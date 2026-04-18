Desarrollan músculo artificial que cambia de forma y se repara tras sufrir daños

El músculo artificial puede modificar su forma en tiempo real gracias a un innovador material ferrofluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional de Seúl ha logrado un avance relevante en la robótica blanda: la creación de un músculo artificial capaz de modificar su forma, repararse tras daños y ser reutilizado. Este desarrollo podría transformar el diseño de robots adaptativos y dispositivos electrónicos flexibles de próxima generación.

El equipo surcoreano diseñó un actuador de elastómero dieléctrico (DEA) con un material ferrofluido de transición de fase. Este material se comporta como un sólido a temperatura ambiente, pero, al aplicar calor o campos magnéticos, adquiere propiedades similares a las de un líquido. Así, la estructura interna del electrodo del actuador puede modificarse incluso después de la fabricación.

Los actuadores DEA convierten la energía eléctrica en movimiento y por eso se conocen como músculos artificiales. Ya se emplean en sistemas de retroalimentación háptica, dispositivos portátiles y pinzas robóticas blandas para manipular objetos delicados. Sin embargo, las versiones convencionales solo ejecutan movimientos predefinidos, pues los patrones de los electrodos quedan fijos en la fabricación. Por lo tanto, cualquier tarea nueva exige rediseñar el hardware.

El actuador es capaz de recuperarse tras cortes o fallos eléctricos, manteniendo la funcionalidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Robots que se reconfiguran y adaptan

La innovación de la Universidad Nacional de Seúl supera esas limitaciones, según los resultado de su estudio, publicado en Science Advances. El nuevo sistema permite que los electrodos se dividan, fusionen y desplacen en tres dimensiones, incluso durante el funcionamiento del dispositivo. Un solo actuador puede adoptar distintas funciones en tiempo real, como flexionar, expandirse o conectar circuitos.

El electrodo de ferrofluido puede fundirse hasta quedar en estado líquido y ser reposicionado con campos magnéticos, además de dividirse en varias secciones. Esto permite que un mismo componente robótico flexible ejecute múltiples tareas sin rediseño.

Con esta tecnología, los robots blandos del futuro podrían reconfigurarse para adaptarse a nuevas tareas, reduciendo la complejidad y los costos de fabricación. Los sistemas dejarán de estar limitados a tareas únicas y podrán reprogramarse según las necesidades del entorno.

El material del electrodo puede extraerse y reutilizarse en nuevos sistemas, con una recuperación del 91 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Autorreparación y reciclabilidad

Uno de los avances más destacados de este músculo artificial es su capacidad de autorreparación. Si una parte del electrodo sufre un corte o una avería eléctrica, el material circundante puede licuarse y restablecer la vía interrumpida o rodear la zona dañada.

Así, el sistema robótico sigue operativo tras incidentes que normalmente inutilizarían los actuadores convencionales. Esta propiedad resulta útil en contextos industriales donde las máquinas enfrentan desgaste, impactos o sobrecargas.

Además, el equipo demostró que el dispositivo es reciclable. Al final de su vida útil, el material del electrodo puede extraerse en estado líquido e inyectarse en un nuevo sistema. Incluso tras varios ciclos de reutilización, se logró una recuperación de aproximadamente el 91 % y un rendimiento estable.

El desarrollo busca impulsar una robótica más sostenible, adaptable y duradera mediante soluciones autorreparables y reciclables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un paso hacia la robótica sostenible y versátil

El profesor Jeong-Yun Sun, líder del proyecto, explicó que este avance convierte los electrodos, tradicionalmente estáticos, en “elementos vivos y programables”. Este tipo de tecnología sienta las bases para una robótica blanda más sostenible y adaptable. Por su parte, el profesor Ho-Young Kim destacó que alcanzar un alto grado de libertad, similar al de los músculos humanos, requiere flexibilidad estructural y colaboración interdisciplinaria con la ingeniería de materiales.

Entre los posibles usos futuros se encuentran manos robóticas con movimientos naturales, máquinas autorreparables, pantallas transformables y componentes electrónicos flexibles que puedan reconstruirse en vez de desecharse.

Este trabajo es parte de la tendencia global de hacer los robots más adaptables, duraderos y sostenibles mediante la combinación de avances en ciencia de materiales y en ingeniería mecánica. El nuevo músculo artificial representa un nuevo horizonte para la robótica blanda y los dispositivos inteligentes del futuro.