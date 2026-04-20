Ecuador impondrá un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil para reforzar la lucha contra el crimen organizado

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anuncia un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil (Isaac Castillo/Presidencia de la República)

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció la aplicación de un toque de queda nocturno en las ciudades de Quito y Guayaquil, así como en otras provincias y localidades estratégicas, a partir del 3 de mayo.

La restricción, que busca contener el avance del narcotráfico y reducir la violencia, estará vigente hasta el 18 de mayo y limitará la circulación desde las 23:00 hasta las 5:00.

La medida, que abarca nueve provincias y varios municipios, se enmarca en el estado de excepción vigente desde enero y recientemente prorrogado para hacer frente al aumento de la criminalidad.

Noboa subrayó que la decisión responde a la necesidad de “proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia estatal en los territorios priorizados”.

El gobierno aspira a replicar los resultados de operativos anteriores, que incluyeron detenciones, decomisos de armas y la destrucción de pistas clandestinas usadas por organizaciones criminales.

El toque de queda afectará a Pichincha (Quito), Guayas (Guayaquil), Manabí, Santa Elena, Esmeraldas, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y El Oro, además de zonas específicas en Cotopaxi, Bolívar y Cañar.

La prohibición de circulación nocturna se suma a la suspensión de derechos como la inviolabilidad del domicilio, en un esfuerzo coordinado con fuerzas de seguridad para intensificar los controles.

El toque de queda afectará a nueve provincias y restringirá la circulación entre las 23:00 y las 5:00, del 3 al 18 de mayo, como parte de la estrategia estatal para contener la ola de violencia ligada al narcotráfico

Las autoridades justificaron la orden al señalar que Ecuador es actualmente un punto clave en la ruta del tráfico internacional de drogas, ya que por su territorio transita cerca del 70% de la cocaína producida en Colombia y Perú.

Esta situación ha alimentado una escalada de violencia que posicionó al país con uno de los índices de homicidios más altos de la región: en 2025 se registraron 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales. El Ministerio del Interior contabilizó aproximadamente 9.300 homicidios el año pasado.

El gobierno de Estados Unidos ha declarado su respaldo a la política de mano dura implementada por Noboa. Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas. Según la embajada estadounidense, se analizaron estrategias para profundizar la colaboración bilateral ante el avance de las redes criminales.

En enero de 2024, Noboa declaró a Ecuador en “conflicto armado interno”, una figura legal que habilitó la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público. Bajo este esquema, el gobierno ha endurecido las acciones contra las bandas, a las que califica de “terroristas”. No obstante, organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por denuncias de abusos y excesos en los procedimientos policiales y militares.

Durante una reciente visita a Guayaquil, el mandatario ecuatoriano se reunió con el administrador de la DEA, Terry Cole, para evaluar mecanismos de cooperación y fortalecer los operativos antidrogas

Cambios en los ministerios de Salud y Energía

Junto con las nuevas medidas de seguridad, el presidente Noboa anunció ajustes en su gabinete. Jaime Bernabé Erazo fue designado como nuevo titular del Ministerio de Salud, asumiendo el cargo de manera inmediata.

En el área energética, se prevé el nombramiento de una nueva autoridad a partir del 30 de abril, con el objetivo de fortalecer la red nacional y garantizar el suministro en medio de la crisis.

Durante este período, el gobierno implementará acciones para estabilizar la infraestructura y asegurar el acceso a servicios básicos en las zonas afectadas.

Asimismo, se dispuso un alivio temporal en las tarifas eléctricas para las familias impactadas por la tormenta solar, con un subsidio de hasta 180 kWh por hogar. La administración busca así responder tanto a la emergencia de seguridad como a los desafíos en materia de servicios públicos.

(Con información de Reuters y AFP)