 puntos. En la región el índice Bovespa de la Bolsa de Valores de San Pablo avanzó 0,2 por ciento.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- exhibieron comportamiento bajista del 0,2%, a la vez que el riesgo país de JP Morgan subió seis enteros para la Argentina, en los 525 puntos básicos.

“La jornada de este lunes ha estado marcada por gran ruido y volatilidad, donde las renovadas tensiones en Oriente Medio inicialmente frenaron el repunte récord de la semana pasada, para luego dar paso a un optimismo cauteloso basado en la diplomacia”, señaló Laura Torres, directora de Inversiones IMB Capital Quants.

“A pesar de que Donald Trump advirtió que es ‘muy poco probable’ prolongar el alto el fuego más allá del miércoles y que el Estrecho de Ormuz no se abrirá sin un acuerdo, el presidente estadounidense también se mostró dispuesto a reunirse con líderes iraníes si se logra un avance rápido. Este contexto de ‘guerra intermitente’, como la definió Christine Lagarde (presidente del Banco Central Europeo), mantiene a los mercados en un escenario de incertidumbre donde el impacto en la energía sigue siendo el principal foco de atención para los bancos centrales", añadió Laura Torres.

Los precios del petróleo subieron, pero se mantuvieron muy por debajo del nivel clave de 100 dólares. Los futuros del crudo WTI (West Texas Intermediate), ​​de referencia en Estados Unidos, subieron un 5,9% hasta situarse en USD 89,81 por barril, tras las fuertes pérdidas sufridas al inicio de la sesión, mientras que el crudo Brent, de referencia mundial, repuntó un 5,1% hasta cerca de los 95 dólares.

Mientras que el ADR de YPF ganó 1% y se sostuvo sobre los USD 40, las acciones de Vista Energy subieron un 2,3% en dólares. Asimismo, Grupo Galicia progresó 0,2% y Mercado Libre, 0,8 por ciento.

En lo local, un dato macroeconómico relevante se dio por la tarde, cuando se conoció un muy positivo superávit comercial a través del ICA (Intercambio Comercial Argentino) del INDEC correspondiente a marzo, por encima de los 2.500 millones de dólares.

“Los datos de marzo dejan en claro que la combinación del shock externo de Medio Oriente y una demanda interna aún débil, están impulsando un superávit comercial excepcional y la apreciación del peso. La balanza comercial de bienes registró un nuevo récord de USD 2.523 millones para marzo, al mismo tiempo que el tipo de cambio real se apreció 5%“, expresó Santiago Casas, economista Jefe de EcoAnalytics.

“Con exportaciones récord y superávit robusto, el comercio exterior argentino arranca 2026 con viento a favor. En marzo de 2026, las exportaciones argentinas alcanzaron un máximo histórico de USD 8.645 millones, con un salto interanual de 30,1% traccionado principalmente por volúmenes”, refirió Tomas Amerio, economista fundación Libertad y Progreso.

Subió el dólar y el BCRA compró USD 131 millones

El monto operado en el segmento de contado alcanzó este lunes importantes USD 514,7 millones, con una demanda que se afirmó para apuntalar al dólar mayorista en 12,50 pesos o 0,9%, a $1.377, para regresar al nivel del 9 de abril.

“La divisa abrió en línea con el cierre previo en $1.363. En las primeras operaciones predominó la oferta, llevando la cotización a mínimos de $1.360. A partir de ese nivel encontró piso y comenzó a rebotar. De forma progresiva, y con un mercado que evidenció una leve mejora en la demanda, operó con mayor equilibrio durante el resto de la rueda, alcanzando máximos intradiarios de $1.378 y cerrando apenas por debajo en $1.377. El volumen negociado mostró una recuperación del 11%”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

El BCRA estableció una banda superior de su esquema cambiario en los $1.687,07, que dejó al tipo de cambio oficial a $310,07 o un 22,5% de ese límite, que da espacio a la continuidad de compras oficiales en la plaza mayorista.

En sintonía con el mayorista, el dólar al público subió por segundo día y avanzó diez pesos o 0,7%, a 1.400 pesos para la venta en el Banco Nación. En el transcurso de abril la divisa al minorista conserva una baja de cinco pesos o 0,4 por ciento.

El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.397,09 para la venta y $1.346,12 para la compra.

El Banco Central absorbió USD 131 millones por su intervención en el mercado de cambios, para acaparar el 25,5% de la oferta de contado. En el transcurso de abril la entidad acumula un saldo a favor de 1.765 millones, el monto mensual más alto desde febrero de 2025.

Las reservas internacionales brutas se redujeron en USD 44 millones, a USD 45.745 millones, con la incidencia de una baja de 1% para el oro, a USD 4.833,10 la onza.

El dólar blue amagó a una baja por la mañana, cuando estuvo operado a $1.405, para terminar sin variantes respecto de la semana pasada, a $1.410 para la venta. En las agencias informales tomaron a la divisa a $1.390, unos 40 pesos o 3% más que el precio de venta de la divisa en bancos.

En cuanto al dólar futuro, los contratos subieron hasta 12 pesos. Las posturas más negociadas, para el cierre de abril, subieron 9,50 pesos o 0,7%, a 1.383 pesos.