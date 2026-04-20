La vida oculta de Tony Powell: del silencio en el fútbol inglés al renacimiento en West Hollywood

El documental The Last Guest at the Holloway Motel narra la lucha interna y el aislamiento de Tony Powell como futbolista gay (YouTube)

En el mundo del fútbol profesional, la discriminación silenciada marcó la vida de Tony Powell, exdefensor de Norwich y Bournemouth, quien ocultó su orientación sexual durante toda su carrera en Inglaterra. Décadas después, su historia es el eje central de The Last Guest at the Holloway Motel, el documental independiente que relata su lucha interna, el distanciamiento familiar y su reconstrucción en West Hollywood, según informó The Guardian.

Durante los años ‘70, Powell disputó 275 partidos con el equipo canario y fue elegido mejor futbolista del club en 1979. Aunque tuvo éxito deportivo, enfrentó un entorno hostil y sintió la presión de mantener su vida privada en secreto. “Odié esa época”, reconoció en una entrevista con The Guardian en Los Ángeles. “Solo quería ser quien soy, pero en aquel tiempo no era buena idea mostrar mi verdadera orientación sexual”, agregó.

A día de hoy, se posiciona como referente de la diversidad sexual en el deporte tras un pasado marcado por la soledad y el distanciamiento familiar. Luego de mudarse a Estados Unidos en 1981, rompió lazos con sus seres queridos durante más de treinta años, periodo en el que forjó nuevos vínculos lejos del fútbol profesional.

La discriminación y el silencio en el fútbol inglés

La vida de Powell estuvo marcada por la ocultación y el aislamiento. “A veces sentía que no había nadie con quien pudiera hablar. Era difícil”, recordó sobre sus años en Norwich. El entorno futbolístico de la época resultaba especialmente adverso para quienes no encajaban en los estándares tradicionales. Robbie Rogers, exfutbolista estadounidense y productor del documental, explicó su propia experiencia: “Lo mantuve completamente en secreto. Me aterraba la idea de que se supiera y se perdiera el control, que la gente murmurara en el vestuario”.

Rogers describió la hostilidad del ambiente: “Los otros jugadores decían cosas que me asustaban, como lo desagradable que sería tener a un homosexual con nosotros. Eso me dejó claro que no podía ser yo mismo y competir en ese mundo”.

Tony Powell afrontó discriminación en el fútbol inglés y ocultó su orientación sexual durante toda su carrera profesional (Sportfotodienst)

En ese sentido, la figura de Justin Fashanu, excompañero de Powell en el Norwich y primer futbolista profesional en declarar públicamente su homosexualidad en Inglaterra, emerge como fundamental. “Sabía que él (Justin) era gay, pero no quería hablar de ello. Temía que su carrera terminara si se hacía público”, confesó Powell.

Fashanu, tras enfrentar rechazo y una fuerte presión mediática, se quitó la vida en 1998. “Fue muy triste lo que pasó con él”, afirmó Powell, que hoy, con 68 años, observa avances y continuidades en la liga inglesa de fútbol. “No podés ser futbolista profesional y ser gay. No está aceptado. Es triste que alguien no pueda ser sí mismo”, lamentó.

Un nuevo comienzo en West Hollywood

En 1981, Powell decidió dejar Inglaterra para buscar una vida más libre en Estados Unidos. Eligió West Hollywood porque “era un lugar donde se podía vivir con libertad y sentirse seguro”. A lo largo de 25 años, trabajó como encargado del Holloway Motel, convirtiéndose en su último huésped antes del cierre. “Extraño ese lugar. Fue divertido”, comentó.

En ese entorno estableció nuevos lazos y acompañó a otras personas en procesos de búsqueda de identidad, como Erica, su asistente, quien era una mujer trans. “Pensó que yo iba a rechazarla como los demás, pero le dije que seguía siendo la persona de la que disfrutaba su compañía. Tuvo el valor de mostrarse tal cual era”, relató Powell.

La historia de Powell captó la atención de Ramiel Petros y Nick Freeman, directores del documental, quienes lo conocieron en el balcón del motel. “Veíamos a Tony en el balcón, copa de vino en mano. Cuando le preguntamos quién era, nos contó que había sido futbolista profesional. Era él, con una melena increíble”, recordó Petros para The Guardian.

Powell jugó 275 partidos con el Norwich en los años 70 y fue elegido mejor futbolista del club en 1979 (Facebook/Norwich City)

El reencuentro familiar y el impacto del documental

El documental muestra el reencuentro entre Powell y su familia tras más de tres décadas de silencio. Su regreso a Inglaterra le permitió recuperar el contacto con sus dos hermanas, su hermano y también con sus hijas, quienes optaron por no aparecer en pantalla. “Fue bueno volver a ver a mis hijas. Nos aceptamos y el cariño seguía allí después de todo”, dijo Powell. Se mostró sorprendido por la rapidez con la que renació la relación con sus hermanas: “Me asombró lo rápido que conectamos. Fue especial porque, tras tanto tiempo, ni siquiera sabes si siguen vivas”.

Según Rogers, “una de las cosas más valiosas de este documental es que Tony hoy tiene una relación genuina con sus hijas y hermanas. Estamos muy orgullosos de eso”.

Antiguos compañeros en Norwich, como Mick McGuire, lo definen en la película como alguien “fiable y valiente, pero también tierno fuera del campo”. El documental también retrata la etapa en la que Powell cuidó de su pareja, David Castro, durante su enfermedad. “Tuve dos pies izquierdos para bailar, pero era un gran tipo”, recordó.

Preguntado por la posibilidad de que un futbolista gay declare abiertamente su orientación en la liga inglesa en los próximos años, Powell se muestra escéptico: “Sigue siendo muy difícil lograr aceptación, sobre todo en la liga inglesa de fútbol. No ha cambiado mucho, sigue siendo una liga homofóbica”, afirmó a The Guardian.

Rogers lamentó: “Uno de los motivos para hacer público quién era fue tratar de cambiar el fútbol, pero sigue habiendo mucho miedo. Es triste que otros no hayan podido hacerlo”.

Powell habría deseado ser el primer futbolista que declarara abiertamente su homosexualidad mientras seguía en activo, aunque reconoce que probablemente no habría encontrado aceptación. Más allá de las adversidades, mantiene la esperanza de que la situación evolucione y que más jugadores puedan vivir abiertamente su identidad.